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термальным источникам, каньону Мартвили и пещере Прометея стала самым ярким приключением за всю поездку. И что самое главное – понравилось абсолютно всем, включая детей! Даже если вы обычно не фанат групповых экскурсий, эту стоит выбрать. Почему? Во-первых, очень удобно. За один день мы увидели столько уникальных мест Имеретии, что самим добираться до них пришлось бы 3-4 дня. Во-вторых, впечатления просто не передать словами. Грузинская природа покоряет: мы впервые окунулись в прохладную воду горной реки прямо, прямо рядом с водопадом из термальной воды, проплыли по самому дну каньона среди высоких скал и зелени, а потом попали в огромную, завораживающе подсвеченную пещеру Прометея – ее размеры поражают! Огромное спасибо нашему гиду Заза! Он рассказывал много интересного и познавательного о здешних местах, их истории и природе. Вся поездка прошла очень спокойно и комфортно, чувствовалось настоящее грузинское гостеприимство и доброжелательность. Но будущим туристам нужно знать пару вещей. Во-первых, дорога занимает много времени. Больше половины из 12 часов вы проведете в микроавтобусе. Берите с собой что-то, чтобы занять детей в дороге, воду и легкий перекус. Во-вторых, позавтракать нужно до 09:00! Это важно, потому что Макдоналдс в Батуми открывается только в 9 утра, вы просто не успеете. И еще совет: обязательно возьмите купальники/плавки, полотенца, воду, крем от солнца. Хотя дорога и долгая, мы ни капли не пожалели! Эта экскурсия подарила нашей семье море радости, уникальные ощущения и показала невероятную красоту Грузии, которую не увидишь с пляжа. Очень советуем всем, особенно семьям с детьми, кто хочет за один день увидеть самые впечатляющие природные уголки в округе. Долгая дорога только подчеркивает, насколько особенны эти места!