Приглашаем вас в захватывающее путешествие по живописной Аджарии вдоль побережья Черного моря! Вас ждет обзор природных достопримечательностей и старинных памятников архитектуры, включая крепость времен Римской империи и мост царицы Тамары.
А также вам будет представлена незабываемая музыкальная фольклорная программа и вкусный ужин из национальных аджарских блюд!
А также вам будет представлена незабываемая музыкальная фольклорная программа и вкусный ужин из национальных аджарских блюд!
Ближайшие даты:
30
окт
окт
31
окт
окт
1
ноя
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ноя
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Монумент Андрея Первозванного
- Крепость Гонио
- Слияние двух рек
- Водопад Мирвети
- Мост царицы Тамары
- Купание в горной реке (в летний период)
- Водопад Мачахела
- Смотровая площадка
- Гостевой дом с грузинским фольклором
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет:
- Монумент и водопад Андрея Первозванного. Этот проект посвящен приходу святого в Грузию. Для того чтобы проповедовать христианство.
- Крепость Гонио. Эта крепость была построена в римский период. Согласно Плинию, крепость была воздвигнута к 1в н. э. Она была стратегическим, политическим, экономическим и культурным центром восточной границы Рима. с 40-ых годов 6 века там укрепились византийцы. С 1547-1878 г. здесь располагался гарнизон Османской империи.
- слияние двух рек Чорох и Аджарисцкали. Река Ажжарисцкали берёт свое начало на Арсианском хребте. Её протяженность составляет 90км. Вторая река — Чорох. Течет со стороны Турции. Общая протяженность 438 км. и всего 26 км. приходится на грузинские земли.
- Водопад Мирвети. Удивительный водопад скрытый от посторонних глаз. Дорога до него протекает через самшитовый лес. Он струится по скалам, окружен пышной растительностью. Высота водопада около 30 метров.
- Мост царицы Тамары. Мост сооружен в XII веке. Его длина — 29 м, ширина — 2,5 м. Построенный еще в XII веке (во времена правления царицы Тамары) из камней, скрепленных раствором, мост выгибается над водой на высоте около 6 м. Изюминкой моста является отсутствие опор и каких-либо поручней.
- Купание в реке Мачахела(в летний период). Река с минеральной водой очень полезна для кожи и здоровья в целом. Далее остановимся на смотровой площадке, где вы сделаете красивые снимки на память на фоне гор.
- Заедем в мини погреб и попробуем настоящего грузинского вина.
- Гостевой дом с грузинским фольклором. Здесь вас ждут танцы, песни и вкуснейшая еда.
Важно знать:возьмите с собой наличные на личные расходы и купальные принадлежности(в летний сезон).
Ежедневно в 10:30-10:40
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Трансфер в обе стороны
- Дегустация вина
- Что не входит
- Вход в крепость Гонио (взрослый — 5 лари, детский — 1 лари)
- Застолье (50 лари/взрослый, 25 лари/детcкий (6-13 лет), дети до 6 лет — бесплатно)
- Место начала и завершения?
- Кобулети
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 10:30-10:40Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Важная информация
- Спасибо, что выбрали нас!
- Мы заберем вас от вашего места проживания и доставим туда же. С вами свяжется водитель для уточнения всех деталей.
- Возьмите с собой наличные на личные расходы и купальные принадлежности
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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