Экскурсии на винодельни и виноградники в Батуми

Найдено 3 экскурсии в категории «Винодельни» в Батуми, цены от €38, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В гостях у винодела: винно-гастрономическая экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
14 отзывов
В гостях у винодела: уникальное путешествие в мир вина и гастрономии
Исследуйте секреты грузинского виноделия и кулинарии в уютном семейном винном доме, расположенном в живописной горной Аджарии
«Нас встретит радушная семья, которая занимается производством эко-вина, покажет обворожительный горный виноградник и расскажет о тонкостях своего искусства»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
290 за всё до 2 чел.
Увлекательное путешествие в мир виноделия из Батуми
🚗 На машине
скидка
19%
Мини-группа
3.5 часа
21 отзыв
Увлекательное путешествие в мир виноделия из Батуми с мастером Тамазом
Вас ждет незабываемое путешествие в сердце грузинского виноделия. Познакомьтесь с искусством создания вина и насладитесь аутентичным ужином
Начало: У вашего отеля
«Под рассказы хозяина винодельни вы продегустируете изысканные вина»
Расписание: ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
4738 за человека
Экспресс-знакомство с грузинским виноделием (всё включено)
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
2.5 часа
Экспресс-знакомство с грузинским виноделием (всё включено)
Отправиться на частную винодельню рядом с Батуми, узнать о традициях и обычаях и попробовать вино
Начало: у вашего отеля
«Мы отправимся на уютную семейную винодельню недалеко от Батуми: отсюда открывается невероятный вид на море и город, а на территории есть даже руины древней церкви»
Завтра в 11:30
10 июня в 11:30
150113 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    5 июня 2024
    Увлекательное путешествие в мир виноделия из Батуми
    Заказали экскурсию на месте с выездом на следующий день. С нами сразу связались, уточнили все детали, согласовали подачу авто. Машина была
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    подана точно в срок на локацию. винодельня расположена недалеко от города, на ее территории расположен интереснейший археологический объект, про который нам подробно и увлекательно рассказал хозяин участка Томаз. Осмотрели еоо винодельню, продегустировали прекрасное вино, после чего отобедали в его компании национальными блюдами, любезно приготовленными супругой хозяина Ингой. Провели чудесные 4 часа, получили массу удовольствия, окунулись в атмосферу прекрасной Абхазии и знаменитого грузинского гостеприимства. Всем рекомендуем!!!

  • Н
    Наталья
    20 мая 2024
    Увлекательное путешествие в мир виноделия из Батуми
    Это был очень интересный опыт. Я ожидала, что нас привезут на мини-завод по производству вин. А мы приехали… в гости
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    - к очень приятному, вежливому, интересному рассказчику, который производит вина у себя дома по старинной технологии. Рассказ о виноделии сопровождался историческими деталями, подробностями о культурных традициях грузинского застолья, тематическими песнями. Нас очень вкусно накормили домашней грузинской едой. Но больше всего лично меня впечатлили бережно реконструированные основы церкви 5 века, которую хозяин-мусульманин вместе с государственными археологами восстановил из руин на территории своего дома! Это настоящая духовность, которой стоит поучиться всем нам в современном мире. Если вы хотите ощутить традиции грузинского гостеприимства, выпить хорошего домашнего вина и почувствовать себя желанным гостем - вам на эту экскурсию!

  • С
    Сергей
    16 мая 2024
    В гостях у винодела: винно-гастрономическая экскурсия
    Мы очень довольны этой поездкой! Коба и Ираклий прекрасные ребята, их интересно слушать, много знают, но в то же время не
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    грузят всякой ненужной информацией. Дегустация на шато прошла великолепно, о вине и винодельне рассказывал сам хозяин, человек безумно любящий свое дело, знающий толк в хорошем вине. Ну и с погодой очень повезло))) Мы довольны и всем рекомендуем!

    Мы очень довольны этой поездкой!Мы очень довольны этой поездкой!Мы очень довольны этой поездкой!Мы очень довольны этой поездкой!Мы очень довольны этой поездкой!Мы очень довольны этой поездкой!Мы очень довольны этой поездкой!Мы очень довольны этой поездкой!
  • S
    Svetlana
    15 апреля 2024
    Увлекательное путешествие в мир виноделия из Батуми
    Все прошло прекрасно, очень душевный подход со стороны Тамаза. Тамаз делает реально качественное вино и все с душой. Спасибо!
  • Е
    Евгений
    9 марта 2024
    В гостях у винодела: винно-гастрономическая экскурсия
    В целом было интересно. На мой вкус (исключительно личное мнение) я бы добавил чуть больше про вино.
  • А
    Анна
    15 января 2024
    В гостях у винодела: винно-гастрономическая экскурсия
    Спасибо Кобе за приятную и интересную экскурсию! Родители очень довольны!

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Винодельни»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. В гостях у винодела: винно-гастрономическая экскурсия
  2. Увлекательное путешествие в мир виноделия из Батуми
  3. Экспресс-знакомство с грузинским виноделием (всё включено)
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Горная Аджария
  2. Самое главное
  3. Водопад Махунцети
  4. Парк Мачахела
  5. Площадь Пьяцца
  6. Набережная
  7. Старый город
  8. Мартвильский каньон
  9. Пещера Прометея
  10. Ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Батуми в июне 2024
Сейчас в Батуми в категории "Винодельни" можно забронировать 3 экскурсии от 38 до 290 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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