29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Из Батуми - к чудесам Горной Аджарии

Откройте для себя Батуми и его окрестности: знаковые места города, живописные горные дороги, водопады и дегустация местного вина
Экскурсия начинается с осмотра знаковых мест Батуми: проспект Руставели, Новый бульвар, драматический театр и морской вокзал.

Затем отправитесь по живописным дорогам к границе с Турцией, увидите водопад и статую Андрея Первозванного.
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Посетите древнеримскую крепость Апсарос и услышите её легенды. Далее вас ждёт водопад Махунцети и арочный мост XII века.

На обратном пути остановитесь на обед в ресторане на берегу реки и продегустируете вино в Аджарском винном доме. Уникальная возможность узнать больше о культуре и истории Грузии

5
93 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🏛 Античные сооружения
  • 🌄 Живописные виды
  • 🍷 Дегустация вина
  • 🍽 Обед в красивом месте
  • 📜 Интересные истории

Лучшее время для посещения

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Лучше всего отправляться в это путешествие с июня по сентябрь, когда погода в Батуми наиболее благоприятная, а горные пейзажи особенно живописны. В это время температура комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В апреле, мае и октябре также можно насладиться поездкой, однако стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде, что может ограничить комфорт на открытом воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Из Батуми - к чудесам Горной Аджарии
Из Батуми - к чудесам Горной Аджарии
Из Батуми - к чудесам Горной Аджарии

Что можно увидеть

  • Проспект Руставели
  • Новый бульвар
  • Драматический театр
  • Морской вокзал
  • Крепость Апсарос
  • Водопад Махунцети
  • Арочный мост XII века

Описание экскурсии

Главное о Батуми

Прежде чем выехать из города и насладиться античными и природными достопримечательностями, я покажу в экспресс-режиме «визитные карточки» Батуми: главный проспект Руставели, Новый бульвар, Драматический театр, Морской вокзал, дом Юстиции, озеро Ардагани с танцующими фонтанами и здание ресторана «Вверх ногами», напоминающее перевернутый вашингтонский Белый Дом. Кроме этого, мы проедем фонтан Нептуна, дом «Лицо», дельфинарий, Пизанскую башню и Акрополь местного разлива. Я расскажу историю создания всех интересных зданий и любопытные факты о прошлой и современной жизни Батуми.

Удивительные места за пределами города

Мы направимся в сторону поселка Сарпи, где вы увидите границу с Турцией, водопад и необычную статую Андрея Первозванного. Далее посетите древнеримскую крепость Апсарос в Гонио, услышите связанную с ней таинственную легенду и узнаете, как крепость пережила крушение шести величайших империй в истории человечества. По живописной горной дороге мы доедем до 48-метрового водопада Махунцети и арочного моста, построенного в XII веке при царице Тамаре. Я расскажу о периоде ее правления, когда Грузия достигла наибольшего расцвета в своей истории.

Дегустация вина и обед в живописном месте

На обратном пути мы остановимся на обед в ресторане на берегу реки, в ущелье национального парка Мачахела. В завершение вы продегустируете прекрасное вино в Аджарском винном доме и узнаете много интересного о сортах и методах приготовления алкоголя в разных регионах Грузии.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Prius XW30 2013 г. в.
  • Еда, напитки и входные билеты не включены в стоимость экскурсии: дегустация вина — 3-5$, обед по меню — 10$, крепость Апсарос — 1,5$
  • Если вы уже видели основные достопримечательности Батуми, можем исключить из маршрута вводную обзорную часть и сразу направиться в сторону водопада

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€45
Дети до 10 лет€40
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле в Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леван
Леван — ваш гид в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1079 туристов
Гамарджоба! Я живу в потрясающем Батуми, раскинувшемся на берегу Чёрного моря. Хочу поделиться с вами красотами Грузии, заразить местным гостеприимством и хорошим настроением. Знаю все красивые уголки страны — с радостью покажу всё самое интересное, посоветую ресторанчики с замечательной едой и живописные места для фотосессий. До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 93 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
91
4
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2
1
1
А
Аджария запомнилась однозначно своими красками – горы, море, реки и зелень очень насыщенного цвета и много экзотических растений и фруктов. В компании Левана день получился очень легким и запоминающимся. Очень
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понравилась рассказанная история про крепость Апсарос, а также история про виноделие и остановка на обед, где впервые удалось попробовать настоящее домашнее вино, очень вкусное. Теперь только белое и только домашнего производства!

Аджария запомнилась однозначно своими красками – горы, море, реки и зелень очень насыщенного цвета и много
Аджария запомнилась однозначно своими красками – горы, море, реки и зелень очень насыщенного цвета и много
Аджария запомнилась однозначно своими красками – горы, море, реки и зелень очень насыщенного цвета и много
Аджария запомнилась однозначно своими красками – горы, море, реки и зелень очень насыщенного цвета и много
Аджария запомнилась однозначно своими красками – горы, море, реки и зелень очень насыщенного цвета и много
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Анастасия
Это была лучшая экскурсия! Леван не только прекрасно разбирается в истории своей страны, но и излагает информацию на хорошем русском языке. Ненавязчиво, интересно и с большой любовью к Грузии. Путешествие
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было комфортным, учитывая все наши предпочтения. Мы посетили нереально красивые места. Время пролетело мгновенно, мы даже не устали. Очень понравилось абсолютно все! Рекомендуем обращаться к Левану. Интересный рассказчик, приятный, интеллигентный, человек - энциклопедия знаний! Спасибо за экскурсию!

Это была лучшая экскурсия! Леван не только прекрасно разбирается в истории своей страны, но и излагает
Это была лучшая экскурсия! Леван не только прекрасно разбирается в истории своей страны, но и излагает
Это была лучшая экскурсия! Леван не только прекрасно разбирается в истории своей страны, но и излагает
Это была лучшая экскурсия! Леван не только прекрасно разбирается в истории своей страны, но и излагает
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Е
Замечательная экскурсия! Леван - умнейший гид, с огромными познаниями в области истории, архитектуры и просто - замечательный собеседник. Содержание экскурсии также порадовало, за относительно небольшой временной отрезок удалось повидать немало красивых мест. Всем рекомендую!
Замечательная экскурсия! Леван - умнейший гид, с огромными познаниями в области истории, архитектуры и просто -
Замечательная экскурсия! Леван - умнейший гид, с огромными познаниями в области истории, архитектуры и просто -
Замечательная экскурсия! Леван - умнейший гид, с огромными познаниями в области истории, архитектуры и просто -
Замечательная экскурсия! Леван - умнейший гид, с огромными познаниями в области истории, архитектуры и просто -
Замечательная экскурсия! Леван - умнейший гид, с огромными познаниями в области истории, архитектуры и просто -
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Спасибо большое Левану за прекрасную экскурсию! Посмотрели Батуми, Гонио и прекрасную зелёную Аджарию, послушали много интересных исторических рассказов и смешные грузинские анекдоты, попробовали вкусное домашнее вино и поели отличных шашлыков в потрясающем местечке у реки. Остались очень довольны экскурсией. Леван – вы лучший гид! Спасибо!
Спасибо большое Левану за прекрасную экскурсию! Посмотрели Батуми, Гонио и прекрасную зелёную Аджарию, послушали много интересных
Спасибо большое Левану за прекрасную экскурсию! Посмотрели Батуми, Гонио и прекрасную зелёную Аджарию, послушали много интересных
Спасибо большое Левану за прекрасную экскурсию! Посмотрели Батуми, Гонио и прекрасную зелёную Аджарию, послушали много интересных
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С
Все очень понравилось. Леван просто молодец. Очень интересный рассказчик.
Все очень понравилось. Леван просто молодец. Очень интересный рассказчик.
Все очень понравилось. Леван просто молодец. Очень интересный рассказчик.
Все очень понравилось. Леван просто молодец. Очень интересный рассказчик.
Все очень понравилось. Леван просто молодец. Очень интересный рассказчик.
Все очень понравилось. Леван просто молодец. Очень интересный рассказчик.
Все очень понравилось. Леван просто молодец. Очень интересный рассказчик.
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В
Леван отлично знает свой родной край и с удовольствием рассказывает и отвечает на вопросы.
Леван отлично знает свой родной край и с удовольствием рассказывает и отвечает на вопросы.
Леван отлично знает свой родной край и с удовольствием рассказывает и отвечает на вопросы.
Леван отлично знает свой родной край и с удовольствием рассказывает и отвечает на вопросы.
Леван отлично знает свой родной край и с удовольствием рассказывает и отвечает на вопросы.
Леван отлично знает свой родной край и с удовольствием рассказывает и отвечает на вопросы.
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