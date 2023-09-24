29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучше всего отправляться в это путешествие с июня по сентябрь, когда погода в Батуми наиболее благоприятная, а горные пейзажи особенно живописны. В это время температура комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В апреле, мае и октябре также можно насладиться поездкой, однако стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде, что может ограничить комфорт на открытом воздухе.

Экскурсия начинается с осмотра знаковых мест Батуми: проспект Руставели, Новый бульвар, драматический театр и морской вокзал.Затем отправитесь по живописным дорогам к границе с Турцией, увидите водопад и статую Андрея Первозванного.

Посетите древнеримскую крепость Апсарос и услышите её легенды. Далее вас ждёт водопад Махунцети и арочный мост XII века. На обратном пути остановитесь на обед в ресторане на берегу реки и продегустируете вино в Аджарском винном доме. Уникальная возможность узнать больше о культуре и истории Грузии

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Главное о Батуми

Прежде чем выехать из города и насладиться античными и природными достопримечательностями, я покажу в экспресс-режиме «визитные карточки» Батуми: главный проспект Руставели, Новый бульвар, Драматический театр, Морской вокзал, дом Юстиции, озеро Ардагани с танцующими фонтанами и здание ресторана «Вверх ногами», напоминающее перевернутый вашингтонский Белый Дом. Кроме этого, мы проедем фонтан Нептуна, дом «Лицо», дельфинарий, Пизанскую башню и Акрополь местного разлива. Я расскажу историю создания всех интересных зданий и любопытные факты о прошлой и современной жизни Батуми.

Удивительные места за пределами города

Мы направимся в сторону поселка Сарпи, где вы увидите границу с Турцией, водопад и необычную статую Андрея Первозванного. Далее посетите древнеримскую крепость Апсарос в Гонио, услышите связанную с ней таинственную легенду и узнаете, как крепость пережила крушение шести величайших империй в истории человечества. По живописной горной дороге мы доедем до 48-метрового водопада Махунцети и арочного моста, построенного в XII веке при царице Тамаре. Я расскажу о периоде ее правления, когда Грузия достигла наибольшего расцвета в своей истории.

Дегустация вина и обед в живописном месте

На обратном пути мы остановимся на обед в ресторане на берегу реки, в ущелье национального парка Мачахела. В завершение вы продегустируете прекрасное вино в Аджарском винном доме и узнаете много интересного о сортах и методах приготовления алкоголя в разных регионах Грузии.

Организационные детали