Вас ждет незабываемая поездка с посещением целебных источников Боржоми, средневековой крепости Рабат и загадочного пещерного города Вардзиа. В путешествие вы увидите множество интересных локаций, которые известны только местным.
Описание тураМы проедем вдоль всего морского побережья, заедем в дендрологический парк и курортный город Кутаиси — второй по величине город в Грузии с богатой историей длиною в 3 500 лет. Что вас ждет День 1 Храм Баграта — храм Успения Богородицы. Один из самых больших храмов в Грузии и один из важнейших по своей исторической роли. Храм построен в форме креста. Он обильно украшен лепниной и резьбой, стены и пол выложены мозаикой, остатки которой можно увидеть и сейчас. Национальный парк «Сатаплия». Главные достопримечательности заповедника — павильон с сохранившимися следами динозавров, возраст отпечатков — более 145 млн. лет, красивейшая смотровая площадка с прозрачным мостом и карстовая пещера. Боржоми известен как бальнеологический курорт, где можно восстановить здоровье, нервы и силы. Термальные источники в Боржоми — ванны под открытым небом, наполненные лечебной водой, которая повышает иммунитет, активизирует процессы обмена веществ в организме, успокаивает нервную систему, омолаживает и поднимает настроение. Искупаемся в серных ваннах, прогуляемся по парку развлечений и хвойному лесу. День 2. Центральный парк Боржоми. На сегодняшний день парк представляет собой ухоженное место с приятной атмосферой, большим количеством растительности, чистым воздухом, который считается целебным. Здесь вы отдохнете душой и телом, увидите небольшой водопад и прокатитесь на канатной дороге. Крепость Рабати была построена в XIII веке. Это военное сооружение повидало немало на своем веку. Крепость неоднократно разрушалась, часто находилась в осаде, в итоге впитала в себя следы различных культур и религий. В стенах крепости расположены церковь, мечеть, синагога, небольшой парк, исторический музей, магазины, гостиница и даже ЗАГС. Вардзиа — масштабный пещерный город в Грузии. Строительство было начато при царе Георгии III в XII веке, затем продолжено его дочерью — царицей Тамарой. Город, высеченный в скале на высоте более 100 метров, насчитывает 8 этажей и 550 пещер. У царицы Тамары было 366 комнат, чтобы враги не узнали, где находится ее комната. На территории города стоит храм Успения Пресвятой Богородицы. Стены храма увенчаны фресками с ликами святых, царицы Тамары и царя Георгия III. Важно знать • вы можете регулировать маршрут;
- на обед и ужин гид завезет вас в лучшие кафе с традиционной кухней;
- размещение на ночь вы можете забронировать заранее или заселиться по факту. Гид предложит вам лучшие варианты по комфортной цене;
• возьмите с собой сменную одежду, купальные принадлежности. В стоимость экскурсии включено:
• трансфер в обе стороны, • вино в подарок. Туристы оплачивают самостоятельно:
- вход в Дендрологический парк;
- парк «Сатаплия», билет: взрослый 6 лари/детский 3 лари/до 6 лет бесплатно;
- горячие источники Боржоми, билет 5 лари;
- Боржоми, билет 2 лари;
- фуникулер 5 лари в одну сторону;
- крепость Рабат, билет 7 лари;
- Вардзиа, билет 7 лари;
- обед, ужин;
- проживание примерно 75 лари с человека;
Ответы на вопросы
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
А
Анна
17 окт 2024
Огромное спасибо за проведенную экскурсию в Боржоми Гиду Давиду!! Все было классно и спасибо за индивидуальной подход!!!
