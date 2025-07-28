O Olga Мартвильский каньон, Водопад Окаце, Пещера Прометея Шикарно! Очень интересно и с юмором😊

Е Елена Мартвильский каньон, Водопад Окаце, Пещера Прометея Прекрасный гид? по максимумому проводила нам экскурсию, стараясь провести это индивидуально, держась подальше от большого скопления людей. Комфортный автомобиль, доброжелательный год и невероятные красоты Грузии оставили только лучшие впечатления!

А Анастасия Мартвильский каньон, Водопад Окаце, Пещера Прометея Огромное спасибо за экскурсию! Очень рекомендую. Увидели пещеру Прометея, Мартвильский каньон и Мартвильский монастырь. Виды фантастические, немного людей. Очень комфортный автомобиль. Время пролетело незаметно.

А Алексей Мартвильский каньон, Водопад Окаце, Пещера Прометея Спасибо Тамари, интересная экскурсия, потрясающие виды, с погодой только не повезло)

И Ирина Мартвильский каньон, Водопад Окаце, Пещера Прометея читать дальше место. Очень рекомендуем к посещению! Каньон Окаце с завораживающим видом и прогулка на лодке по каньону Мартвили тоже обалденные! Нам все очень понравилось! Тамари - замечательная гид! С комфортом повозила нас на восхитительные достопримечательности и рассказала историю Грузии. Пещера Прометея — просто сказочное

Е Елена Мартвильский каньон, Водопад Окаце, Пещера Прометея читать дальше полезной и интересной информации.

Более 7 часов просто пролетели. Тамара замечательный гид и очень приятная и доброжелательная женщина. Огромное ей спасибо за все. Всем рекомендую. Была на экскурсии с Тамарой. Мартвильский каньон и пещера Промииея. Все очень понравилось. Посетили безумно красивые места, я получила море