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10%
В Аджарию на море и в горы! С прогулками по лесам и дегустациями
Посмотреть на шоу фонтанов, попробовать вино, хачапури и погулять среди реликтовых лесов
Начало: Аэропорт Батуми, с 9:00. Возможна встреча в любое ...
3 июл в 09:00
6 июл в 09:00
$446
$495 за человека
От Батуми до Сванетии: экскурсии, пляжный отдых, горы и фотосессия
Погрузиться в историю, влюбиться в гордые вершины, водопады и парки и отдохнуть на море
Начало: Аэропорт Батуми, время по договорённости
4 июл в 08:00
18 июл в 08:00
94 500 ₽ за человека
Экскурсии по Батуми и окрестностям и пляжный отдых в Уреки только для вашей компании
Понежиться на чёрном магнитном песке, увидеть горы Аджарии и осмотреть византийскую крепость Петра
Начало: Аэропорт Батуми или ж/д вокзал, встретим в любое в...
5 июл в 08:00
12 июл в 08:00
€590 за человека
Индивидуально по западу и югу Грузии: Батуми, Боржоми, Кутаиси
Побережье и горы. Вардзиа, Рабат, монастыри и крепости. Кулинарные мастер-классы и винная дегустация
Начало: Аэропорт Батуми, по времени вашего рейса. Также мо...
4 июл в 08:00
5 июл в 08:00
€1170 за человека
Индивидуальный тур по следам предков в Хевсурети: озёра, ущелье и древние деревушки
Побывать в уединённых высокогорных сёлах, полюбоваться водоёмами и узнать загадки Шатили
Начало: Батуми, 4:00
18 июл в 08:00
5 сен в 08:00
€3000 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Ночные туры»
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- В Аджарию на море и в горы! С прогулками по лесам и дегустациями;
- От Батуми до Сванетии: экскурсии, пляжный отдых, горы и фотосессия;
- Экскурсии по Батуми и окрестностям и пляжный отдых в Уреки только для вашей компании;
- Индивидуально по западу и югу Грузии: Батуми, Боржоми, Кутаиси;
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