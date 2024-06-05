1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5.5 часов
В гостях у винодела: уникальное путешествие в мир вина и гастрономии
Исследуйте секреты грузинского виноделия и кулинарии в уютном семейном винном доме, расположенном в живописной горной Аджарии
«Нас встретит радушная семья, которая занимается производством эко-вина, покажет обворожительный горный виноградник и расскажет о тонкостях своего искусства»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€290 за всё до 2 чел.
скидка
19%
Мини-группа
3.5 часа
Увлекательное путешествие в мир виноделия из Батуми с мастером Тамазом
Вас ждет незабываемое путешествие в сердце грузинского виноделия. Познакомьтесь с искусством создания вина и насладитесь аутентичным ужином
Начало: У вашего отеля
«Под рассказы хозяина винодельни вы продегустируете изысканные вина»
Расписание: ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
47€38 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
2.5 часа
Экспресс-знакомство с грузинским виноделием (всё включено)
Отправиться на частную винодельню рядом с Батуми, узнать о традициях и обычаях и попробовать вино
Начало: у вашего отеля
«Мы отправимся на уютную семейную винодельню недалеко от Батуми: отсюда открывается невероятный вид на море и город, а на территории есть даже руины древней церкви»
Завтра в 11:30
10 июня в 11:30
150€113 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария5 июня 2024Заказали экскурсию на месте с выездом на следующий день. С нами сразу связались, уточнили все детали, согласовали подачу авто. Машина была
- ННаталья20 мая 2024Это был очень интересный опыт. Я ожидала, что нас привезут на мини-завод по производству вин. А мы приехали… в гости
- ССергей16 мая 2024Мы очень довольны этой поездкой! Коба и Ираклий прекрасные ребята, их интересно слушать, много знают, но в то же время не
- SSvetlana15 апреля 2024Все прошло прекрасно, очень душевный подход со стороны Тамаза. Тамаз делает реально качественное вино и все с душой. Спасибо!
- ЕЕвгений9 марта 2024В целом было интересно. На мой вкус (исключительно личное мнение) я бы добавил чуть больше про вино.
- ААнна15 января 2024Спасибо Кобе за приятную и интересную экскурсию! Родители очень довольны!
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Винодельни»
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