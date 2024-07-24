Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Батуми, цены от €39, скидки до 4%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Сладкая экскурсия в окрестностях Батуми
Пешая
18 отзывов
6 часов
Индивидуальная
Сладкая экскурсия в окрестностях Батуми
Погрузитесь в аутентичную Грузию: пасека в Чайсубани, парк Мтирала и обед в грузинском доме. Узнайте секреты пчеловодства и попробуйте настоящий мед
Начало: В селе Чайсубани
Завтра в 11:00
12 авг в 11:00
от 39 за человека
Мифы, знаки и символы Батуми
Пешая
скидка
4%
2 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Мифы, знаки и символы Батуми: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Батуми через его мифы, знаки и символы. Узнайте, что вдохновляло местных художников и архитекторов
Начало: У отеля Шератон
12 авг в 17:00
13 авг в 10:00
5250 за всё до 5 чел.
Стрит-арт в Батуми
Пешая
11 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Уличное искусство Батуми: погружение в мир стрит-арта
Приглашаем на экскурсию по стрит-арту Батуми, где городские стены рассказывают уникальные истории через граффити и паблик-арт
Начало: На нижней станции канатной дороги Арго
Сегодня в 16:00
Завтра в 13:00
50 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    24 июля 2024
    Сладкая экскурсия в окрестностях Батуми
    Прекрасная экскурсия, в сказочный лес. Петр проводит ее блестяще, рассказывая о пчеловодстве, используя глубокие знания. Узнала много нового и интересного,
    читать дальше

    что не знала ранее. Потом был вкусный обед в прекрасной компании Хасана и его жены. Очень гостеприимные люди, всем рекомендую посетить эту экскурсию. Осталась очень довольна, и повторила бы вновь.

  • И
    Иван
    22 июля 2024
    Стрит-арт в Батуми
    В Батуми много паблик- и стрит-арта, тут не нужно быть Шерлоком Холмсом, скрещенным с Эркюлем Пуаро, чтобы заметить это, и,
    читать дальше

    проходя мимо очередного объекта, ты начинаешь задумываться, а что именно стоит за ним? Какова тематика написанного на стене? Что вдохновило автора на создание подобного? И Валерия рассказывает об этом. И не только рассказывает, но и показывает самые значимые работы на стенах домов в течение прогулки по городу, длящейся от полутора до двух часов (в зависимости, какой темп вы сами поддерживаете). Валерия рассказала об истории возникновения уличного художественного искусства, о разных версиях понимания понятий, присущих ему, на планшете открыла примеры работ встречающихся вам по дороге художников, приоткрыла завесу тайны личностей художников и даже показала их фотографии, а после экскурсии еще и отправила страницы в инстаграме, где еще больше художников и еще больше работ, из-за чего количество подписок на моем аккаунте увеличилось! Экскурсия ведется в формате диалога. Валерия говорит живым, не занудным языком провинциального экскурсовода, если вы понимаете о чем я. Вы сможете высказать свое мнение о неряшливых граффити, назначении надутой головы Пиросмани, синих губ девушки с пакетом из-под чистящего средства на голове и контура человеческого тела на теннисном корте, рассказать историю из жизни и послушать чужую, а также просто приятно провести время в компании интересного человека. Всю экскурсию меня не покидало чувство, что я прогуливаюсь по городу с хорошей подругой, которая шарит в теме, о которой любит рассказывать. Подытоживая этот небольшой отзыв, хочу сказать, что эта экскурсия не совсем классическая, и мне хочется верить, что на нее пойдут люди, открытые к постижению новых смыслов и чужих мнений. А Валерии огромное спасибо за рассказ, ждем в гости, теперь вы к нам)

    В Батуми много паблик- и стрит-арта, тут не нужно быть Шерлоком Холмсом, скрещенным с Эркюлем ПуароВ Батуми много паблик- и стрит-арта, тут не нужно быть Шерлоком Холмсом, скрещенным с Эркюлем ПуароВ Батуми много паблик- и стрит-арта, тут не нужно быть Шерлоком Холмсом, скрещенным с Эркюлем ПуароВ Батуми много паблик- и стрит-арта, тут не нужно быть Шерлоком Холмсом, скрещенным с Эркюлем ПуароВ Батуми много паблик- и стрит-арта, тут не нужно быть Шерлоком Холмсом, скрещенным с Эркюлем Пуаро
  • O
    Olessya
    22 июля 2024
    Сладкая экскурсия в окрестностях Батуми
    Не обычная и очень информативная экскурсия. Оказалось, что мы ничего не знали о мёде и пчёлах до этого дня) Спасибо Петру,
    читать дальше

    рассказ все тонкости, показал наглядно. Отдельная благодарность за вкуснейший домашний ужин и комфортный трансфер. Приглашение в Алмату в силе! Приезжайте, угостим казы))

    Не обычная и очень информативная экскурсия. Оказалось, что мы ничего не знали о мёде и пчёлах до этого дня)Не обычная и очень информативная экскурсия. Оказалось, что мы ничего не знали о мёде и пчёлах до этого дня)Не обычная и очень информативная экскурсия. Оказалось, что мы ничего не знали о мёде и пчёлах до этого дня)Не обычная и очень информативная экскурсия. Оказалось, что мы ничего не знали о мёде и пчёлах до этого дня)Не обычная и очень информативная экскурсия. Оказалось, что мы ничего не знали о мёде и пчёлах до этого дня)Не обычная и очень информативная экскурсия. Оказалось, что мы ничего не знали о мёде и пчёлах до этого дня)Не обычная и очень информативная экскурсия. Оказалось, что мы ничего не знали о мёде и пчёлах до этого дня)
  • К
    Карина
    9 июля 2024
    Сладкая экскурсия в окрестностях Батуми
    Atlidojām no Latvijas, ļoti pārsteigti par ekskursiju, daudz jaunas un noderīgas informācijas. tagad skatāmies uz biškopību no cita skatu punkta, draudzīgāka
    читать дальше

    videi un bitēm, nevis kā to veic konvencionālajās saimniecībās. Brīnišķīga pastaiga pa mežu un kalniem, kur neierastās un skaistās vietās dzīvo bites. Nodegustējām dažādus gardus medus veidus un noslēgumā bija vakariņas ar Gruzijas tradicionālajiem ēdieniem ciemos pie vietējiem iedzīvotājiem. patīkams ekskursijas noslēgums!

    Atlidojām no Latvijas, ļoti pārsteigti par ekskursiju, daudz jaunas un noderīgas informācijasAtlidojām no Latvijas, ļoti pārsteigti par ekskursiju, daudz jaunas un noderīgas informācijas
  • В
    Вера
    8 июля 2024
    Стрит-арт в Батуми
    Огромное спасибо Валерии за такую чудесную прогулку! Два часа пролетели на одном дыхании! Рекомендуем!
    Огромное спасибо Валерии за такую чудесную прогулку! Два часа пролетели на одном дыхании! Рекомендуем!Огромное спасибо Валерии за такую чудесную прогулку! Два часа пролетели на одном дыхании! Рекомендуем!Огромное спасибо Валерии за такую чудесную прогулку! Два часа пролетели на одном дыхании! Рекомендуем!
  • В
    Василина
    5 июня 2024
    Стрит-арт в Батуми
    Свежий взгляд на город, знакомство с историей и колоритом. Здорово, что в итоге можно больше узнать по материалам от экскурсовода, которые отсылают на вашу почту.
  • В
    Вера
    8 ноября 2023
    Мифы, знаки и символы Батуми
    Интересная и познавательная экскурсия. Заказывала с расчетом на себя, но и дети много чего запомнили и потом пересказывали.
  • А
    Анна
    6 сентября 2023
    Мифы, знаки и символы Батуми
    Я люблю вдаваться в подробности во время экскурсии и эта экскурсия просто кладезь информации! Очень понравилось! Всем рекомендую Павла. Я ангажировала много гидов. Павел лучший Спасибо, Павел!
    Я люблю вдаваться в подробности во время экскурсии и эта экскурсия просто кладезь информации!Я люблю вдаваться в подробности во время экскурсии и эта экскурсия просто кладезь информации!Я люблю вдаваться в подробности во время экскурсии и эта экскурсия просто кладезь информации!Я люблю вдаваться в подробности во время экскурсии и эта экскурсия просто кладезь информации!

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Батуми
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сладкая экскурсия в окрестностях Батуми
  2. Мифы, знаки и символы Батуми
  3. Стрит-арт в Батуми
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Горная Аджария
  2. Самое главное
  3. Водопад Махунцети
  4. Парк Мачахела
  5. Площадь Пьяцца
  6. Старый город
  7. Набережная
  8. Пещера Прометея
  9. Мартвильский каньон
  10. Ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Батуми в августе 2024
Сейчас в Батуми в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 39 до 50 со скидкой до 4%. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Батуми на 2024 год по теме «Нескучные экскурсии», 31 ⭐ отзыв, цены от €39. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам