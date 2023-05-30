Национальный парк Мачахела и водопады Горной Аджарии

Открыть красоту природы в окрестностях Батуми, увидеть 800-летний мост и посетить винный дом

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Приглашаю вас в путешествие по восхитительному региону Грузии, богатому водопадами, картинными мостами и пейзажами. Я покажу одни из самых красивых мест Горной Аджарии: Махунцети, Мирвети и водопад Любви. Расскажу предание о царице Тамаре, в честь которой назван один из древних мостов. Также вы отведаете прекрасные аджарские вина и по желанию поужинаете в ресторане с шоу-программой.
Национальный парк Мачахела и водопады Горной Аджарии
Национальный парк Мачахела и водопады Горной Аджарии
Национальный парк Мачахела и водопады Горной Аджарии
Национальный парк Мачахела и водопады Горной Аджарии
Национальный парк Мачахела и водопады Горной Аджарии
Национальный парк Мачахела и водопады Горной Аджарии
Национальный парк Мачахела и водопады Горной Аджарии
Национальный парк Мачахела и водопады Горной Аджарии
Национальный парк Мачахела и водопады Горной Аджарии
Национальный парк Мачахела и водопады Горной Аджарии
Национальный парк Мачахела и водопады Горной Аджарии
Национальный парк Мачахела и водопады Горной Аджарии
Национальный парк Мачахела и водопады Горной Аджарии
Национальный парк Мачахела и водопады Горной Аджарии
Национальный парк Мачахела и водопады Горной Аджарии
Национальный парк Мачахела и водопады Горной Аджарии
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Три водопада в окрестностях Батуми

Вы посетите водопад Махунцети, который течёт с высоты 80 метров и окружён фактурными скалами. Затем мы отправимся в национальный парк Мачахела, где находится живописный водопад Мирвети. Это необыкновенно атмосферное место — готовые «декорации» к фэнтези или мистическим фильмам. Также я отвезу вас к романтическому водопаду Любви. А ещё летом в течение дня у вас будет время для купания в одной из прекрасных аджарских рек.

Кроме того,

  • у 800-летнего моста царицы Тамар я расскажу интересную историю о великой правительнице «золотого века» грузинской истории;
  • вы увидите место слияния двух разноцветных рек и откроете прекрасные пейзажи окрестностей;
  • по желанию прокатитесь на зиплайне, а летом в течение дня у вас будет время для купания в одной из прекрасных аджарских рек;
  • посетите Аджарский винный дом, где продегустируете три вида местного вина и познакомитесь с историей традиционного грузинского виноделия.

🥘 В завершение дня я могу отвезти вас в семейный ресторан, где вы отведаете традиционные блюда и посмотрите грузинские народные танцы. Либо после экскурсии я отвезу вас сразу обратно в Батуми.

Организационные детали

  • Транспорт включён в стоимость: в зависимости от количества человек поездка проходит на автомобиле Nissan (4 пассажира), минивэне Mersedes-Benz Vito (7 пассажиров) или микроавтобусе Mersedes-Benz (18 пассажиров)
  • Дополнительные расходы: ужин с шоу-программой (60 лари с человека) и дегустации трёх видов вина (15 лари с человека)
  • Дети до 10 лет едут бесплатно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Выездные
На весь день
Водопады
Горная Аджария
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Парк Мачахела
Водопад Махунцети
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