6 часов
Индивидуальная
Сладкая экскурсия в окрестностях Батуми
Погрузитесь в аутентичную Грузию: пасека в Чайсубани, парк Мтирала и обед в грузинском доме. Узнайте секреты пчеловодства и попробуйте настоящий мед
Начало: В селе Чайсубани
Завтра в 11:00
12 авг в 11:00
от €39 за человека
скидка
4%
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Мифы, знаки и символы Батуми: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Батуми через его мифы, знаки и символы. Узнайте, что вдохновляло местных художников и архитекторов
Начало: У отеля Шератон
12 авг в 17:00
13 авг в 10:00
52€50 за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Уличное искусство Батуми: погружение в мир стрит-арта
Приглашаем на экскурсию по стрит-арту Батуми, где городские стены рассказывают уникальные истории через граффити и паблик-арт
Начало: На нижней станции канатной дороги Арго
Сегодня в 16:00
Завтра в 13:00
€50 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила24 июля 2024Прекрасная экскурсия, в сказочный лес. Петр проводит ее блестяще, рассказывая о пчеловодстве, используя глубокие знания. Узнала много нового и интересного,
- ИИван22 июля 2024В Батуми много паблик- и стрит-арта, тут не нужно быть Шерлоком Холмсом, скрещенным с Эркюлем Пуаро, чтобы заметить это, и,
- OOlessya22 июля 2024Не обычная и очень информативная экскурсия. Оказалось, что мы ничего не знали о мёде и пчёлах до этого дня) Спасибо Петру,
- ККарина9 июля 2024Atlidojām no Latvijas, ļoti pārsteigti par ekskursiju, daudz jaunas un noderīgas informācijas. tagad skatāmies uz biškopību no cita skatu punkta, draudzīgāka
- ВВера8 июля 2024Огромное спасибо Валерии за такую чудесную прогулку! Два часа пролетели на одном дыхании! Рекомендуем!
- ВВасилина5 июня 2024Свежий взгляд на город, знакомство с историей и колоритом. Здорово, что в итоге можно больше узнать по материалам от экскурсовода, которые отсылают на вашу почту.
- ВВера8 ноября 2023Интересная и познавательная экскурсия. Заказывала с расчетом на себя, но и дети много чего запомнили и потом пересказывали.
- ААнна6 сентября 2023Я люблю вдаваться в подробности во время экскурсии и эта экскурсия просто кладезь информации! Очень понравилось! Всем рекомендую Павла. Я ангажировала много гидов. Павел лучший Спасибо, Павел!
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Нескучные экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Батуми
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Батуми в августе 2024
Сейчас в Батуми в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 39 до 50 со скидкой до 4%. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Батуми на 2024 год по теме «Нескучные экскурсии», 31 ⭐ отзыв, цены от €39. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь