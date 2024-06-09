Романтические экскурсии по Батуми

Найдено 4 экскурсии в категории «Романтические» в Батуми, цены от €130. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Клёвая рыбалка на озере Палиастоми
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Клёвая рыбалка на озере Палиастоми
Отдохнуть в окружении дикой природы и порыбачить в дружеской компании знатока
Начало: На ул. Шерифа Химшиашвили
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
179 за всё до 3 чел.
Морская фотопрогулка на яхте с флайбриджем
🛥 На яхте
Фотопрогулка
30 минут
Морская фотопрогулка на яхте с флайбриджем
Насладиться пейзажами Батуми с воды и получить профессиональные фото и видео с квадрокоптера
Начало: в порту Батуми
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
180 за всё до 12 чел.
Вдоль берегов Батуми - на индивидуальном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
Вдоль берегов Батуми - на индивидуальном катере
Проплыть с ветерком по Чёрному морю, насладиться видами и послушать истории гида
Начало: У яхт-клуба Батуми
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
130 за всё до 6 чел.
Прогулка на яхте Regal 28
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
Прогулка на яхте Regal 28
Насладиться водным путешествием по гостеприимным водам Чёрного моря
Начало: У яхт-клуба Батуми
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
200 за всё до 7 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Романтические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Батуми
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Клёвая рыбалка на озере Палиастоми
  2. Морская фотопрогулка на яхте с флайбриджем
  3. Вдоль берегов Батуми - на индивидуальном катере
  4. Прогулка на яхте Regal 28
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Горная Аджария
  2. Самое главное
  3. Водопад Махунцети
  4. Парк Мачахела
  5. Площадь Пьяцца
  6. Набережная
  7. Старый город
  8. Мартвильский каньон
  9. Пещера Прометея
  10. Ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Батуми в июне 2024
Сейчас в Батуми в категории "Романтические" можно забронировать 4 экскурсии от 130 до 200.
Забронируйте экскурсию в Батуми на 2024 год по теме «Романтические», цены от €130. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам