Открыть красоту природы в окрестностях Батуми, увидеть 800-летний мост и посетить винный дом
Приглашаю вас в путешествие по восхитительному региону Грузии, богатому водопадами, картинными мостами и пейзажами. Я покажу одни из самых красивых мест Горной Аджарии: Махунцети, Мирвети и водопад Любви. Расскажу предание о царице Тамаре, в честь которой назван один из древних мостов. Также вы отведаете прекрасные аджарские вина и по желанию поужинаете в ресторане с шоу-программой.
Ближайшие даты:
30
мая
мая
31
мая
мая
1
июн
июн
2
июн
июн
3
июн
июн
4
июн
июн
6
июн
июн
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Три водопада в окрестностях Батуми
Вы посетите водопад Махунцети, который течёт с высоты 80 метров и окружён фактурными скалами. Затем мы отправимся в национальный парк Мачахела, где находится живописный водопад Мирвети. Это необыкновенно атмосферное место — готовые «декорации» к фэнтези или мистическим фильмам. Также я отвезу вас к романтическому водопаду Любви. А ещё летом в течение дня у вас будет время для купания в одной из прекрасных аджарских рек.
Кроме того,
- у 800-летнего моста царицы Тамар я расскажу интересную историю о великой правительнице «золотого века» грузинской истории;
- вы увидите место слияния двух разноцветных рек и откроете прекрасные пейзажи окрестностей;
- по желанию прокатитесь на зиплайне, а летом в течение дня у вас будет время для купания в одной из прекрасных аджарских рек;
- посетите Аджарский винный дом, где продегустируете три вида местного вина и познакомитесь с историей традиционного грузинского виноделия.
🥘 В завершение дня я могу отвезти вас в семейный ресторан, где вы отведаете традиционные блюда и посмотрите грузинские народные танцы. Либо после экскурсии я отвезу вас сразу обратно в Батуми.
Организационные детали
- Транспорт включён в стоимость: в зависимости от количества человек поездка проходит на автомобиле Nissan (4 пассажира), минивэне Mersedes-Benz Vito (7 пассажиров) или микроавтобусе Mersedes-Benz (18 пассажиров)
- Дополнительные расходы: ужин с шоу-программой (60 лари с человека) и дегустации трёх видов вина (15 лари с человека)
- Дети до 10 лет едут бесплатно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Миша — ваш гид в Батуми
Здравствуйте, я Миша, живу в солнечном Батуми. Люблю оптимизм и стараюсь быть оптимистом. Знаю Батуми как свои пять пальцев. У меня есть друзья на каждой улице Батуми, чем я очень горжусь. Люблю общаться с людьми и стараюсь найти подход к каждому, внимательно изучить запросы и уже после предлагать то, что вас обязательно порадует и оставит только приятные и яркие впечатления.Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Батуми
Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Ночные
Летние
Горы
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день
Водопады
Горная Аджария
Популярные места
Парк Мачахела
Водопад Махунцети
Гастрономические
Водные развлечения
Парки
Мосты
Винные туры
Национальные парки
Похожие туры из Батуми
Групповая
7 часов
Популярное предложение
Батуми и горная Аджария за 1 день
Открыть историю, красоту природы и традиции теплого города и гостеприимного края
на улице Руставели
3 июня
7 июня
10 июня
17 июня
€25 за человека
Мини-группа
8 часов
Великолепная Горная Аджария в мини-группе
Девственная природа, старинная крепость, грузинское застолье и дегустация вина за 1 день
у вашего отеля
7 июня
8 июня
9 июня
13 июня
€25 за человека
Индивидуальная
6 часов
Красоты горной Аджарии
Древнейшая крепость Грузии, великолепный водопад и старинный арочный мост
Завтра
1 июня
2 июня
3 июня
€150 за всё до 6 чел.
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием? Задайте свой вопрос гиду