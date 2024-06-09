1 чел.
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Индивидуальная
7 часов
Клёвая рыбалка на озере Палиастоми
Отдохнуть в окружении дикой природы и порыбачить в дружеской компании знатока
Начало: На ул. Шерифа Химшиашвили
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
€179 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
30 минут
Морская фотопрогулка на яхте с флайбриджем
Насладиться пейзажами Батуми с воды и получить профессиональные фото и видео с квадрокоптера
Начало: в порту Батуми
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€180 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
1 час
Вдоль берегов Батуми - на индивидуальном катере
Проплыть с ветерком по Чёрному морю, насладиться видами и послушать истории гида
Начало: У яхт-клуба Батуми
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€130 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Прогулка на яхте Regal 28
Насладиться водным путешествием по гостеприимным водам Чёрного моря
Начало: У яхт-клуба Батуми
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
€200 за всё до 7 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Романтические»
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