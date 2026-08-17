Приглашаем вас на экскурсию в удивительные уголки горной Аджарии, где вас ждут живописные водопады Махунцети, Мирвети и водопад Любви. Вы узнаете историю древнего моста царицы Тамары и почувствуете дух великой
5 причин купить этот билет
- 🌊 Увидите три уникальных водопада
- 🍷 Продегустируете аджарские вина
- 🏞 Насладитесь живописными пейзажами
- 🛤 Узнаете историю моста царицы Тамар
- 🥘 Попробуете традиционные блюда
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Национального парка Мачахела и водопадов горной Аджарии - с июня по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а природа радует яркими красками. В апреле, мае и октябре также можно насладиться красотой региона, однако возможны дожди, что может слегка затруднить прогулки. В остальные месяцы, несмотря на прохладную погоду, вы всё равно сможете оценить величие водопадов, но учтите, что некоторые активности могут быть ограничены.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Водопад Махунцети
- Водопад Мирвети
- Водопад Любви
- Мост царицы Тамар
- Место слияния двух рек
Описание билета
Три водопада в окрестностях Батуми
Вы посетите водопад Махунцети, который течёт с высоты 80 метров и окружён фактурными скалами. Затем мы отправимся в национальный парк Мачахела, где находится водопад Мирвети. Это необыкновенно атмосферное место — готовые «декорации» к фэнтези или мистическим фильмам. Также я отвезу вас к романтическому водопаду Любви.
Кроме того,
- у 800-летнего моста царицы Тамар я расскажу интересную историю о великой правительнице «золотого века» грузинской истории;
- вы увидите место слияния двух разноцветных рек и откроете прекрасные пейзажи окрестностей;
- по желанию прокатитесь на зиплайне, а летом в течение дня у вас будет время для купания в одной из прекрасных аджарских рек;
- посетите Аджарский винный дом, где продегустируете три вида местного вина и познакомитесь с историей традиционного грузинского виноделия.
🥘 В завершение дня я могу отвезти вас в семейный ресторан, где вы отведаете традиционные блюда и посмотрите грузинские народные танцы. Либо после экскурсии я отвезу вас сразу обратно в Батуми.
Организационные детали
- Транспорт включён в стоимость: в зависимости от количества человек поездка проходит на автомобиле Nissan (4 пассажира), минивэне Mersedes-Benz Vito (7 пассажиров) или микроавтобусе Mersedes-Benz (18 пассажиров)
- Дополнительные расходы: ужин с шоу-программой (60 лари с человека) и дегустации трёх видов вина (15 лари с человека)
- Дети до 10 лет едут бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Миша — ваш гид в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 3 часа 20 минут
Провёл экскурсии для 149 туристов
Здравствуйте, я Миша, живу в солнечном Батуми. Люблю оптимизм и стараюсь быть оптимистом. Знаю город как свои пять пальцев. У меня есть друзья на каждой улице Батуми, чем я очень горжусь. Люблю общаться с людьми и стараюсь найти подход к каждому, внимательно изучить запросы и уже после предлагать то, что вас обязательно порадует и оставит только приятные и яркие впечатления.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
D
Было вкусно, красиво, комфортно
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С
Отлично прокатились с Михаилом! Классный маршрут, комфортный автомобиль, интересный собеседник, получили только положительные впечатления! И да берите ужин в традиционном семейном ресторане в горах!
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M
Спасибо огромное Михаилу за эту незабываемую экскурсию. Все места соответствуют описанию, Михаил отличный организатор и очень душевный человек, позитивное настроение будет обеспечено!
Привет из Беларуси 10/10
Привет из Беларуси 10/10
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И
спасибо за прекрасную экскурсию!
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Незабываемые впечатления, природные ландшафты поражают. Самое большое впечатление оставили грузинская семья, принимающая гостей в своем доме с радиационными песнями и танцами! Это такое погружение в культуру, и все наконец бесконечных
+1
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E
Миша очень вежливый, точный. Маршрут хорошо организован, что то подсказывал, что то не советовал. Всегда на связи.
Грузинский ужин очень понравился, Миша всегда следил, чтобы за столом ничего не заканчивалось. Если что то закончилось, то сразу просил, чтобы донесли. Танцы и представление отличное, веселое развлечение. Экскурсионная дорога идет по узким местам, Миша виртуозный водитель, адреналин зашкаливает)))
Советуем! Нам все понравилось!
Грузинский ужин очень понравился, Миша всегда следил, чтобы за столом ничего не заканчивалось. Если что то закончилось, то сразу просил, чтобы донесли. Танцы и представление отличное, веселое развлечение. Экскурсионная дорога идет по узким местам, Миша виртуозный водитель, адреналин зашкаливает)))
Советуем! Нам все понравилось!
+1
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