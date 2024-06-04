Экскурсии по набережной Батуми

Найдено 7 экскурсий в категории «Набережная» в Батуми, цены от €23. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Батуми глазами местных жителей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
178 отзывов
Популярное предложение
Батуми глазами местных: погружение в атмосферу города
Приглашаем вас на экскурсию, где Батуми раскроется с неожиданных сторон: от старых двориков до лучших мест для хачапури
Начало: В районе канатной дороги
«Знакомство с городом мы начнем с набережной Батуми и её чудесных приморских пейзажей»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
60 за всё до 6 чел.
Мото-/квадроэкскурсия по Батуми и окрестностям в мини-группе
Групповая
4 часа
3 отзыва
Мото-/квадроэкскурсия по Батуми и окрестностям в мини-группе
Эта мото-/квадроэкскурсия по Батуми и окрестностям подходит для всех уровней водителей. Проедем по шести живописным локациям, включая монастыри и водопады
Начало: Село Авгия, Батуми
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
75 за человека
Город на ладони: Cтарый Батуми и монастырь Святой Троицы на горе Самеба
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
8 отзывов
Батуми: историческое путешествие и монастырь на горе Самеба
Откройте для себя душу Батуми: уникальные здания, величественный монастырь и живописные уголки Старого города
Начало: Возле площади Нептуна
«Знакомство с городом мы начнём с набережной Батуми и её чудесных приморских пейзажей»
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
90 за всё до 4 чел.
Найди, если сможешь! Групповая квест-игра в Батуми
🚶 Пешая
Квест
3 часа
1 отзыв
Найди, если сможешь! Уникальная квест-экскурсия по Батуми
Вас ждет захватывающее путешествие по Батуми, где каждый уголок скрывает свои тайны и истории. Готовы к приключениям?
Начало: В районе парка «6 мая»
«Продолжайте поиски ответов на вопросы в парках и на живописной набережной»
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 13:00
23 за человека
На сегвеях - по Батуми
🛴 На самокатах
Индивидуальная
2 часа
На сегвеях - по Батуми
Прокатиться по фотогеничным локациям: любовь и голуби, ДНК и дельфины
Начало: возле комплекса «Магнолия»
«Скульптура «Али и Нино» на набережной — символ любви, способной преодолеть границы и предрассудки»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
42 за человека
Батуми: свадебные традиции и истории любви
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Батуми: свадебные традиции и истории любви
Узнать о свадебных обычаях региона - от древних ритуалов до современных церемоний
Начало: На улице Меликишвили
«Вы прогуляетесь по Батуми и его великолепной набережной»
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
47 за всё до 5 чел.
Прогулка на яхте Regal 28
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
Прогулка на яхте Regal 28
Насладиться водным путешествием по гостеприимным водам Чёрного моря
Начало: У яхт-клуба Батуми
«Вы увидите с моря комплекс новейших отелей и живописную набережную Батуми»
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
200 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    4 июня 2024
    Город на ладони: Cтарый Батуми и монастырь Святой Троицы на горе Самеба
    Благодаря Ириндию прогулка по городу была очень интересной и увлекательной! Много из его повествований легко запоминаются. Чувствуется тепло и любовь к родному городу. Мы обязательно вернёмся в Батуми! Рекомендуем Экскурсии Ириндия!
  • И
    Инна
    27 мая 2024
    Батуми глазами местных жителей
    Спасибо за приятную прогулку!
  • Е
    Елена
    26 мая 2024
    Батуми глазами местных жителей
    Большое спасибо Кобо за эмоциональный, душевный рассказ о своем городе, о народе, о стране. Были и даты, и имена, и
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    исторические факты, но главное - Кобе удалось передать дух города и его жителей, атмосферу любви и творчества, гордости и надежды, гостеприимства и толерантности. Общение с Кобо стало прекрасным началом отдыха в Батуми. Спасибо!

  • M
    Maliya
    23 мая 2024
    Мото-/квадроэкскурсия по Батуми и окрестностям в мини-группе
    Экскурсия сногсшибательная! Море адреналина и кайфа. Я впервые на подобного рода атракционе и на моторе также. Не ожидала от себя
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    такой смелости)) Понравилось все!! Пару раз, правда на крутых поворотах прилягла вместе с мотором))) но без малейших травм. Инструктор Александр очень терпеливый, подбадривал всегда. Советую всем. 👌 И сердечно благодарю Batumimoto за суперинтересную и насыщенную экскурсию! 🏍

    Экскурсия сногсшибательная! Море адреналина и кайфа. Я впервые на подобного рода атракционе и на моторе также
  • Т
    Татьяна
    22 мая 2024
    Город на ладони: Cтарый Батуми и монастырь Святой Троицы на горе Самеба
    Привет Всем, кто читает этот комментарий. Мы из Берлина и на майские праздники были в Грузии, а точнее в Тбилиси.
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    Поездка в Батуми была спонтанная и короткая. Хотелось за это время посмотреть много, поэтому заказали эту экскурсию. Впечатления остались просто незабываемые. Несмотря на пасмурную погоду нам удалось действительно увидеть город на ладони. Ириндий, отличный гид! Очень внимательный и отзывчивый человек! Экскурсию начали во второй половине дня, но успели подняться в Храм Святой Троицы пока ещё было светло. Необычайно красивое и завораживающее место, а вид на город, просто потрясающий! Затем спустились в город и там уже начали знакомиться с этим красивейшим городом. Также огромная благодарность Ириндию и как водителю! Очень аккуратно, спокойно и тихо водит машину. Экскурсия прошла на высшем уровне! Куча информации, море впечатлений и желание ещё раз вернуться в этот красивый город. Огромное спасибо Вам Ириндий за тёплую встречу, интереснейшую экскурсию, отличную компанию и яркие впечатления. Рекомендую Ириндия просто от души! Не пожалеете! До новых встреч!

    Привет Всем, кто читает этот комментарий. Мы из Берлина и на майские праздники были в ГрузииПривет Всем, кто читает этот комментарий. Мы из Берлина и на майские праздники были в ГрузииПривет Всем, кто читает этот комментарий. Мы из Берлина и на майские праздники были в ГрузииПривет Всем, кто читает этот комментарий. Мы из Берлина и на майские праздники были в ГрузииПривет Всем, кто читает этот комментарий. Мы из Берлина и на майские праздники были в ГрузииПривет Всем, кто читает этот комментарий. Мы из Берлина и на майские праздники были в Грузии
  • А
    Артём
    18 мая 2024
    Батуми глазами местных жителей
    Отличная непринужденная прогулка по интересным местам Батуми! Советую пойти на эту экскурсию в первый/второй день по приезду в город.
    Отличная непринужденная прогулка по интересным местам Батуми! Советую пойти на эту экскурсию в первый/второй день по приезду в город
  • А
    Анастасия
    10 мая 2024
    Найди, если сможешь! Групповая квест-игра в Батуми
    Отличный формат для тех, кому не хочется слушать длинные экскурсии, а хочется погулять по городу. Нас удаленно сопровождала прекрасная Елена, которая всегда оперативно и доброжелательно общалась и помогала с прохождением) видно, что маршрут составляли с душой, поэтому очень рекомендуем!
  • S
    Shiraz
    12 марта 2024
    Город на ладони: Cтарый Батуми и монастырь Святой Троицы на горе Самеба
    Экскурсия смне понравилась, Ириндий хороший гид и рассказчик. Буду рекомендовать всем.
  • В
    Владимир
    5 сентября 2023
    Мото-/квадроэкскурсия по Батуми и окрестностям в мини-группе
    Получил незабываемые впечатления. Доволен, рекомендую.
  • A
    Anastasia
    18 августа 2023
    Мото-/квадроэкскурсия по Батуми и окрестностям в мини-группе
    На экскурсию я записалась одна, и так как у меня совсем нет опыта вождения, даже велосипеда)) решили не рисковать, и
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    Владислав взял меня как пассажира. Владислав хорошо знает местность и может скорректировать маршрут в зависимости от ваших пожеланий. А еще он настоящий фанат байков, поэтому с ним будет безопасно и комфортно!

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Набережная»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Батуми глазами местных жителей
  2. Мото-/квадроэкскурсия по Батуми и окрестностям в мини-группе
  3. Город на ладони: Cтарый Батуми и монастырь Святой Троицы на горе Самеба
  4. Найди, если сможешь! Групповая квест-игра в Батуми
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  2. Самое главное
  3. Водопад Махунцети
  4. Парк Мачахела
  5. Площадь Пьяцца
  6. Набережная
  7. Старый город
  8. Мартвильский каньон
  9. Пещера Прометея
  10. Ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Батуми в июне 2024
Сейчас в Батуми в категории "Набережная" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 23 до 200. Туристы уже оставили гидам 190 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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