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проходя мимо очередного объекта, ты начинаешь задумываться, а что именно стоит за ним? Какова тематика написанного на стене? Что вдохновило автора на создание подобного? И Валерия рассказывает об этом. И не только рассказывает, но и показывает самые значимые работы на стенах домов в течение прогулки по городу, длящейся от полутора до двух часов (в зависимости, какой темп вы сами поддерживаете). Валерия рассказала об истории возникновения уличного художественного искусства, о разных версиях понимания понятий, присущих ему, на планшете открыла примеры работ встречающихся вам по дороге художников, приоткрыла завесу тайны личностей художников и даже показала их фотографии, а после экскурсии еще и отправила страницы в инстаграме, где еще больше художников и еще больше работ, из-за чего количество подписок на моем аккаунте увеличилось! Экскурсия ведется в формате диалога. Валерия говорит живым, не занудным языком провинциального экскурсовода, если вы понимаете о чем я. Вы сможете высказать свое мнение о неряшливых граффити, назначении надутой головы Пиросмани, синих губ девушки с пакетом из-под чистящего средства на голове и контура человеческого тела на теннисном корте, рассказать историю из жизни и послушать чужую, а также просто приятно провести время в компании интересного человека. Всю экскурсию меня не покидало чувство, что я прогуливаюсь по городу с хорошей подругой, которая шарит в теме, о которой любит рассказывать. Подытоживая этот небольшой отзыв, хочу сказать, что эта экскурсия не совсем классическая, и мне хочется верить, что на нее пойдут люди, открытые к постижению новых смыслов и чужих мнений. А Валерии огромное спасибо за рассказ, ждем в гости, теперь вы к нам)