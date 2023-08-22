Экскурсии по пещерам Кобулети

Найдено 3 экскурсии в категории «Пещеры» в Кобулети, цены от €40. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один день (из Кобулети)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один день (из Кобулети)
Увидеть самые живописные места Имеретинского края и услышать их историю на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Ваш отель в Кобулети, Уреки, Шекветили
«Пещера Сатаплия, Колхидский лес и следы динозавров»
17 июня в 08:00
19 июня в 08:00
от 195 за всё до 7 чел.
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Кобулети, термальные источники
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
6 отзывов
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Кобулети, термальные источники
Посетить красивейшие уголки Имерети, проплыть по подземной реке и услышать местные легенды в группе
Начало: Ул. Агмашенебели
«Из тысячи пещер Имерети пещера Прометея — самая большая и впечатляющая»
Расписание: во вторник и пятницу в 10:00
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
40 за человека
Мартвильская сказка и «пещера Прометея»
Индивидуальная
9 часов
Мартвильская сказка и «пещера Прометея»
Начало: По договоренности
««Пещера Прометея» Пещера расположена недалеко от городка Цхалтубо, примерно в 20 км»
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$230 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    22 августа 2023
    Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Кобулети, термальные источники
    Удивительный день провели вместе с гидом Заза! Всё очень понравилось: и трансфер, и программа, и рассказы Зазы;), остановки в красивых
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    местах для фотографий, обед в очень антуражном месте. Вернулись поздно вечером счастливые и с новыми друзьями;) Однозначно лайк и поездке, и организаторам. Советую!

  • Т
    Татьяна
    21 августа 2023
    Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Кобулети, термальные источники
    Хотим выразить огромнейшую благодарность за экскурсию гиду Зазе! Прекрасный душевный человек, грамотный и интересный расскачик, внимательный и аккуратный водитель, деликатный,
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    любящий детей! Все,что заявлено в экскурсии было сделано по высшему классу, а кроме того вас ждёт сюрприз на этой экскурсии, но я не буду выдавать тайну))) сюрприз просто офигенный! Заезжали на обед, отдельное спасибо за него, в кафе уютно и прохладно, еда вкусная)) а также спасибо большое команде трипстер за отзывчивость и помощь))) надеюсь ещё увидимся))

  • С
    Сергей
    18 августа 2023
    Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Кобулети, термальные источники
    Очень понравилось путешествие. Посмотрели необычные и красивые места, особенно понравились пещеры! Отдельное и огромное спасибо нашему гиду Северяну за интересные рассказы и комфортную поездку. Узнали много интересного про историю и культуру Грузии!
  • А
    Александр
    24 июля 2023
    Каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один день (из Кобулети)
    Несмотря на погоду, мы с удовольствием побывали в прекрасных местах. Гиду огромное спасибо!
  • Е
    Елена
    17 октября 2021
    Каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один день (из Кобулети)
    Очень понравилась и экскурсия, и гид. Леван интересный и грамотный рассказчик. По маршруту экскурсии предложил несколько вариантов на выбор, хотя такого в плане и не было, так что отдельное спасибо. Экскурсия, Леван, захватывающие дух пейзажи - Грузия прекрасна

Ответы на вопросы от путешественников по Кобулети в категории «Пещеры»

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  1. Каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один день (из Кобулети)
  2. Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Кобулети, термальные источники
  3. Мартвильская сказка и «пещера Прометея»
Сколько стоит экскурсия по Кобулети в июне 2024
Сейчас в Кобулети в категории "Пещеры" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 230. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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