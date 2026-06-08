Мои заказы

Из Кобулети к Гомисмта - туда, где облака под ногами

Настоящее погружение в душу Грузии - через пейзажи, вкусы и истории
Эта экскурсия для тех, кто хочет на день вырваться из городской суеты и раствориться в тишине, чистом воздухе и потрясающих видах. Здесь не нужно никуда спешить — только наслаждаться дорогой, горами и атмосферой.

Это не просто поездка, а настоящий отдых душой с шашлыком, вином и закатом, который запоминается навсегда.
5
3 отзыва
Из Кобулети к Гомисмта - туда, где облака под ногами
Из Кобулети к Гомисмта - туда, где облака под ногами
Из Кобулети к Гомисмта - туда, где облака под ногами

Описание экскурсии

  • Монастырь Шемокмеди. Мы посетим обитель среди зелёных холмов Гурии, которая была основана в Средние века. Время здесь будто замирает, и даже короткая остановка дарит ощущение покоя и сопричастности к истории
  • Купание в горной реке. Сделаем приятную передышку у кристально чистой реки, где вода бодрит, а пейзаж радует глаз
  • Серпантинный подъём в облака. Дорога к Гомисмта — отдельное приключение. За каждым поворотом открываются всё более впечатляющие панорамы
  • Прогулка по деревушке Гомисмта. Поселение раскинулось на высоте около 2000 метров. Деревянные домики, туманы и аромат горных трав — здесь хочется просто идти, молчать и дышать каждой клеткой
  • Атмосферный пикник. Сочный шашлык, домашнее вино, свежий хлеб и тёплая компания — всё, чтобы почувствовать вкус жизни в горах
  • Встреча заката на вершине. Закат над Гомисмта — это не просто вид. Это чувство, когда мир замирает, а ты стоишь наверху и понимаешь, как мало нужно для счастья

В поездке я расскажу:

  • Об истории и культуре Гурии
  • Жизни в высокогорных деревнях
  • Природе и уникальном животном мире Гомисмта
  • Серпантинных дорогах Грузии
  • Секретах местного шашлыка
  • Традициях виноделия и культуре застолья

Тайминг маршрута:

13:40 — начало экскурсии (время меняется в зависимости от времени заката)
14:30 — посещение монастыря Шемокмеди
15:00 — остановка у горной реки, купание (по желанию)
16:30 — прибытие в Гомисмта, прогулка по деревне, пикник
20:00 — встреча заката на вершине
21:00 — выезд в Кобулети
22:30 — возвращение в Кобулети

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном минивэне Hyundai Starex, Mercedes Vito или Mercedes Sprinter
  • В стоимость включён пикник с шашлыком, овощами и фруктами, сыром, свежим хлебом, закусками, вином, чачей, чаем и лимонадами
  • Экскурсия подойдёт всем: ограничений по возрасту и физической подготовке нет
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 10 раз на ближайшие дни
Забронировать экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваша команда гидов в Кобулети
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провели экскурсии для 1232 туристов
Уже много лет наша команда изучает Грузию — её места, людей и культуру. Со временем это стало основой авторских маршрутов, где важны атмосфера, лёгкость и впечатления. С вами будут работать внимательные и профессиональные гиды, которые умеют делиться страной не по шаблону, а через живые истории и детали.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Евгения
Благодарим Ивана и его команду за прексную организацию поездки на вершину горы Гомис Мта,выше облаков! Благодарим за подаренные эмоции, пикник, красоту гор,чудесный закат под ногами, которую нам показал, все кто
читать дальшеуменьшить

был на экскурсии с Иваном были очень довольны! Экскурсия проходит под очень интересный рассказ гида про Грузию, окружающую в поездке природу, поселения, людей! По пути посетели действующий монастырь 12 века. Имели возможность проверить себя, и искупаться в горной реке, с бурными порогами в окружении гор и заснеженных вершин. На вершине горы возле поселка Гомис Мта,в ожидании заката, был организован пикник, с очень вкусными продуктами, шашлыком, свежайшим теплым хлебом.
Водитель очень аккуратно и безопасно вел машину по серпантину.
По мнению всей группы- это были самые сильные эмоции, и одна из самых лучших экскурсий! Иван лучший гид!

Вам был полезен этот отзыв?
Ирина
Отличный гид Иван, забрали от отеля, привезли туда же, прекрасный рассказ, душевные разговоры в дороге и выше облаков. Солнце в облаках, лошадки и коровы. Вода, еда - всё организовано, продумано до мелочей. Явно с любовью к своему делу человек относится. Отличный водитель, безопасное вождение.
Отличный гид Иван, забрали от отеля, привезли туда же, прекрасный рассказ, душевные разговоры в дороге и
Отличный гид Иван, забрали от отеля, привезли туда же, прекрасный рассказ, душевные разговоры в дороге и
Отличный гид Иван, забрали от отеля, привезли туда же, прекрасный рассказ, душевные разговоры в дороге и
Отличный гид Иван, забрали от отеля, привезли туда же, прекрасный рассказ, душевные разговоры в дороге и
Отличный гид Иван, забрали от отеля, привезли туда же, прекрасный рассказ, душевные разговоры в дороге и
Отличный гид Иван, забрали от отеля, привезли туда же, прекрасный рассказ, душевные разговоры в дороге и
Отличный гид Иван, забрали от отеля, привезли туда же, прекрасный рассказ, душевные разговоры в дороге и
Отличный гид Иван, забрали от отеля, привезли туда же, прекрасный рассказ, душевные разговоры в дороге и+1
Отличный гид Иван, забрали от отеля, привезли туда же, прекрасный рассказ, душевные разговоры в дороге и
Вам был полезен этот отзыв?
Алена
Иван чертовски хорош как экскурсовод, а сама экскурсия - фантастика по всем фронтам. Безбожно красивые виды, душевная атмосфера, супервкусная еда, которой можно накормить всю изголодавшуюся группу на сутки вперед)
Для ленивых
читать дальшеуменьшить

- комфортно и спокойно, для активных - интересно и красиво.
Начало экскурсии в 13.45 - ну мёд же🤭 Заза, Вам отдельное спасибо за комфортный серпантин и аутентику мероприятия;)

P.S. Очень жаль, конечно, что Ивану не удалось собственноручно организовать туалет для Анны из ранее оставленного отзыва, надеюсь, горы однажды падут к ее ногам, ради удовлетворения исключительных потребностей, ведь, как известно, чем ниже оценка у гида, тем выше сервис у нерукотворной природы)

Иван чертовски хорош как экскурсовод, а сама экскурсия - фантастика по всем фронтам. Безбожно красивые виды,
Иван чертовски хорош как экскурсовод, а сама экскурсия - фантастика по всем фронтам. Безбожно красивые виды,
Иван чертовски хорош как экскурсовод, а сама экскурсия - фантастика по всем фронтам. Безбожно красивые виды,
Иван чертовски хорош как экскурсовод, а сама экскурсия - фантастика по всем фронтам. Безбожно красивые виды,
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Кобулети

Похожие экскурсии на «Из Кобулети к Гомисмта - туда, где облака под ногами»

Путешествие из Кобулети в грузинские тропики
На машине
8 часов
15 отзывов
Индивидуальная
Путешествие из Кобулети в грузинские тропики
Отправьтесь на индивидуальную экскурсию в парк Мтирала из Кобулети. Живописные виды, водопад, горное озеро и обед на форелевом хозяйстве ждут вас
Начало: В вашем месте проживания
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от €135 за человека
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Кобулети, термальные источники
На машине
11 часов
43 отзыва
Групповая
до 19 чел.
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Кобулети, термальные источники
Посетить красивейшие уголки Имерети, проплыть по подземной реке и услышать местные легенды в группе
Начало: Около ЖД вокзала
Расписание: во вторник и субботу в 09:45
19 июн в 09:45
25 июн в 09:45
€41 за человека
Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии (из Кобулети)
На машине
9 часов
38 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии (из Кобулети)
Погрузитесь в мир дикой природы и исторических памятников западной Грузии. Ожидают захватывающие виды и уникальные приключения
18 июн в 09:00
20 июн в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
В сердце каньонов: путешествие по следам воды и ветра - из Кобулети
На машине
11 часов
4 отзыва
Групповая
до 19 чел.
В сердце каньонов: путешествие по следам воды и ветра - из Кобулети
Ущелья, рокот подземных рек, пещеры и горные тропы - не смотреть, а проживать каждый пейзаж
Начало: У Вашего места проживания
20 июн в 08:00
23 июн в 08:00
€40 за человека
У нас ещё много экскурсий в Кобулети. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Кобулети
€45 за человека