Эта экскурсия для тех, кто хочет на день вырваться из городской суеты и раствориться в тишине, чистом воздухе и потрясающих видах. Здесь не нужно никуда спешить — только наслаждаться дорогой, горами и атмосферой.
Это не просто поездка, а настоящий отдых душой с шашлыком, вином и закатом, который запоминается навсегда.
Это не просто поездка, а настоящий отдых душой с шашлыком, вином и закатом, который запоминается навсегда.
Описание экскурсии
- Монастырь Шемокмеди. Мы посетим обитель среди зелёных холмов Гурии, которая была основана в Средние века. Время здесь будто замирает, и даже короткая остановка дарит ощущение покоя и сопричастности к истории
- Купание в горной реке. Сделаем приятную передышку у кристально чистой реки, где вода бодрит, а пейзаж радует глаз
- Серпантинный подъём в облака. Дорога к Гомисмта — отдельное приключение. За каждым поворотом открываются всё более впечатляющие панорамы
- Прогулка по деревушке Гомисмта. Поселение раскинулось на высоте около 2000 метров. Деревянные домики, туманы и аромат горных трав — здесь хочется просто идти, молчать и дышать каждой клеткой
- Атмосферный пикник. Сочный шашлык, домашнее вино, свежий хлеб и тёплая компания — всё, чтобы почувствовать вкус жизни в горах
- Встреча заката на вершине. Закат над Гомисмта — это не просто вид. Это чувство, когда мир замирает, а ты стоишь наверху и понимаешь, как мало нужно для счастья
В поездке я расскажу:
- Об истории и культуре Гурии
- Жизни в высокогорных деревнях
- Природе и уникальном животном мире Гомисмта
- Серпантинных дорогах Грузии
- Секретах местного шашлыка
- Традициях виноделия и культуре застолья
Тайминг маршрута:
13:40 — начало экскурсии (время меняется в зависимости от времени заката)
14:30 — посещение монастыря Шемокмеди
15:00 — остановка у горной реки, купание (по желанию)
16:30 — прибытие в Гомисмта, прогулка по деревне, пикник
20:00 — встреча заката на вершине
21:00 — выезд в Кобулети
22:30 — возвращение в Кобулети
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном минивэне Hyundai Starex, Mercedes Vito или Mercedes Sprinter
- В стоимость включён пикник с шашлыком, овощами и фруктами, сыром, свежим хлебом, закусками, вином, чачей, чаем и лимонадами
- Экскурсия подойдёт всем: ограничений по возрасту и физической подготовке нет
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Кобулети
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провели экскурсии для 1232 туристов
Уже много лет наша команда изучает Грузию — её места, людей и культуру. Со временем это стало основой авторских маршрутов, где важны атмосфера, лёгкость и впечатления. С вами будут работать внимательные и профессиональные гиды, которые умеют делиться страной не по шаблону, а через живые истории и детали.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Благодарим Ивана и его команду за прексную организацию поездки на вершину горы Гомис Мта,выше облаков! Благодарим за подаренные эмоции, пикник, красоту гор,чудесный закат под ногами, которую нам показал, все кто
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Отличный гид Иван, забрали от отеля, привезли туда же, прекрасный рассказ, душевные разговоры в дороге и выше облаков. Солнце в облаках, лошадки и коровы. Вода, еда - всё организовано, продумано до мелочей. Явно с любовью к своему делу человек относится. Отличный водитель, безопасное вождение.
+1
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Иван чертовски хорош как экскурсовод, а сама экскурсия - фантастика по всем фронтам. Безбожно красивые виды, душевная атмосфера, супервкусная еда, которой можно накормить всю изголодавшуюся группу на сутки вперед)
Для ленивых
Для ленивых
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