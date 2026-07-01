Едем в Кутаиси, древнюю столицу Колхиды. Чтобы осмотреть храм Баграта — символ города. Прогуляться по историческому центру и посетить монастыри Моцамета и Гелати. И конечно, чтобы услышать рассказы о грузинских царях, Имеретии и духовных традициях страны.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

8:00 — выезд из Кобулети

11:00 — храм Баграта. Осмотрим главный символ Кутаиси — величественный собор, где в 1089 году был коронован Давид IV Строитель. Вы полюбуетесь архитектурой, мозаиками и фресками, а также узнаете историю храма — от правления Баграта III до наших дней

12:00 — прогулка по Кутаиси. Исследуем один из древнейших городов Грузии. Пройдём по историческому центру, поговорим о временах Колхиды и развитии Имеретии. При желании можно прокатиться по канатной дороге и увидеть город с высоты

13:30 — монастырь Моцамета. Посетим живописный монастырь 9 века над ущельем

15:00 — обед. Сделаем остановку в ресторане на берегу реки, где можно попробовать блюда грузинской кухни. При желании продегустируете традиционную чачу и узнаете об особенностях её производства в разных регионах страны

16:30 — Гелатский монастырь. Побываем в монастырском комплексе 12 века — его основал Давид Строитель и он считается одним из главных духовных центров Грузии

20:00 — возвращение в Кобулети

Организационные детали

Едем на комфортабельном авто Toyota (см. фото в галерее).

Дополнительно оплачивается