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15%
8 дней
Отдых на море в Батуми: шоу дельфинов, 5 парков и горная Аджария
Увидеть экзотических птиц, прокатиться на аттракционах и прогуляться по самшитовой роще
Начало: Аэропорт Батуми, в течение дня
«Зарядимся адреналином в парке аттракционов, испытаем восторг на шоу дельфинов и понаблюдаем за розовыми фламинго, попугаями и лемурами в зоопарке»
5 мар в 08:00
6 мар в 08:00
673$573 за человека
5 дней
Батуми для всей семьи: парки, аттракционы и волны
Посетить 5 парков и дельфинарий столицы Аджарии, попробовать хачапури и отдохнуть на море
Начало: Батуми/Кутаиси, в течение дня
«В нашем путешествие будет интересно и взрослым, и детям — увидим экзотические растения, животных и птиц, посетим парк аттракционов, отдохнём у озера с фонтаном, прогуляемся по набережной и восхитимся шоу дельфинов»
5 мар в 08:00
6 мар в 08:00
$457 за человека
8 дней
От Батуми до Сванетии: экскурсии, пляжный отдых, горы и фотосессия
Погрузиться в историю, влюбиться в гордые вершины, водопады и парки и отдохнуть на море
Начало: Аэропорт Батуми, время по договорённости
«Начнём с релакса на пляже, исследуем достопримечательности Батуми и погуляем по его паркам, набережным и уютным улочкам»
21 июн в 10:00
5 июл в 10:00
127 700₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Парки»
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