Посетить храм Баграта, Гелати и Моцамету и познакомиться с одним из древнейших городов Грузии
Едем в Кутаиси, древнюю столицу Колхиды. Чтобы осмотреть храм Баграта — символ города. Прогуляться по историческому центру и посетить монастыри Моцамета и Гелати. И конечно, чтобы услышать рассказы о грузинских царях, Имеретии и духовных традициях страны.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из Кобулети
11:00 — храм Баграта. Осмотрим главный символ Кутаиси — величественный собор, где в 1089 году был коронован Давид IV Строитель. Вы полюбуетесь архитектурой, мозаиками и фресками, а также узнаете историю храма — от правления Баграта III до наших дней
12:00 — прогулка по Кутаиси. Исследуем один из древнейших городов Грузии. Пройдём по историческому центру, поговорим о временах Колхиды и развитии Имеретии. При желании можно прокатиться по канатной дороге и увидеть город с высоты
13:30 — монастырь Моцамета. Посетим живописный монастырь 9 века над ущельем
15:00 — обед. Сделаем остановку в ресторане на берегу реки, где можно попробовать блюда грузинской кухни. При желании продегустируете традиционную чачу и узнаете об особенностях её производства в разных регионах страны
16:30 — Гелатский монастырь. Побываем в монастырском комплексе 12 века — его основал Давид Строитель и он считается одним из главных духовных центров Грузии
20:00 — возвращение в Кобулети
Организационные детали
Едем на комфортабельном авто Toyota (см. фото в галерее).
Дополнительно оплачивается
Oбед — $10 с чел.
Билет на канатную дорогу — $2 с чел.
Ужин в живописном месте (если останется время после экскурсии)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В удобном вам месте в Кобулети
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леван — ваш гид в Кобулети
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 1066 туристов
Гамарджоба! Я живу в потрясающем Батуми, раскинувшемся на берегу Чёрного моря. Хочу поделиться с вами красотами Грузии, заразить местным гостеприимством и хорошим настроением. Знаю все красивые уголки страны — с радостью покажу всё самое интересное, посоветую ресторанчики с замечательной едой и живописные места для фотосессий. До встречи!
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