Путешествие в Имерети обещает захватывающие виды и интересные истории. Откройте для себя пещеры и каньоны, которые оставят незабываемые впечатления
Экскурсия в Имерети из Кобулети предлагает уникальную возможность посетить пещеру Прометея, где величественные сталактиты и сталагмиты создают сказочную атмосферу.
Каньоны Окаце и Мартвили подарят захватывающие виды и позволят насладиться природной красотой региона. Завершите день в термальных источниках, где можно расслабиться после насыщенного дня. Путешествие обещает множество интересных фактов об истории и культуре Грузии
11:00 — пещера Прометея. Вам откроется величественный подземный мир, где каждая сталагмитовая и сталактитовая формация — словно произведение искусства. По освещённым коридорам пещеры вас проведёт гид, рассказывая легенды и факты
13:00 — каньон Окаце. С подвесной тропы вдоль обрыва открывается захватывающий дух пейзаж
16:00 — обед
17:00 — каньон Мартвили — природный оазис с изумрудной водой. Вы насладитесь величием отвесных скал, водопадов и буйной растительности
19:00 — термальный источник с целебной водой — отличное завершение дня!
21:30 — прибытие в Кобулети
По пути я расскажу об истории страны, уникальной культуре и кухне, грузинском гостеприимстве, традициях виноделия, природных красотах и горных курортах.
Организационные детали
Поедем на Toyota Camry, Mercedes Benz или Mitsubishi Delica в зависимости от количества человек. Есть детское кресло
Отдельно оплачивается: посещение пещеры Прометея — 25 лари, каньон Окаце — 20 лари, каньон Мартвили — 20 лари, прогулка на лодке по каньону (по желанию) — 20 лари, обед
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Zviad — ваш гид в Кобулети
Меня зовут Звиад, я родился в Батуми. Более 18 лет работаю в сфере туризма, вхожу в ассоциацию сертифицированных гидов Грузии. Дважды был призёром конкурсов «Лучший гид-водитель» и «Неудержимый гид». Провожу групповые и индивидуальные туры по всей стране: обзорные, экстремальные, гастрономические, по труднодоступным местам, с дегустациями и мастер-классами. Жду вас в Сакартвело!