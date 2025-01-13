3 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Создание украшений из серебра
Подарите себе незабываемый опыт в Батуми, создавая серебряное кольцо или кулон под руководством опытного мастера
Начало: В Батуми
Завтра в 17:00
4 мар в 17:00
€55 за человека
4 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Аджарская кухня: кулинарный мастер-класс
Научиться готовить настоящие хинкали и аджарский хачапури и узнать о традициях грузинского застолья
Начало: На улице Шерифа Химшиашвили
Завтра в 16:00
4 мар в 10:00
от €160 за всё до 8 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Мастер-класс по грузинскому танцу в Батуми
Основы танцевального искусства грузинского народа
Начало: В танцевальной студии
4 мар в 11:00
5 мар в 11:00
от €122 за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММанана13 января 2025Покупала в подарок сыну и невестке, они очень благодарили и были счастливы сходить на такой мастер класс. Татьяна приятная в общении и все мне объяснила, я бы и сама сходила но улетела в день его проведения, схожу в другой раз!
- ЛЛидия30 декабря 2024Подарила подруге сертификат на это мероприятие. Подруга в восторге.
- ТТатьяна13 ноября 2024Невероятная, талантливая, харизматичная Таня откроет вам иной мир. Чрезвычайно интересный опыт! Не сомневайтесь, с Таней даже у «криворуких» получится всё! Уйдете счастливые и с шедевром на пальце! Таня, спасибо!! П. с. Кольцо не снимаю))
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