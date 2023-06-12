С ветерком промчаться до монастырей, водопадов, рек и смотровых площадок
Эта прогулка подходит как для опытных водителей, так и для людей с маленькой практикой или даже её отсутствием. Всё потому, что у меня несколько мотоциклов, каждый из которых подходит для разного уровня. Мы проедем по шести живописным локациям, и я поделюсь с вами любопытными фактами о них.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Наш маршрут
📍 Женский монастырь Ионна Богослова — умиротворяющее место с прекрасным видом. Добраться сюда пешком нелегко, а на мотоцикле запросто!
📍 Водопады. Мы подъедем к двум потрясающим каскадам, которые скрыты от глаз обычного туриста.
📍 Мужской заброшенный монастырь — очень красивое, пропитанное историей и религией старообрядцев место.
📍 Смотровая площадка на КПП Грузия/Турция. Локация без толп туристов, с прекрасным видом как на Грузию, так и на Турцию.
📍 Крест в Гонио, установленный на границе Грузии и Турции с очень необычным видом на Батуми и интереснейшей дорогой.
📍 Набережная реки Чорохи. Прекрасное место на стыке двух рек: вы увидите, как соединяются их воды, и проедете по руслу.
Ограничения и другая полезная информация
- Прогулка на мотоциклах подходит всем, чей рост больше 140 см
- Дети до 16 лет допускаются в сопровождении родителей
- Если у вас достаточный опыт управления мотоциклом, вы можете взять себе пассажира
- Если у вас маленький опыт или его нет совсем и вы хотите потренироваться перед поездкой, то я проведу 15-минутную тренировку на поляне (входит в стоимость)
- Я буду сопровождать вас и могу взять пассажира на заднее кресло
Организационные детали
- Стоимость экскурсии зависит от типа мотоцикла (см. билеты ниже)
- В стоимость включены: аренда мотоцикла, защитная форма + шлем, экскурсия
- Права не нужны
- По запросу я могу организовать профессиональную съёмку с фото и видео, ориентировочная стоимость 113 лари
ежедневно в 10:00 и 14:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у отеля Zura Palace
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 10:00 и 14:30Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — ваш гид в Батуми
Всем привет! Я люблю ездить и люблю возить. Знаю много интересных мест в округе, до которых удобно добираться на мотоциклах. Буду рад показать вам настоящую Аджарию без толп туристов. Вы ощутите драйв в дополнение к прекрасным видам и локациям.
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