Горная Аджария и знакомство с грузинским фольклором

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Приглашаем вас в захватывающее путешествие по живописной Аджарии вдоль побережья Черного моря! Вас ждет обзор природных достопримечательностей и старинных памятников архитектуры, включая крепость времен Римской империи и мост царицы Тамары.

А также вам будет представлена незабываемая музыкальная фольклорная программа и вкусный ужин из национальных аджарских блюд!
Горная Аджария и знакомство с грузинским фольклором
Горная Аджария и знакомство с грузинским фольклором
Горная Аджария и знакомство с грузинским фольклором
Горная Аджария и знакомство с грузинским фольклором
Горная Аджария и знакомство с грузинским фольклором
Горная Аджария и знакомство с грузинским фольклором
Горная Аджария и знакомство с грузинским фольклором
Горная Аджария и знакомство с грузинским фольклором
Горная Аджария и знакомство с грузинским фольклором
Горная Аджария и знакомство с грузинским фольклором
Горная Аджария и знакомство с грузинским фольклором
Горная Аджария и знакомство с грузинским фольклором
Горная Аджария и знакомство с грузинским фольклором
Ближайшие даты:
30
окт
31
окт
1
ноя
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ноя
3
ноя
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ноя
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Что вас ожидает:

  • Монумент Андрея Первозванного
  • Крепость Гонио
  • Слияние двух рек
  • Водопад Мирвети
  • Мост царицы Тамары
  • Купание в горной реке (в летний период)
  • Водопад Мачахела
  • Смотровая площадка
  • Гостевой дом с грузинским фольклором
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет:

  • Монумент и водопад Андрея Первозванного. Этот проект посвящен приходу святого в Грузию. Для того чтобы проповедовать христианство.
  • Крепость Гонио. Эта крепость была построена в римский период. Согласно Плинию, крепость была воздвигнута к 1в н. э. Она была стратегическим, политическим, экономическим и культурным центром восточной границы Рима. с 40-ых годов 6 века там укрепились византийцы. С 1547-1878 г. здесь располагался гарнизон Османской империи.
  • слияние двух рек Чорох и Аджарисцкали. Река Ажжарисцкали берёт свое начало на Арсианском хребте. Её протяженность составляет 90км. Вторая река — Чорох. Течет со стороны Турции. Общая протяженность 438 км. и всего 26 км. приходится на грузинские земли.
  • Водопад Мирвети. Удивительный водопад скрытый от посторонних глаз. Дорога до него протекает через самшитовый лес. Он струится по скалам, окружен пышной растительностью. Высота водопада около 30 метров.
  • Мост царицы Тамары. Мост сооружен в XII веке. Его длина — 29 м, ширина — 2,5 м. Построенный еще в XII веке (во времена правления царицы Тамары) из камней, скрепленных раствором, мост выгибается над водой на высоте около 6 м. Изюминкой моста является отсутствие опор и каких-либо поручней.
  • Купание в реке Мачахела(в летний период). Река с минеральной водой очень полезна для кожи и здоровья в целом. Далее остановимся на смотровой площадке, где вы сделаете красивые снимки на память на фоне гор.
  • Заедем в мини погреб и попробуем настоящего грузинского вина.
  • Гостевой дом с грузинским фольклором. Здесь вас ждут танцы, песни и вкуснейшая еда.

Важно знать:

возьмите с собой наличные на личные расходы и купальные принадлежности(в летний сезон).

Ежедневно в 10:30-10:40

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер в обе стороны
  • Дегустация вина
Что не входит
  • Вход в крепость Гонио (взрослый — 5 лари, детский — 1 лари)
  • Застолье (50 лари/взрослый, 25 лари/детcкий (6-13 лет), дети до 6 лет — бесплатно)
Место начала и завершения?
Кобулети
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:30-10:40
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Спасибо, что выбрали нас!
  • Мы заберем вас от вашего места проживания и доставим туда же. С вами свяжется водитель для уточнения всех деталей.
  • Возьмите с собой наличные на личные расходы и купальные принадлежности
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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