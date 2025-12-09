Мои заказы

Цветочный мастер-класс в Батуми

Вдохновиться атмосферой города и создать букет своими руками
Мастер-класс — это не просто создание букета, а творческий опыт.

Вы не только научитесь основам флористики, но и проживёте момент «здесь и сейчас», почувствуете связь с природой, с собой и с городом. Узнаете о сочетаниях, цветовых акцентах, работе с формой и фактурой. Создадите своими руками нечто прекрасное — и заберёте с собой не только букет, но и вдохновение.
Цветочный мастер-класс в Батуми© Метанет
Цветочный мастер-класс в Батуми© Метанет
Цветочный мастер-класс в Батуми© Метанет

Описание мастер-класса

Это не просто мастер-класс — а островок уюта, красоты и творчества посреди дня. Отличный способ почувствовать себя частью живого, цветущего Батуми.

  • Вы узнаете, как составить гармоничный букет или композицию
  • Я расскажу о сочетаниях, цветовых акцентах, работе с формой и фактурой
  • Поделюсь простыми техниками, которые можно повторить дома

Мы будем работать с живыми сезонными цветами: каждый участник создаст свою композицию — в букете или в мини-корзине (на выбор). Готовую работу вы заберёте с собой!

Кому подойдёт мастер-класс

Всё проходит в уютной, расслабленной атмосфере. Можно прийти одному или с подругой, с партнёром или с ребёнком — формат подходит всем, кто хочет попробовать себя в чём-то новом.

Организационные детали

  • Мастер-класс проходит в уютном пространстве в центре Батуми
  • Все материалы включены в стоимость, готовую композицию вы забираете с собой
  • Мастер-класс подходит для любого уровня, доступен детям от 6 лет — но с участием взрослого
  • Возможен выездной формат, детали уточняйте в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€100
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Метанет
Метанет — ваш гид в Батуми
Привет! Меня зовут Мета, я — организатор атмосферных мероприятий и декоратор в Батуми. Я создаю эстетичные и душевные события: от уютных пикников у моря до творческих мастер-классов с живыми цветами. Это
читать дальше

моменты, наполненные заботой, красотой и вниманием к деталям. Для меня важно, чтобы каждый гость чувствовал себя особенным. Я продумываю оформление, атмосферу и программу с любовью, как для себя. До встречи на закате или за букетами! 🌸🌊

