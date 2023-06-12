Эта прогулка подходит как для опытных водителей, так и для людей с маленькой практикой или даже её отсутствием. Всё потому, что у меня несколько мотоциклов, каждый из которых подходит для разного уровня. Мы проедем по шести живописным локациям, и я поделюсь с вами любопытными фактами о них.

Описание

Наш маршрут

📍 Женский монастырь Ионна Богослова — умиротворяющее место с прекрасным видом. Добраться сюда пешком нелегко, а на мотоцикле запросто!

📍 Водопады. Мы подъедем к двум потрясающим каскадам, которые скрыты от глаз обычного туриста.

📍 Мужской заброшенный монастырь — очень красивое, пропитанное историей и религией старообрядцев место.

📍 Смотровая площадка на КПП Грузия/Турция. Локация без толп туристов, с прекрасным видом как на Грузию, так и на Турцию.

📍 Крест в Гонио, установленный на границе Грузии и Турции с очень необычным видом на Батуми и интереснейшей дорогой.

📍 Набережная реки Чорохи. Прекрасное место на стыке двух рек: вы увидите, как соединяются их воды, и проедете по руслу.

Ограничения и другая полезная информация

Прогулка на мотоциклах подходит всем, чей рост больше 140 см

Дети до 16 лет допускаются в сопровождении родителей

Если у вас достаточный опыт управления мотоциклом, вы можете взять себе пассажира

Если у вас маленький опыт или его нет совсем и вы хотите потренироваться перед поездкой, то я проведу 15-минутную тренировку на поляне (входит в стоимость)

Я буду сопровождать вас и могу взять пассажира на заднее кресло

Организационные детали