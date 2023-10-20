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местной и известной у нас группы""Mgzavrebi"", и а этой весной решили рвануть. Списались, оперативно получили ответы, цены, ссылки на сайт. Купили тур. Грузия - удивительно многообразна, красивейшая природа, исторические места, гостеприимные люди, натуральные продукты, недорого питаться, весна переходящая в лето просто кайф. Все цветет, красиво, воздух вообще молчу. Одна из лучших поездок. Спасибо за ту заботу, радость, внимание, за дружную группу, куда нас присоединили, за отличный сервис и за таких классных гидов и водителя. Тур был классный. Группа довольна и мы тоже. спасибо. Вернемся! Рекомендуем❤️ Наргиз, Казахстан, Алматы.