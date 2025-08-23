Тур в Батуми: экскурсии и отдых на магнитных песках в Уреки 2025
Увидеть Батуми, побывать на экскурсиях, а также отдохнуть на лучшем магнитном пляже побережья
23 авг в 10:00
30 авг в 10:00
от 58 789 ₽ за человека
-
10%
Отдых на море в Батуми: шоу дельфинов, 5 парков и горная Аджария
Увидеть экзотических птиц, прокатиться на аттракционах и прогуляться по самшитовой роще
Начало: Аэропорт Батуми, в течение дня (любое время)
Завтра в 08:00
22 авг в 08:00
$606
$673 за человека
Индивидуальное путешествие по Батуми и Аджарии
Исследовать второй по величине город Грузии, подышать морем и поучаствовать в традиционном застолье
Начало: Батуми, в любое удобное время
24 авг в 10:00
31 авг в 10:00
€425 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «На море»
Самые популярные туры этой рубрики в Батуми
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Батуми
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит тур в Батуми в августе 2025
Сейчас в Батуми в категории "На море" можно забронировать 3 тура от 425 до 58 789 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Батуми на 2025 год на море, 1 ⭐ отзыв, цены от 425₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь