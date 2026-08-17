Приглашаем вас на экскурсию в удивительные уголки горной Аджарии, где вас ждут живописные водопады Махунцети, Мирвети и водопад Любви. Вы узнаете историю древнего моста царицы Тамары и почувствуете дух великой

правительницы. Познакомитесь с уникальным слиянием двух рек, их контрастные воды создают невероятное зрелище. Для любителей активного отдыха предлагается зиплайн и возможность искупаться в чистых реках Аджарии. Винный дом предложит вам лучшие сорта местных вин, а вечером вы сможете насладиться аутентичной кухней и национальными танцами в семейном ресторане. Это путешествие станет одним из самых ярких воспоминаний о Грузии

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Национального парка Мачахела и водопадов горной Аджарии - с июня по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а природа радует яркими красками. В апреле, мае и октябре также можно насладиться красотой региона, однако возможны дожди, что может слегка затруднить прогулки. В остальные месяцы, несмотря на прохладную погоду, вы всё равно сможете оценить величие водопадов, но учтите, что некоторые активности могут быть ограничены.

Сейчас август — это идеальное время.