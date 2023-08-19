1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Из Кобулети - к чудесам горной Аджарии
Батуми, водопад Махунцети, мост царицы Тамары, древнеримская крепость и дегустация вина за один день
Начало: В вашем отеле в Кобулети
«По живописной горной дороге мы доедем до 48-метрового водопада Махунцети и арочного моста, построенного в XII веке при царице Тамаре»
17 июня в 08:00
19 июня в 08:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Горы и водопады Аджарии + мастер-класс грузинской кухни
Начало: По договоренности
«Что вас ждет Чтобы почувствовать горы, насладиться прохладой горных рек и водопадов, отобедать в национальных традициях, сделать замечательные фото и отдохнуть от зноя и суеты, мы предлагаем поездку в горную Аджарию»
Расписание: четверг в 07:30
13 июня в 07:30
20 июня в 07:30
$110 за человека
Мини-группа
10 часов
Горная Аджария и знакомство с грузинским фольклором
Начало: Кобулети
«Далее остановимся на смотровой площадке, где вы сделаете красивые снимки на память на фоне гор»
Расписание: Ежедневно в 10:30-10:40
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
$45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина19 августа 2023Леван замечательный гид, советую путешествия по Грузии с ним!
- ВВиктор21 августа 2022Прекрасный гид, отличный маршрут, человек, на которого можно положится
- ААлина10 августа 2022Спасибо огромное Левану за великолепную экскурсию! Леван-не только замечательный человек, но и интересный рассказчик и настоящий профессионал своего дела!
Ответы на вопросы от путешественников по Кобулети в категории «Горы»
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