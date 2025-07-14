Тур по Батуми и окрестностям: горы Аджарии, каньон Мартвили, главные места и рафтинг
Исследовать пещеру Прометея, погулять по улочкам Батуми, увидеть древние монастыри
Начало: Аэропорт или вокзал Батуми, до 18:00
100 000 ₽ за человека
От Чёрного моря к склонам Кавказа: индивидуальный тур из Батуми на встречу с достоянием гор
Пожить среди сванских башен, полюбоваться бирюзой рек и узнать об альпинисте из песни Высоцкого
Начало: Аэропорт Батуми, по времени рейса
14 июл в 10:00
21 июл в 10:00
$880 за человека
От побережья в горы: все красоты Западной Грузии в индивидуальном формате
Изучить 3 региона, поговорить о Колхиде, полюбоваться природой и древней архитектурой
Начало: Батуми, точное место - по договорённости, 10:00
24 июл в 10:00
24 авг в 10:00
€950 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Мартвильский каньон»
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