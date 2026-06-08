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был на экскурсии с Иваном были очень довольны! Экскурсия проходит под очень интересный рассказ гида про Грузию, окружающую в поездке природу, поселения, людей! По пути посетели действующий монастырь 12 века. Имели возможность проверить себя, и искупаться в горной реке, с бурными порогами в окружении гор и заснеженных вершин. На вершине горы возле поселка Гомис Мта,в ожидании заката, был организован пикник, с очень вкусными продуктами, шашлыком, свежайшим теплым хлебом.

Водитель очень аккуратно и безопасно вел машину по серпантину.

По мнению всей группы- это были самые сильные эмоции, и одна из самых лучших экскурсий! Иван лучший гид!