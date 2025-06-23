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Экскурсии на горячие термальные источники в Кобулети

Найдено 3 экскурсии в категории «Термальные источники» в Кобулети, цены от €40. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Кобулети, термальные источники
На машине
11 часов
26 отзывов
Водная прогулка
Каньон Мартвили и пещера Прометея
Откройте для себя Мартвильский каньон и пещеру Прометея. Проплывите между зелеными склонами, вдохните лечебный воздух и узнайте о культурных особенностях Грузии
Начало: Около ЖД вокзала
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу и субботу в 09:45
Сегодня в 09:45
21 июл в 09:45
€40 за человека
Мартвильский каньон, пещера Прометея и термальные источники
12 часов
Групповая
Мартвильский каньон, пещера Прометея и термальные источники
Начало: Кобулети
Расписание: Ежедневно в 8:30-8:40
Завтра в 08:30
21 июл в 08:30
$45 за человека
В Имерети - из Кобулети
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
В Имерети - из Кобулети
Путешествие в Имерети обещает захватывающие виды и интересные истории. Откройте для себя пещеры и каньоны, которые оставят незабываемые впечатления
«19:00 — термальный источник с целебной водой — отличное завершение дня»
28 июл в 08:00
29 июл в 08:00
от €210 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    23 июня 2025
    Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Кобулети, термальные источники
    Это была Восхитительная и волшебная поездка! Нет слов, чтобы передать великолепие каньона и пещеры Прометея! Гид Заза- это гид от Бога, профессионал с Большой буквы!!! Спасибо большое за эту чудесную поездку!
  • Р
    Регина
    23 июня 2025
    Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Кобулети, термальные источники
    Очень признательна гиду Заза! Остались приятные и яркие впечатления! Заза много рассказывал о нравах, обычаях народа, истории края, описывал в
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    деталях местности,где проезжали, познакомил с историей каньона и пещеры…. Замечательная экскурсия, увлекательная и познавательная благодаря преподносимой в выразительной форме рассказам гида Заза. Дальнейших успехов ему и совет туристам записаться на сопровождение данного гида на экскурсию в любом направлении по Грузии. С уважением Наиля.

    Очень признательна гиду Заза! Остались приятные и яркие впечатления! Заза много рассказывал о нравах, обычаях народаОчень признательна гиду Заза! Остались приятные и яркие впечатления! Заза много рассказывал о нравах, обычаях народаОчень признательна гиду Заза! Остались приятные и яркие впечатления! Заза много рассказывал о нравах, обычаях народаОчень признательна гиду Заза! Остались приятные и яркие впечатления! Заза много рассказывал о нравах, обычаях народаОчень признательна гиду Заза! Остались приятные и яркие впечатления! Заза много рассказывал о нравах, обычаях народа
  • Д
    Дмитрий
    15 июня 2025
    Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Кобулети, термальные источники
    Если вы отдыхаете в Батуми и сомневаетесь, стоит ли выбираться с пляжа – советую решительно да! Наша двенадцатичасовая поездка к
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    термальным источникам, каньону Мартвили и пещере Прометея стала самым ярким приключением за всю поездку. И что самое главное – понравилось абсолютно всем, включая детей! Даже если вы обычно не фанат групповых экскурсий, эту стоит выбрать. Почему? Во-первых, очень удобно. За один день мы увидели столько уникальных мест Имеретии, что самим добираться до них пришлось бы 3-4 дня. Во-вторых, впечатления просто не передать словами. Грузинская природа покоряет: мы впервые окунулись в прохладную воду горной реки прямо, прямо рядом с водопадом из термальной воды, проплыли по самому дну каньона среди высоких скал и зелени, а потом попали в огромную, завораживающе подсвеченную пещеру Прометея – ее размеры поражают! Огромное спасибо нашему гиду Заза! Он рассказывал много интересного и познавательного о здешних местах, их истории и природе. Вся поездка прошла очень спокойно и комфортно, чувствовалось настоящее грузинское гостеприимство и доброжелательность. Но будущим туристам нужно знать пару вещей. Во-первых, дорога занимает много времени. Больше половины из 12 часов вы проведете в микроавтобусе. Берите с собой что-то, чтобы занять детей в дороге, воду и легкий перекус. Во-вторых, позавтракать нужно до 09:00! Это важно, потому что Макдоналдс в Батуми открывается только в 9 утра, вы просто не успеете. И еще совет: обязательно возьмите купальники/плавки, полотенца, воду, крем от солнца. Хотя дорога и долгая, мы ни капли не пожалели! Эта экскурсия подарила нашей семье море радости, уникальные ощущения и показала невероятную красоту Грузии, которую не увидишь с пляжа. Очень советуем всем, особенно семьям с детьми, кто хочет за один день увидеть самые впечатляющие природные уголки в округе. Долгая дорога только подчеркивает, насколько особенны эти места!

Ответы на вопросы от путешественников по Кобулети в категории «Термальные источники»

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Сколько стоит экскурсия по Кобулети в июле 2025
Сейчас в Кобулети в категории "Термальные источники" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 210. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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