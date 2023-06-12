Мотоэкскурсия по Батуми и окрестностям в мини-группе

С ветерком промчаться до монастырей, водопадов, рек и смотровых площадок

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Эта прогулка подходит как для опытных водителей, так и для людей с маленькой практикой или даже её отсутствием. Всё потому, что у меня несколько мотоциклов, каждый из которых подходит для разного уровня. Мы проедем по шести живописным локациям, и я поделюсь с вами любопытными фактами о них.
Мотоэкскурсия по Батуми и окрестностям в мини-группе
Мотоэкскурсия по Батуми и окрестностям в мини-группе
Мотоэкскурсия по Батуми и окрестностям в мини-группе
Мотоэкскурсия по Батуми и окрестностям в мини-группе
Мотоэкскурсия по Батуми и окрестностям в мини-группе
Мотоэкскурсия по Батуми и окрестностям в мини-группе
Мотоэкскурсия по Батуми и окрестностям в мини-группе
Ближайшие даты:
12
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Наш маршрут

📍 Женский монастырь Ионна Богослова — умиротворяющее место с прекрасным видом. Добраться сюда пешком нелегко, а на мотоцикле запросто!
📍 Водопады. Мы подъедем к двум потрясающим каскадам, которые скрыты от глаз обычного туриста.
📍 Мужской заброшенный монастырь — очень красивое, пропитанное историей и религией старообрядцев место.
📍 Смотровая площадка на КПП Грузия/Турция. Локация без толп туристов, с прекрасным видом как на Грузию, так и на Турцию.
📍 Крест в Гонио, установленный на границе Грузии и Турции с очень необычным видом на Батуми и интереснейшей дорогой.
📍 Набережная реки Чорохи. Прекрасное место на стыке двух рек: вы увидите, как соединяются их воды, и проедете по руслу.

Ограничения и другая полезная информация

  • Прогулка на мотоциклах подходит всем, чей рост больше 140 см
  • Дети до 16 лет допускаются в сопровождении родителей
  • Если у вас достаточный опыт управления мотоциклом, вы можете взять себе пассажира
  • Если у вас маленький опыт или его нет совсем и вы хотите потренироваться перед поездкой, то я проведу 15-минутную тренировку на поляне (входит в стоимость)
  • Я буду сопровождать вас и могу взять пассажира на заднее кресло

Организационные детали

  • Стоимость экскурсии зависит от типа мотоцикла (см. билеты ниже)
  • В стоимость включены: аренда мотоцикла, защитная форма + шлем, экскурсия
  • Права не нужны
  • По запросу я могу организовать профессиональную съёмку с фото и видео, ориентировочная стоимость 113 лари

ежедневно в 10:00 и 14:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у отеля Zura Palace
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 14:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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