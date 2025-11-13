Мои заказы

В Имерети - из Кобулети

Путешествие в Имерети обещает захватывающие виды и интересные истории. Откройте для себя пещеры и каньоны, которые оставят незабываемые впечатления
Экскурсия в Имерети из Кобулети предлагает уникальную возможность посетить пещеру Прометея, где величественные сталактиты и сталагмиты создают сказочную атмосферу.

Каньоны Окаце и Мартвили подарят захватывающие виды и позволят насладиться природной красотой региона. Завершите день в термальных источниках, где можно расслабиться после насыщенного дня. Путешествие обещает множество интересных фактов об истории и культуре Грузии

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные природные объекты
  • 🗺️ Путешествие с гидом
  • 💧 Термальные источники
  • 🚗 Комфортный транспорт
  • 📚 Интересные факты о Грузии
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Что можно увидеть

  • Пещера Прометея
  • Каньон Окаце
  • Каньон Мартвили

Описание экскурсии

8:30 — встреча в Кобулети

9:00 — выезд

11:00 — пещера Прометея. Вам откроется величественный подземный мир, где каждая сталагмитовая и сталактитовая формация — словно произведение искусства. По освещённым коридорам пещеры вас проведёт гид, рассказывая легенды и факты

13:00 — каньон Окаце. С подвесной тропы вдоль обрыва открывается захватывающий дух пейзаж

16:00 — обед

17:00 — каньон Мартвили — природный оазис с изумрудной водой. Вы насладитесь величием отвесных скал, водопадов и буйной растительности

19:00 — термальный источник с целебной водой — отличное завершение дня!

21:30 — прибытие в Кобулети

По пути я расскажу об истории страны, уникальной культуре и кухне, грузинском гостеприимстве, традициях виноделия, природных красотах и горных курортах.

Организационные детали

  • Поедем на Toyota Camry, Mercedes Benz или Mitsubishi Delica в зависимости от количества человек. Есть детское кресло
  • Отдельно оплачивается: посещение пещеры Прометея — 25 лари, каньон Окаце — 20 лари, каньон Мартвили — 20 лари, прогулка на лодке по каньону (по желанию) — 20 лари, обед

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Zviad
Zviad — ваш гид в Кобулети
Меня зовут Звиад, я родился в Батуми. Более 18 лет работаю в сфере туризма, вхожу в ассоциацию сертифицированных гидов Грузии. Дважды был призёром конкурсов «Лучший гид-водитель» и «Неудержимый гид». Провожу групповые и индивидуальные туры по всей стране: обзорные, экстремальные, гастрономические, по труднодоступным местам, с дегустациями и мастер-классами. Жду вас в Сакартвело!
