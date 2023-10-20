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Райская Аджария: Батуми, Имерети и Самегрело
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739$629 за человека
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В Аджарию на море и в горы! С прогулками по лесам и дегустациями
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Батуми для всей семьи: парки, аттракционы и волны
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Последние отзывы на туры
- ННаргиз20 октября 2023Идея посетить страну с красивым названием Грузия или даже почти по - американски Джорджия возникла у нас после замечательного концерта
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «8 марта»
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