Экскурсии по каньонам

Найдено 4 экскурсии в категории «Каньоны» в Кобулети, цены от €40. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии (из Кобулети)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
26 отзывов
Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии (из Кобулети)
Знакомство с захватывающими дух природными красотами Грузии на автомобильной экскурсии
«Каньон Окаце с высоты птичьего полета»
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
180 за всё до 6 чел.
Каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один день (из Кобулети)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один день (из Кобулети)
Увидеть самые живописные места Имеретинского края и услышать их историю на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Ваш отель в Кобулети, Уреки, Шекветили
«Каньон Окаце и водопады Кинчха»
17 июня в 08:00
19 июня в 08:00
от 195 за всё до 7 чел.
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Кобулети, термальные источники
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
6 отзывов
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Кобулети, термальные источники
Посетить красивейшие уголки Имерети, проплыть по подземной реке и услышать местные легенды в группе
Начало: Ул. Агмашенебели
«Затерянный мир каньона Мартвили»
Расписание: во вторник и пятницу в 10:00
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
40 за человека
Каньоны западной Грузии
Индивидуальная
12 часов
Каньоны западной Грузии
Начало: По договоренности
«Каньон Окаце Среди гор и затаились такие природные чудеса, как знаменитый каньон Окаце и спрятавшийся в горах, образующий красивое горное озеро, водопад Ломиси»
Расписание: ежедневно в 07:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
$260 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    11 октября 2023
    Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии (из Кобулети)
    Всё было отлично. Спасибо большое Нестеру.
  • Е
    Елена
    27 сентября 2023
    Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии (из Кобулети)
    Гидом в нашей экскурсии был Карло. Карло нам очень понравился. Открытый, гостеприимный, неравнодушный. С первых минут знакомства создалась атмосфера расслабленности и
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    надёжности. Маршрут был очень комфортным и безопасным. Экскурсия прошла на одном дыхании. Посетили каньон Окаце, полюбовались водопадами, побывали в пещере Прометея. Дикая природа очень поразила своей красотой. Карло рассказывал об истории, традициях, культуре, ответил на все наши вопросы. Прекрасная подача материала всё легко запомнилось. За это огромное спасибо и большой привет Карло! Рекомендуем на все 110%!!!

    Гидом в нашей экскурсии был Карло. Карло нам очень понравился. Открытый, гостеприимный, неравнодушныйГидом в нашей экскурсии был Карло. Карло нам очень понравился. Открытый, гостеприимный, неравнодушныйГидом в нашей экскурсии был Карло. Карло нам очень понравился. Открытый, гостеприимный, неравнодушныйГидом в нашей экскурсии был Карло. Карло нам очень понравился. Открытый, гостеприимный, неравнодушныйГидом в нашей экскурсии был Карло. Карло нам очень понравился. Открытый, гостеприимный, неравнодушныйГидом в нашей экскурсии был Карло. Карло нам очень понравился. Открытый, гостеприимный, неравнодушныйГидом в нашей экскурсии был Карло. Карло нам очень понравился. Открытый, гостеприимный, неравнодушный
  • Е
    Елена
    25 августа 2023
    Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии (из Кобулети)
    Нестор не смог быть с нами, поэтому на экскурсию мы отправились с Карло и прекрасно провели время. Карло - очень
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    приятный человек, внимательный, везде советовал, как поступить, чтобы было удобнее, не тратить зря время, помогал с билетами, угостил вином. В результате мы максимально комфортно преодолели довольно длинный маршрут к бесподобным природным объектам Грузии!

  • А
    Анастасия
    22 августа 2023
    Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Кобулети, термальные источники
    Удивительный день провели вместе с гидом Заза! Всё очень понравилось: и трансфер, и программа, и рассказы Зазы;), остановки в красивых
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    местах для фотографий, обед в очень антуражном месте. Вернулись поздно вечером счастливые и с новыми друзьями;) Однозначно лайк и поездке, и организаторам. Советую!

  • Т
    Татьяна
    21 августа 2023
    Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Кобулети, термальные источники
    Хотим выразить огромнейшую благодарность за экскурсию гиду Зазе! Прекрасный душевный человек, грамотный и интересный расскачик, внимательный и аккуратный водитель, деликатный,
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    любящий детей! Все,что заявлено в экскурсии было сделано по высшему классу, а кроме того вас ждёт сюрприз на этой экскурсии, но я не буду выдавать тайну))) сюрприз просто офигенный! Заезжали на обед, отдельное спасибо за него, в кафе уютно и прохладно, еда вкусная)) а также спасибо большое команде трипстер за отзывчивость и помощь))) надеюсь ещё увидимся))

  • С
    Сергей
    18 августа 2023
    Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Кобулети, термальные источники
    Очень понравилось путешествие. Посмотрели необычные и красивые места, особенно понравились пещеры! Отдельное и огромное спасибо нашему гиду Северяну за интересные рассказы и комфортную поездку. Узнали много интересного про историю и культуру Грузии!
  • А
    Александр
    24 июля 2023
    Каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один день (из Кобулети)
    Несмотря на погоду, мы с удовольствием побывали в прекрасных местах. Гиду огромное спасибо!
  • Е
    Елена
    17 октября 2021
    Каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один день (из Кобулети)
    Очень понравилась и экскурсия, и гид. Леван интересный и грамотный рассказчик. По маршруту экскурсии предложил несколько вариантов на выбор, хотя такого в плане и не было, так что отдельное спасибо. Экскурсия, Леван, захватывающие дух пейзажи - Грузия прекрасна

Ответы на вопросы от путешественников по Кобулети в категории «Каньоны»

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  2. Каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один день (из Кобулети)
  3. Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Кобулети, термальные источники
  4. Каньоны западной Грузии
Сколько стоит экскурсия по Кобулети в июне 2024
Сейчас в Кобулети в категории "Каньоны" можно забронировать 4 экскурсии от 40 до 260. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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