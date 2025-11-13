Экскурсия в Имерети из Кобулети предлагает уникальную возможность посетить пещеру Прометея, где величественные сталактиты и сталагмиты создают сказочную атмосферу. Каньоны Окаце и Мартвили подарят захватывающие виды и позволят насладиться природной красотой региона. Завершите день в термальных источниках, где можно расслабиться после насыщенного дня. Путешествие обещает множество интересных фактов об истории и культуре Грузии

за 1–2 человек или €80 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

8:30 — встреча в Кобулети

9:00 — выезд

11:00 — пещера Прометея. Вам откроется величественный подземный мир, где каждая сталагмитовая и сталактитовая формация — словно произведение искусства. По освещённым коридорам пещеры вас проведёт гид, рассказывая легенды и факты

13:00 — каньон Окаце. С подвесной тропы вдоль обрыва открывается захватывающий дух пейзаж

16:00 — обед

17:00 — каньон Мартвили — природный оазис с изумрудной водой. Вы насладитесь величием отвесных скал, водопадов и буйной растительности

19:00 — термальный источник с целебной водой — отличное завершение дня!

21:30 — прибытие в Кобулети

По пути я расскажу об истории страны, уникальной культуре и кухне, грузинском гостеприимстве, традициях виноделия, природных красотах и горных курортах.

Организационные детали