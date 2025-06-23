Водная прогулка
Каньон Мартвили и пещера Прометея
Откройте для себя Мартвильский каньон и пещеру Прометея. Проплывите между зелеными склонами, вдохните лечебный воздух и узнайте о культурных особенностях Грузии
Начало: Около ЖД вокзала
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу и субботу в 09:45
Сегодня в 09:45
21 июл в 09:45
€40 за человека
Групповая
Мартвильский каньон, пещера Прометея и термальные источники
Начало: Кобулети
Расписание: Ежедневно в 8:30-8:40
Завтра в 08:30
21 июл в 08:30
$45 за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
В Имерети - из Кобулети
Путешествие в Имерети обещает захватывающие виды и интересные истории. Откройте для себя пещеры и каньоны, которые оставят незабываемые впечатления
«19:00 — термальный источник с целебной водой — отличное завершение дня»
28 июл в 08:00
29 июл в 08:00
от €210 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна23 июня 2025Это была Восхитительная и волшебная поездка! Нет слов, чтобы передать великолепие каньона и пещеры Прометея! Гид Заза- это гид от Бога, профессионал с Большой буквы!!! Спасибо большое за эту чудесную поездку!
- РРегина23 июня 2025Очень признательна гиду Заза! Остались приятные и яркие впечатления! Заза много рассказывал о нравах, обычаях народа, истории края, описывал в
- ДДмитрий15 июня 2025Если вы отдыхаете в Батуми и сомневаетесь, стоит ли выбираться с пляжа – советую решительно да! Наша двенадцатичасовая поездка к
Ответы на вопросы от путешественников по Кобулети в категории «Термальные источники»
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Сколько стоит экскурсия по Кобулети в июле 2025
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