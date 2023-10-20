Со скидкой – туры в Батуми

Найдено 4 тура в категории «Со скидкой» в Батуми, цены от $412, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Райская Аджария: Батуми, Имерети и Самегрело
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
1 отзыв
Райская Аджария: Батуми, Имерети и Самегрело
Почувствовать себя в садах Семирамиды, проплыть на лодке среди отвесных скал и отдохнуть на пляже
Начало: Аэропорт Батуми, в течение дня
11 июля в 08:00
18 июля в 08:00
739$666 за человека
Отдых на море в Батуми: шоу дельфинов, 5 парков и горная Аджария
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Отдых на море в Батуми: шоу дельфинов, 5 парков и горная Аджария
Увидеть экзотических птиц, прокатиться на аттракционах и прогуляться по самшитовой роще
Начало: Аэропорт Батуми, в течение дня
11 июля в 08:00
18 июля в 08:00
673$606 за человека
В Аджарию на море и в горы
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
В Аджарию на море и в горы
Посмотреть на шоу фонтанов, попробовать вино, чачу и коньяк и погулять среди реликтовых лесов
Начало: Батуми/Кутаиси, в течение дня
12 июля в 08:00
19 июля в 08:00
457$412 за человека
Батуми для всей семьи
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Батуми для всей семьи
Посетить 5 парков и дельфинарий столицы Аджарии, попробовать хачапури и отдохнуть на море
Начало: Батуми/Кутаиси, в течение дня
12 июля в 08:00
19 июля в 08:00
457$412 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наргиз
    20 октября 2023
    Райская Аджария: Батуми, Имерети и Самегрело
    Идея посетить страну с красивым названием Грузия или даже почти по - американски Джорджия возникла у нас после замечательного концерта
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    местной и известной у нас группы""Mgzavrebi"", и а этой весной решили рвануть. Списались, оперативно получили ответы, цены, ссылки на сайт. Купили тур. Грузия - удивительно многообразна, красивейшая природа, исторические места, гостеприимные люди, натуральные продукты, недорого питаться, весна переходящая в лето просто кайф. Все цветет, красиво, воздух вообще молчу. Одна из лучших поездок. Спасибо за ту заботу, радость, внимание, за дружную группу, куда нас присоединили, за отличный сервис и за таких классных гидов и водителя. Тур был классный. Группа довольна и мы тоже. спасибо. Вернемся! Рекомендуем❤️ Наргиз, Казахстан, Алматы.

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Со скидкой»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Райская Аджария: Батуми, Имерети и Самегрело
  2. Отдых на море в Батуми: шоу дельфинов, 5 парков и горная Аджария
  3. В Аджарию на море и в горы
  4. Батуми для всей семьи
Сколько стоит тур в Батуми в июле 2024
Сейчас в Батуми в категории "Со скидкой" можно забронировать 4 тура от 412 до 666 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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