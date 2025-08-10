Ущелье Мачахела — жемчужина горной Аджарии открылась во всей красе для туристов совсем недавно. Эта уникальная экскурсия позволит вам не только любоваться пейзажами, но и с головой окунуться в историю нашего края, культуру и обычаи. А в самом конце вас ждет нечто удивительное, вы побываете на настоящем грузинском застолье, которыми так славится наша страна.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии

Аджария — уникальный уголок Грузии

Аджария — это удивительное место, где вы сможете погрузиться в самобытность и колорит этого региона. Мы приглашаем вас в путешествие по самым интересным и живописным местам, которые оставят яркие впечатления в вашем сердце.

Что вас ждет в этом увлекательном путешествии:

Обзорная смотровая площадка: Поднимемся на площадку, откуда открывается потрясающий вид на город, море и горы. Слияние рек: Остановимся на месте, где встречаются две реки, и насладимся их красотой. Колоритная деревня: Посетим небольшую, но невероятно живописную деревню, пройдя по необычному подвесному мосту, и полюбуемся одним из самых красочных водопадов Аджарии. Крепость VI века: Поднимемся в крепость, построенную во времена императора Юстиниана, и попробуем вкуснейший горный чай с домашним вареньем. Прогулка по подвесному мосту: Испытаем себя, прогулявшись по одному из множества подвесных мостов, которые можно встретить в этих краях. Дзот времен Второй мировой войны: Заглянем в дзот, где вы узнаете о событиях, происходивших в те годы. Арочный мост царицы Тамары: Пройдемся по арочному мосту, который помнит легендарную царицу. Традиционное грузинское застолье: Окунемся в атмосферу грузинского застолья, где попробуем национальную кухню и насладимся песнями и танцами.

Аджария — это не просто место, это целый мир, полный удивительных открытий и незабываемых эмоций. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя все красоты этого региона!