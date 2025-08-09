Мои заказы

Сатаплия – экскурсии в Кутаиси

Найдено 3 экскурсии в категории «Сатаплия» в Кутаиси, цены от $110. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Кутаиси - столица западной Грузии
6 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 15 чел.
Кутаиси - столица западной Грузии
Погрузитесь в атмосферу золотого века Грузии, узнайте о виноделии и легендах, посетите монастыри и подземные пещеры. Индивидуальная экскурсия для вас
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$120 за всё до 2 чел.
Мартвильский каньон, Водопад Окаце, Пещера Прометея
7 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Мартвильский каньон, Водопад Окаце, Пещера Прометея
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$135 за человека
Кутаиси и наследие Имеретии
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Кутаиси и наследие Имеретии
Начало: Кутаиси, Площадь Давида Агмашенебели
Расписание: Ежедневно в 10:15
25 сен в 10:30
27 сен в 10:30
$110 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    9 августа 2025
    Кутаиси - столица западной Грузии
    Огромное спасибо Тамари за хорошую экскурсию и внимание к туристам. Очень рекомендую этого экскурсовода!!!! Сразу видно человек влюблён в свой регион и профессию! Ещё раз спасибо!!!
  • O
    Olga
    28 июля 2025
    Мартвильский каньон, Водопад Окаце, Пещера Прометея
    Шикарно! Очень интересно и с юмором😊
  • Е
    Елена
    23 июля 2025
    Мартвильский каньон, Водопад Окаце, Пещера Прометея
    Прекрасный гид? по максимумому проводила нам экскурсию, стараясь провести это индивидуально, держась подальше от большого скопления людей. Комфортный автомобиль, доброжелательный год и невероятные красоты Грузии оставили только лучшие впечатления!
  • А
    Анастасия
    23 апреля 2025
    Мартвильский каньон, Водопад Окаце, Пещера Прометея
    Огромное спасибо за экскурсию! Очень рекомендую. Увидели пещеру Прометея, Мартвильский каньон и Мартвильский монастырь. Виды фантастические, немного людей. Очень комфортный автомобиль. Время пролетело незаметно.
  • А
    Алексей
    20 ноября 2024
    Мартвильский каньон, Водопад Окаце, Пещера Прометея
    Спасибо Тамари, интересная экскурсия, потрясающие виды, с погодой только не повезло)
  • И
    Ирина
    17 сентября 2024
    Мартвильский каньон, Водопад Окаце, Пещера Прометея
    Тамари - замечательная гид! С комфортом повозила нас на восхитительные достопримечательности и рассказала историю Грузии. Пещера Прометея — просто сказочное
    место. Очень рекомендуем к посещению! Каньон Окаце с завораживающим видом и прогулка на лодке по каньону Мартвили тоже обалденные! Нам все очень понравилось!

  • Е
    Елена
    4 сентября 2023
    Мартвильский каньон, Водопад Окаце, Пещера Прометея
    Была на экскурсии с Тамарой. Мартвильский каньон и пещера Промииея. Все очень понравилось. Посетили безумно красивые места, я получила море
    полезной и интересной информации.
    Более 7 часов просто пролетели. Тамара замечательный гид и очень приятная и доброжелательная женщина. Огромное ей спасибо за все. Всем рекомендую.

  • A
    Aleksandr
    10 июня 2023
    Мартвильский каньон, Водопад Окаце, Пещера Прометея
    Благодарю за насыщенную экскурсию. Все таки слушать истории о Грузии от её коренных жителей это очень информативно и интересно!

