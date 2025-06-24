От побережья в горы: все красоты Западной Грузии в индивидуальном формате
Изучить 3 региона, поговорить о Колхиде, полюбоваться природой и древней архитектурой
Начало: Батуми, точное место - по договорённости, 10:00
«В Имеретии полюбуемся величием храма Баграта и природными жемчужинами — Мартвильским каньоном и пещерой Прометея»
24 июн в 10:00
24 июл в 10:00
€950 за всё до 6 чел.
-
10%
От Чёрного моря к склонам Кавказа: индивидуальный тур из Батуми на встречу с достоянием гор
Пожить среди сванских башен, полюбоваться бирюзой рек и узнать об альпинисте из песни Высоцкого
Начало: Аэропорт Батуми, по времени рейса
«Это впечатляющий изумрудными водами и грандиозными скалами Мартвильский каньон над рекой Абаша и пещера Кумистави, с которой связан миф о Прометее»
17 мар в 10:00
24 мар в 10:00
$792
$880 за человека
-
10%
Своей компанией в Гори и окрестности из Батуми: родина Сталина и пещеры Уплисцихе
Исследовать древние крепости и гроты скального города и увидеть, где вырос Иосиф Джугашвили
Начало: Батуми, ул. Баку, 1, 7:00
«Поблизости расположена одна из самых популярных локаций всей Грузии — древний Уплисцихе, состоящий из высеченных в скале пещер, которые мы тоже осмотрим»
19 мар в 08:00
20 мар в 08:00
$468
$520 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Пещеры»
Самые популярные туры этой рубрики в Батуми
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Батуми
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в марте:
Сколько стоит тур в Батуми в марте 2025
Сейчас в Батуми в категории "Пещеры" можно забронировать 3 тура от 468 до 950 со скидкой до 10%.
Забронируйте тур в Батуми на 2025 год по теме «Пещеры», цены от €468. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май