Приглашаю вас в путешествие по восхитительному региону Грузии, богатому водопадами, картинными мостами и пейзажами. Я покажу одни из самых красивых мест Горной Аджарии: Махунцети, Мирвети и водопад Любви. Расскажу предание о царице Тамаре, в честь которой назван один из древних мостов. Также вы отведаете прекрасные аджарские вина и по желанию поужинаете в ресторане с шоу-программой.

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Описание

Что вас ожидает

Три водопада в окрестностях Батуми

Вы посетите водопад Махунцети, который течёт с высоты 80 метров и окружён фактурными скалами. Затем мы отправимся в национальный парк Мачахела, где находится живописный водопад Мирвети. Это необыкновенно атмосферное место — готовые «декорации» к фэнтези или мистическим фильмам. Также я отвезу вас к романтическому водопаду Любви. А ещё летом в течение дня у вас будет время для купания в одной из прекрасных аджарских рек.

Кроме того,

у 800-летнего моста царицы Тамар я расскажу интересную историю о великой правительнице «золотого века» грузинской истории;

вы увидите место слияния двух разноцветных рек и откроете прекрасные пейзажи окрестностей;

по желанию прокатитесь на зиплайне, а летом в течение дня у вас будет время для купания в одной из прекрасных аджарских рек;

посетите Аджарский винный дом, где продегустируете три вида местного вина и познакомитесь с историей традиционного грузинского виноделия.

🥘 В завершение дня я могу отвезти вас в семейный ресторан, где вы отведаете традиционные блюда и посмотрите грузинские народные танцы. Либо после экскурсии я отвезу вас сразу обратно в Батуми.

Организационные детали