Экскурсия предлагает уникальную возможность пройтись по местам съёмок фильма «Любовь и голуби» и других известных картин. Участники увидят экзотические тропинки, пляжи и знаменитое кафе, где снимались ключевые сцены. Батуми предстанет в новом свете, как живой кинопейзаж, вдохновлявший режиссёров. Узнайте, как город играл роли других мест и что предвидели великие мастера кино
🎬 Погружение в мир кино
🌴 Экзотические тропинки и пляжи
☕ Знаменитое кафе из фильма
🐬 Визит в дельфинарий
🎭 Летний театр и колоннада
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
- Экзотические тропинки
- Пляжи
- Знаменитое кафе
- Дельфинарий
- Летний театр
- Колоннада
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Экзотические тропинки с пальмами, субтропическими растениями и необычной архитектурой, выбранные режиссёром Владимиром Меньшовым для создания образа «курорта органов движения».
- Пляжи и панорамы, создающие романтическое настроение у героев фильма Василия и Раисы Захаровны.
- Знаменитое кафе, в котором Людмила Гурченко от лица разлучницы рассказывает о тонкостях филиппинской медицины.
- Дельфинарий, шоу которого удивляло и продолжает удивлять посетителей.
- Летний театр, колоннаду и бульвар, которые в разное время стали местами съёмок фильмов с участием Никиты Ефремова, Вахтанга Кикабидзе, Нани Брегвадзе, Арчила Гомиашвили, Сергея Филиппова и других.
Вы узнаете:
- Как и почему Батуми играл роли других мест и городов.
- Что по задумке знаменитых режиссёров должны были увидеть зрители.
- Как тема любви в кино находит отражение в реальности.
- Что предвидели великие режиссёры и как их экранный Батуми стал явью сегодня.
Организационные детали
- Все локации мы осматриваем снаружи, но можем зайти в кафе, где снимали эпизод фильма «Любовь и голуби».
- Дополнительных расходов нет.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Руставели
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов в Батуми
Провели экскурсии для 609 туристов
Здравствуйте! Я Павел, гид по прекрасной Аджарии. Впервые увидел эти волшебные места в 2014 году и был абсолютно очарован горами, морем, местной кухней, вином, людьми. Сейчас я показываю Батуми путешественникам с дружной командой увлечённых гидов. Наши экскурсии запоминаются гостям и никогда не бывают скучными. Приглашаем вас в этом убедиться!
