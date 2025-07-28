Индивидуальная
до 6 чел.
Мартвильский каньон, Водопад Окаце, Пещера Прометея
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$135 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Подземное царство Прометея и Каньон Окаце - на высоте птичьего полёта
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$135 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Кутаиси и наследие Имеретии
Начало: Кутаиси, Площадь Давида Агмашенебели
Расписание: Ежедневно в 10:15
25 сен в 10:30
27 сен в 10:30
$110 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOlga28 июля 2025Шикарно! Очень интересно и с юмором😊
- ЕЕлена23 июля 2025Прекрасный гид? по максимумому проводила нам экскурсию, стараясь провести это индивидуально, держась подальше от большого скопления людей. Комфортный автомобиль, доброжелательный год и невероятные красоты Грузии оставили только лучшие впечатления!
- ААнастасия23 апреля 2025Огромное спасибо за экскурсию! Очень рекомендую. Увидели пещеру Прометея, Мартвильский каньон и Мартвильский монастырь. Виды фантастические, немного людей. Очень комфортный автомобиль. Время пролетело незаметно.
- ААлексей20 ноября 2024Спасибо Тамари, интересная экскурсия, потрясающие виды, с погодой только не повезло)
- ИИрина17 сентября 2024Тамари - замечательная гид! С комфортом повозила нас на восхитительные достопримечательности и рассказала историю Грузии. Пещера Прометея — просто сказочное
- ЕЕлена4 сентября 2023Была на экскурсии с Тамарой. Мартвильский каньон и пещера Промииея. Все очень понравилось. Посетили безумно красивые места, я получила море
- AAleksandr10 июня 2023Благодарю за насыщенную экскурсию. Все таки слушать истории о Грузии от её коренных жителей это очень информативно и интересно!
