На праздники – туры в Батуми

Найдено 3 тура в категории «На праздники» в Батуми, цены от $412, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Райская Аджария: Батуми, Имерети и Самегрело
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
1 отзыв
Райская Аджария: Батуми, Имерети и Самегрело
Почувствовать себя в садах Семирамиды, проплыть на лодке среди отвесных скал и отдохнуть на пляже
Начало: Аэропорт Батуми, в течение дня
20 июня в 08:00
27 июня в 08:00
739$666 за человека
В Аджарию на море и в горы
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
В Аджарию на море и в горы
Посмотреть на шоу фонтанов, попробовать вино, чачу и коньяк и погулять среди реликтовых лесов
Начало: Батуми/Кутаиси, в течение дня
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
457$412 за человека
Батуми для всей семьи
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Батуми для всей семьи
Посетить 5 парков и дельфинарий столицы Аджарии, попробовать хачапури и отдохнуть на море
Начало: Батуми/Кутаиси, в течение дня
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
457$412 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наргиз
    20 октября 2023
    Райская Аджария: Батуми, Имерети и Самегрело
    Идея посетить страну с красивым названием Грузия или даже почти по - американски Джорджия возникла у нас после замечательного концерта
    читать дальше

    местной и известной у нас группы""Mgzavrebi"", и а этой весной решили рвануть. Списались, оперативно получили ответы, цены, ссылки на сайт. Купили тур. Грузия - удивительно многообразна, красивейшая природа, исторические места, гостеприимные люди, натуральные продукты, недорого питаться, весна переходящая в лето просто кайф. Все цветет, красиво, воздух вообще молчу. Одна из лучших поездок. Спасибо за ту заботу, радость, внимание, за дружную группу, куда нас присоединили, за отличный сервис и за таких классных гидов и водителя. Тур был классный. Группа довольна и мы тоже. спасибо. Вернемся! Рекомендуем❤️ Наргиз, Казахстан, Алматы.

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «На праздники»

Самые популярные туры этой рубрики в Батуми
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Райская Аджария: Батуми, Имерети и Самегрело
  2. В Аджарию на море и в горы
  3. Батуми для всей семьи
Сколько стоит тур в Батуми в июне 2024
Сейчас в Батуми в категории "На праздники" можно забронировать 3 тура от 412 до 666 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Батуми на 2024 год на праздники, 1 ⭐ отзыв, цены от $412. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам