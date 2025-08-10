Ущелье Мачахела — жемчужина горной Аджарии открылась во всей красе для туристов совсем недавно.
Эта уникальная экскурсия позволит вам не только любоваться пейзажами, но и с головой окунуться в историю нашего края, культуру и обычаи.
А в самом конце вас ждет нечто удивительное, вы побываете на настоящем грузинском застолье, которыми так славится наша страна.
Эта уникальная экскурсия позволит вам не только любоваться пейзажами, но и с головой окунуться в историю нашего края, культуру и обычаи.
А в самом конце вас ждет нечто удивительное, вы побываете на настоящем грузинском застолье, которыми так славится наша страна.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Аджария — уникальный уголок Грузии
Аджария — это удивительное место, где вы сможете погрузиться в самобытность и колорит этого региона. Мы приглашаем вас в путешествие по самым интересным и живописным местам, которые оставят яркие впечатления в вашем сердце.
Что вас ждет в этом увлекательном путешествии:
- Обзорная смотровая площадка: Поднимемся на площадку, откуда открывается потрясающий вид на город, море и горы.
- Слияние рек: Остановимся на месте, где встречаются две реки, и насладимся их красотой.
- Колоритная деревня: Посетим небольшую, но невероятно живописную деревню, пройдя по необычному подвесному мосту, и полюбуемся одним из самых красочных водопадов Аджарии.
- Крепость VI века: Поднимемся в крепость, построенную во времена императора Юстиниана, и попробуем вкуснейший горный чай с домашним вареньем.
- Прогулка по подвесному мосту: Испытаем себя, прогулявшись по одному из множества подвесных мостов, которые можно встретить в этих краях.
- Дзот времен Второй мировой войны: Заглянем в дзот, где вы узнаете о событиях, происходивших в те годы.
- Арочный мост царицы Тамары: Пройдемся по арочному мосту, который помнит легендарную царицу.
- Традиционное грузинское застолье: Окунемся в атмосферу грузинского застолья, где попробуем национальную кухню и насладимся песнями и танцами.
Аджария — это не просто место, это целый мир, полный удивительных открытий и незабываемых эмоций. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя все красоты этого региона!
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Безалкогольные напитки (вода, чай)
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Традиционный обед с фольклорной программой (20 долларов с человека)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираю вас от места проживания
Завершение: После экскурсии отвожу вас к месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Батуми
Похожие экскурсии из Батуми
Групповая
до 13 чел.
Лучший выборНезабываемая экскурсия по горной Аджарии
Приглашаем в удивительное путешествие по горной Аджарии! Откройте для себя величие природы, культурные традиции и насладитесь грузинским гостеприимством
Начало: На ул. Шерифа Химшиашвили
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
€33 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Природа горной Аджарии
Погрузитесь в культуру и природу Аджарии, отправившись в горы. Вдохновляющие виды, история и вкуснейшая кухня ждут вас на каждом шагу
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
€99 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Батуми - в живописную горную Аджарию
Путешествие по горной Аджарии из Батуми: водопады, мосты, древние крепости и дегустация вина. Индивидуальная экскурсия на современном авто
Завтра в 19:00
11 авг в 16:00
€125 за всё до 4 чел.