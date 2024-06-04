1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Батуми глазами местных: погружение в атмосферу города
Приглашаем вас на экскурсию, где Батуми раскроется с неожиданных сторон: от старых двориков до лучших мест для хачапури
Начало: В районе канатной дороги
«Знакомство с городом мы начнем с набережной Батуми и её чудесных приморских пейзажей»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€60 за всё до 6 чел.
Групповая
4 часа
Мото-/квадроэкскурсия по Батуми и окрестностям в мини-группе
Эта мото-/квадроэкскурсия по Батуми и окрестностям подходит для всех уровней водителей. Проедем по шести живописным локациям, включая монастыри и водопады
Начало: Село Авгия, Батуми
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€75 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Батуми: историческое путешествие и монастырь на горе Самеба
Откройте для себя душу Батуми: уникальные здания, величественный монастырь и живописные уголки Старого города
Начало: Возле площади Нептуна
«Знакомство с городом мы начнём с набережной Батуми и её чудесных приморских пейзажей»
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
€90 за всё до 4 чел.
Квест
3 часа
Найди, если сможешь! Уникальная квест-экскурсия по Батуми
Вас ждет захватывающее путешествие по Батуми, где каждый уголок скрывает свои тайны и истории. Готовы к приключениям?
Начало: В районе парка «6 мая»
«Продолжайте поиски ответов на вопросы в парках и на живописной набережной»
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 13:00
€23 за человека
Индивидуальная
2 часа
На сегвеях - по Батуми
Прокатиться по фотогеничным локациям: любовь и голуби, ДНК и дельфины
Начало: возле комплекса «Магнолия»
«Скульптура «Али и Нино» на набережной — символ любви, способной преодолеть границы и предрассудки»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€42 за человека
Индивидуальная
2 часа
Батуми: свадебные традиции и истории любви
Узнать о свадебных обычаях региона - от древних ритуалов до современных церемоний
Начало: На улице Меликишвили
«Вы прогуляетесь по Батуми и его великолепной набережной»
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
€47 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Прогулка на яхте Regal 28
Насладиться водным путешествием по гостеприимным водам Чёрного моря
Начало: У яхт-клуба Батуми
«Вы увидите с моря комплекс новейших отелей и живописную набережную Батуми»
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
€200 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений4 июня 2024Благодаря Ириндию прогулка по городу была очень интересной и увлекательной! Много из его повествований легко запоминаются. Чувствуется тепло и любовь к родному городу. Мы обязательно вернёмся в Батуми! Рекомендуем Экскурсии Ириндия!
- ИИнна27 мая 2024Спасибо за приятную прогулку!
- ЕЕлена26 мая 2024Большое спасибо Кобо за эмоциональный, душевный рассказ о своем городе, о народе, о стране. Были и даты, и имена, и
- MMaliya23 мая 2024Экскурсия сногсшибательная! Море адреналина и кайфа. Я впервые на подобного рода атракционе и на моторе также. Не ожидала от себя
- ТТатьяна22 мая 2024Привет Всем, кто читает этот комментарий. Мы из Берлина и на майские праздники были в Грузии, а точнее в Тбилиси.
- ААртём18 мая 2024Отличная непринужденная прогулка по интересным местам Батуми! Советую пойти на эту экскурсию в первый/второй день по приезду в город.
- ААнастасия10 мая 2024Отличный формат для тех, кому не хочется слушать длинные экскурсии, а хочется погулять по городу. Нас удаленно сопровождала прекрасная Елена, которая всегда оперативно и доброжелательно общалась и помогала с прохождением) видно, что маршрут составляли с душой, поэтому очень рекомендуем!
- SShiraz12 марта 2024Экскурсия смне понравилась, Ириндий хороший гид и рассказчик. Буду рекомендовать всем.
- ВВладимир5 сентября 2023Получил незабываемые впечатления. Доволен, рекомендую.
- AAnastasia18 августа 2023На экскурсию я записалась одна, и так как у меня совсем нет опыта вождения, даже велосипеда)) решили не рисковать, и
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Набережная»
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Сколько стоит экскурсия по Батуми в июне 2024
Сейчас в Батуми в категории "Набережная" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 23 до 200. Туристы уже оставили гидам 190 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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