1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один день (из Кобулети)
Увидеть самые живописные места Имеретинского края и услышать их историю на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Ваш отель в Кобулети, Уреки, Шекветили
«Пещера Сатаплия, Колхидский лес и следы динозавров»
17 июня в 08:00
19 июня в 08:00
от €195 за всё до 7 чел.
Мини-группа
8 часов
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Кобулети, термальные источники
Посетить красивейшие уголки Имерети, проплыть по подземной реке и услышать местные легенды в группе
Начало: Ул. Агмашенебели
«Из тысячи пещер Имерети пещера Прометея — самая большая и впечатляющая»
Расписание: во вторник и пятницу в 10:00
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
€40 за человека
Индивидуальная
9 часов
Мартвильская сказка и «пещера Прометея»
Начало: По договоренности
««Пещера Прометея» Пещера расположена недалеко от городка Цхалтубо, примерно в 20 км»
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$230 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия22 августа 2023Удивительный день провели вместе с гидом Заза! Всё очень понравилось: и трансфер, и программа, и рассказы Зазы;), остановки в красивых
- ТТатьяна21 августа 2023Хотим выразить огромнейшую благодарность за экскурсию гиду Зазе! Прекрасный душевный человек, грамотный и интересный расскачик, внимательный и аккуратный водитель, деликатный,
- ССергей18 августа 2023Очень понравилось путешествие. Посмотрели необычные и красивые места, особенно понравились пещеры! Отдельное и огромное спасибо нашему гиду Северяну за интересные рассказы и комфортную поездку. Узнали много интересного про историю и культуру Грузии!
- ААлександр24 июля 2023Несмотря на погоду, мы с удовольствием побывали в прекрасных местах. Гиду огромное спасибо!
- ЕЕлена17 октября 2021Очень понравилась и экскурсия, и гид. Леван интересный и грамотный рассказчик. По маршруту экскурсии предложил несколько вариантов на выбор, хотя такого в плане и не было, так что отдельное спасибо. Экскурсия, Леван, захватывающие дух пейзажи - Грузия прекрасна
Ответы на вопросы от путешественников по Кобулети в категории «Пещеры»
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