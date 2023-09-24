29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучше всего отправляться в это путешествие с июня по сентябрь, когда погода в Батуми наиболее благоприятная, а горные пейзажи особенно живописны. В это время температура комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В апреле, мае и октябре также можно насладиться поездкой, однако стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде, что может ограничить комфорт на открытом воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Проспект Руставели
Новый бульвар
Драматический театр
Морской вокзал
Крепость Апсарос
Водопад Махунцети
Арочный мост XII века
Описание экскурсии
Главное о Батуми
Прежде чем выехать из города и насладиться античными и природными достопримечательностями, я покажу в экспресс-режиме «визитные карточки» Батуми: главный проспект Руставели, Новый бульвар, Драматический театр, Морской вокзал, дом Юстиции, озеро Ардагани с танцующими фонтанами и здание ресторана «Вверх ногами», напоминающее перевернутый вашингтонский Белый Дом. Кроме этого, мы проедем фонтан Нептуна, дом «Лицо», дельфинарий, Пизанскую башню и Акрополь местного разлива. Я расскажу историю создания всех интересных зданий и любопытные факты о прошлой и современной жизни Батуми.
Удивительные места за пределами города
Мы направимся в сторону поселка Сарпи, где вы увидите границу с Турцией, водопад и необычную статую Андрея Первозванного. Далее посетите древнеримскую крепость Апсарос в Гонио, услышите связанную с ней таинственную легенду и узнаете, как крепость пережила крушение шести величайших империй в истории человечества. По живописной горной дороге мы доедем до 48-метрового водопада Махунцети и арочного моста, построенного в XII веке при царице Тамаре. Я расскажу о периоде ее правления, когда Грузия достигла наибольшего расцвета в своей истории.
Дегустация вина и обед в живописном месте
На обратном пути мы остановимся на обед в ресторане на берегу реки, в ущелье национального парка Мачахела. В завершение вы продегустируете прекрасное вино в Аджарском винном доме и узнаете много интересного о сортах и методах приготовления алкоголя в разных регионах Грузии.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Prius XW30 2013 г. в.
Еда, напитки и входные билеты не включены в стоимость экскурсии: дегустация вина — 3-5$, обед по меню — 10$, крепость Апсарос — 1,5$
Если вы уже видели основные достопримечательности Батуми, можем исключить из маршрута вводную обзорную часть и сразу направиться в сторону водопада
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
€45
Дети до 10 лет
€40
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле в Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леван — ваш гид в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1079 туристов
Гамарджоба! Я живу в потрясающем Батуми, раскинувшемся на берегу Чёрного моря. Хочу поделиться с вами красотами Грузии, заразить местным гостеприимством и хорошим настроением. Знаю все красивые уголки страны — с радостью покажу всё самое интересное, посоветую ресторанчики с замечательной едой и живописные места для фотосессий. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 93 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
91
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А
Александр
Аджария запомнилась однозначно своими красками – горы, море, реки и зелень очень насыщенного цвета и много экзотических растений и фруктов. В компании Левана день получился очень легким и запоминающимся. Очень читать дальшеуменьшить
понравилась рассказанная история про крепость Апсарос, а также история про виноделие и остановка на обед, где впервые удалось попробовать настоящее домашнее вино, очень вкусное. Теперь только белое и только домашнего производства!
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Анастасия
Это была лучшая экскурсия! Леван не только прекрасно разбирается в истории своей страны, но и излагает информацию на хорошем русском языке. Ненавязчиво, интересно и с большой любовью к Грузии. Путешествие читать дальшеуменьшить
было комфортным, учитывая все наши предпочтения. Мы посетили нереально красивые места. Время пролетело мгновенно, мы даже не устали. Очень понравилось абсолютно все! Рекомендуем обращаться к Левану. Интересный рассказчик, приятный, интеллигентный, человек - энциклопедия знаний! Спасибо за экскурсию!
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Е
Екатерина
Замечательная экскурсия! Леван - умнейший гид, с огромными познаниями в области истории, архитектуры и просто - замечательный собеседник. Содержание экскурсии также порадовало, за относительно небольшой временной отрезок удалось повидать немало красивых мест. Всем рекомендую!
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Н
Наталия
Спасибо большое Левану за прекрасную экскурсию! Посмотрели Батуми, Гонио и прекрасную зелёную Аджарию, послушали много интересных исторических рассказов и смешные грузинские анекдоты, попробовали вкусное домашнее вино и поели отличных шашлыков в потрясающем местечке у реки. Остались очень довольны экскурсией. Леван – вы лучший гид! Спасибо!
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С
Сергей
Все очень понравилось. Леван просто молодец. Очень интересный рассказчик.
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В
Валерия
Леван отлично знает свой родной край и с удовольствием рассказывает и отвечает на вопросы.
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