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6 дней
От Чёрного моря к склонам Кавказа: индивидуальный тур из Батуми на встречу с достоянием гор
Пожить среди сванских башен, полюбоваться бирюзой рек и узнать об альпинисте из песни Высоцкого
Начало: Аэропорт Батуми, по времени рейса
880$792 за человека
5 дней
По краю исполинских гор и средневековых башен: индивидуальное путешествие по Сванетии
Пройти по склонам несложными маршрутами, устроить пикники на природе и отведать кубдари
Начало: Батуми, McDonald’s (ул. Шерифа Химшиашвили, 1А) ил...
21 апр в 10:00
28 апр в 10:00
€2900 за всё до 6 чел.
8 дней
От Батуми до Сванетии: экскурсии, пляжный отдых, горы и фотосессия
Погрузиться в историю, влюбиться в гордые вершины, водопады и парки и отдохнуть на море
Начало: Аэропорт Батуми, время по договорённости
21 июн в 10:00
5 июл в 10:00
127 700₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «История и архитектура»
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