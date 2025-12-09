Мастер-класс — это не просто создание букета, а творческий опыт. Вы не только научитесь основам флористики, но и проживёте момент «здесь и сейчас», почувствуете связь с природой, с собой и с городом. Узнаете о сочетаниях, цветовых акцентах, работе с формой и фактурой. Создадите своими руками нечто прекрасное — и заберёте с собой не только букет, но и вдохновение.

Описание мастер-класса

Это не просто мастер-класс — а островок уюта, красоты и творчества посреди дня. Отличный способ почувствовать себя частью живого, цветущего Батуми.

Вы узнаете, как составить гармоничный букет или композицию

Я расскажу о сочетаниях, цветовых акцентах, работе с формой и фактурой

Поделюсь простыми техниками, которые можно повторить дома

Мы будем работать с живыми сезонными цветами: каждый участник создаст свою композицию — в букете или в мини-корзине (на выбор). Готовую работу вы заберёте с собой!

Кому подойдёт мастер-класс

Всё проходит в уютной, расслабленной атмосфере. Можно прийти одному или с подругой, с партнёром или с ребёнком — формат подходит всем, кто хочет попробовать себя в чём-то новом.

Организационные детали