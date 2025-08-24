-
Своей компанией в Гори и окрестности из Батуми: родина Сталина и пещеры Уплисцихе
Исследовать древние крепости и гроты скального города и увидеть, где вырос Иосиф Джугашвили
Начало: Батуми, ул. Баку, 1, 7:00
24 авг в 08:00
25 авг в 08:00
$468
$520 за всё до 4 чел.
От побережья в горы: все красоты Западной Грузии в индивидуальном формате
Изучить 3 региона, поговорить о Колхиде, полюбоваться природой и древней архитектурой
Начало: Батуми, точное место - по договорённости, 10:00
24 авг в 10:00
24 сен в 10:00
€950 за всё до 6 чел.
Индивидуальный тур в Сванетию: гордые вершины, древние селения и невероятные виды
Побывать в самом высокогорном селе Европы, увидеть Ушбу и Шхару и погулять по заброшенному санаторию
Начало: Батуми, время и место начала согласовывается допол...
22 сен в 08:00
30 сен в 08:00
€300 за всё до 4 чел.
