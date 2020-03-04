29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Из Батуми — к чудесам горной Аджарии!

Водопад Махунцети, мост царицы Тамары, древнеримская крепость и дегустация вина за один день

Levan
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Levan – ваш гид
Вы увидите все знаковые места центра Батуми, после чего отправитесь по живописным дорогам исследовать его потрясающие окрестности.

Я покажу девственные природные уголки и античные сооружения, помогу разобраться в местном вине и поясню, как связан с Грузией Андрей Первозванный.
€78
67 за экскурсию
скидка15%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча — в вашем отеле в Батуми
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У этой экскурсии29 отзывов
4.97
Из Батуми — к чудесам горной Аджарии!
Из Батуми — к чудесам горной Аджарии!

Что вас ожидает

Главное о Батуми
Прежде чем выехать из города и насладиться античными и природными достопримечательностями, я покажу в экспресс-режиме «визитные карточки» Батуми: главный проспект Руставели, Новый бульвар, Драматический театр, Морской вокзал, дом Юстиции, озеро Ардагани с танцующими фонтанами и здание ресторана «Вверх ногами», напоминающее перевернутый вашингтонский Белый Дом. Кроме этого, мы проедем фонтан Нептуна, дом «Лицо», дельфинарий, Пизанскую башню и Акрополь местного разлива. Я расскажу историю создания всех интересных зданий и любопытные факты о прошлой и современной жизни Батуми.

Удивительные места за пределами города
Мы направимся в сторону поселка Сарпи, где вы увидите границу с Турцией, водопад и необычную статую Андрея Первозванного. Далее посетите древнеримскую крепость Апсарос в Гонио, услышите связанную с ней таинственную легенду и узнаете, как крепость пережила крушение шести величайших империй в истории человечества. По живописной горной дороге мы доедем до 48-метрового водопада Махунцети и арочного моста, построенного в XII веке при царице Тамаре. Я расскажу о периоде ее правления, когда Грузия достигла наибольшего расцвета в своей истории.

Дегустация вина и обед в живописном месте
На обратном пути мы остановимся на обед в ресторане на берегу реки, в ущелье национального парка Мачахела. В завершение вы продегустируете прекрасное вино в Аджарском винном доме и узнаете много интересного о сортах и методах приготовления алкоголя в разных регионах Грузии.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Prius XW30 2013 г.в.
  • Если вы уже видели основные достопримечательности Батуми, можем исключить из маршрута вводную обзорную часть и сразу направиться в сторону водопада
  • Еда, напитки и входные билеты не включены в стоимость экскурсии: дегустация вина — 3-5$, обед по меню — 10$, крепость Апсарос — 1,5$
Из Батуми — к чудесам горной Аджарии!
Из Батуми — к чудесам горной Аджарии!
Из Батуми — к чудесам горной Аджарии!
Из Батуми — к чудесам горной Аджарии!
Из Батуми — к чудесам горной Аджарии!
Из Батуми — к чудесам горной Аджарии!
Из Батуми — к чудесам горной Аджарии!
Из Батуми — к чудесам горной Аджарии!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — в вашем отеле в Батуми.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Levan
Levan
Гамарджоба! Меня зовут Леван, я живу в потрясающем Батуми, раскинувшемся на берегу Черного моря. Хочу поделиться с вами красотами Грузии, заразить местным гостеприимством и хорошим настроением. Знаю все красивые уголки страны — с радостью покажу все самое интересное, посоветую ресторанчики с замечательной едой и живописные места для фотосессий. До встречи!
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29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

4 марта 2020
Замечательная экскурсия! Горы и море, снег и солнце, крепость, винодельня и еще много всего интересного, обязательно к посещению))
31 декабря 2019
Замечательная экскурсия, спасибо Левану, интеллигентный, образованый. Очень рекомендую. Большое спасибо. Елена - Эстония, Светлана, Юрий - Россия.
30 декабря 2019
Большое спасибо. Очень профессионально грамотный и культурный гид. Время экскурсии пролетело незаметно. Очень отзывчивый человек и помогает со всеми вопросами..
13 ноября 2019
Были в Грузии первый раз, на дворе ноябрь, и у нас всего неделя. В один из дней, мы решили взять обзорную экскурсию по Батуми и окрестностям. Были на двух водопадах, в старинной крепости, в Аджарском винном доме, на границе с Турцией. Всего экскурсия длилась 6 часов. Всего 6 часов незабываемой экскурсии, с интереснейшими темами, невероятными местами, красотами и очень легкий и доступный слог экскурсовода. Нас было 2 взрослых и ребенок 5 лет, который всё идеально перенес, тк было время отдохнуть в дороге, между передвижениями. Леван рассказывает очень легким и доступным языком, очень интересно, было очень приятно его слушать, и мы ни на секунду не пожалели о своем выборе. Транспорт был комфортным, чистым. Отдельный плюс в карму, за умение фотографировать ) мы от всей души советуем эту экскурсию (даже если у вас всего неделя)
5 ноября 2019
Очень интеллигентный гид с глубокими познаниями исторических и современных фактов. Маршрут строится с точки зрения логистики на 5+. Большое спасибо.
30 сентября 2019
Экскурсия замечательная! Легкая,ненапряжная, но насыщенная и интересная! Изюминка это обед в Аджарском ресторане у реки. Лучшая кухня и лучшее вино, даже стыдно писать за какие деньги... Леван спасибо большое за проведенный день! Много полезной информации для проживания в Батуми, чистая грамотная речь и очень приятный собеседник!
18 сентября 2019
Леван превосходный экскурсовод. Увидели чудесные места, узнали много интересного, познакомились с замечательным человеком. Очень рекомендую посетить именно эту экскурсию. Время пролетело совершенно незаметно. После экскурсии остались красивые фотографии и незабываемые впечатления . Если на экскурсию - то только с Ливаном .
Дмитрий
5 сентября 2019
У нас было время во второй половине дня, поэтому Леван по нашей просьбе перестроил план экскурсии, что-то добавив, от чего-то отказавшись. Дал нам советы по дальнейшему пребыванию в Грузии.
Контактный человек, в отличие от большинства предлагающих недорогие экскурсии местных таксистов, прекрасно говорит по-русски и очень четко мыслит - сказывается полученное в Москве высшее образование.
21 августа 2019
Очень интересная и легкая экскурсия.
19 августа 2019
Экскурсия понравилась, была легкой, запоминающейся, не перегруженной, проходила в форме беседы с интересным собеседником. Леван - интересный рассказчик, хорошо говорит по-русски, не "грузит" лишними историческими датами и фамилиями, рассказывает интересные факты о Батуми и о всей Грузии. Даёт дельные рекомендации по поводу отдыха в Батуми, попутно отвечая на все наши вопросы.
Мы посмотрели много интересных мест. Понравились абсолютно все места, которые мы посетили.
Ездили до границы с Турцией, увидели три водопада, статую Андрея Первозванного, крепость Гонио, слияние рек и мост царицы Тамары, побывали в самшитовом лесу. И везде нас сопровождали красивейшие горы. Все нам запомнилось очень красивыми видами. Спасибо большое Левану за экскурсию! Удачи Вам. Рекомендуем всем.
Ещё 19 отзывов

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