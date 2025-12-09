Мастер-класс — это не просто создание букета, а творческий опыт.
Вы не только научитесь основам флористики, но и проживёте момент «здесь и сейчас», почувствуете связь с природой, с собой и с городом. Узнаете о сочетаниях, цветовых акцентах, работе с формой и фактурой. Создадите своими руками нечто прекрасное — и заберёте с собой не только букет, но и вдохновение.
Описание мастер-класса
Это не просто мастер-класс — а островок уюта, красоты и творчества посреди дня. Отличный способ почувствовать себя частью живого, цветущего Батуми.
- Вы узнаете, как составить гармоничный букет или композицию
- Я расскажу о сочетаниях, цветовых акцентах, работе с формой и фактурой
- Поделюсь простыми техниками, которые можно повторить дома
Мы будем работать с живыми сезонными цветами: каждый участник создаст свою композицию — в букете или в мини-корзине (на выбор). Готовую работу вы заберёте с собой!
Кому подойдёт мастер-класс
Всё проходит в уютной, расслабленной атмосфере. Можно прийти одному или с подругой, с партнёром или с ребёнком — формат подходит всем, кто хочет попробовать себя в чём-то новом.
Организационные детали
- Мастер-класс проходит в уютном пространстве в центре Батуми
- Все материалы включены в стоимость, готовую композицию вы забираете с собой
- Мастер-класс подходит для любого уровня, доступен детям от 6 лет — но с участием взрослого
- Возможен выездной формат, детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€100
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Метанет — ваш гид в Батуми
Привет! Меня зовут Мета, я — организатор атмосферных мероприятий и декоратор в Батуми. Я создаю эстетичные и душевные события: от уютных пикников у моря до творческих мастер-классов с живыми цветами. Это
