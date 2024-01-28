Экскурсии со скидкой в Кутаиси

Найдено 4 экскурсии в категории «Со скидкой» в Кутаиси, цены от €98, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Открыть красоту природы западной Грузии
скидка
30%
Индивидуальная
9 часов
15 отзывов
Красоты западной Грузии: индивидуальная экскурсия из Кутаиси
Погрузитесь в уникальный мир природы западной Грузии, где каждый шаг открывает новые потрясающие виды и истории
Начало: Ваш Отель (в черте города Кутаиси)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 188132 за всё до 10 чел.
Путешествие по живописной Имеретии
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
17 отзывов
Путешествие по живописной Имеретии: от храма Баграта до пещеры Прометея
Погрузитесь в мир грузинской истории и природы: от древних храмов до величественных пещер и уникальных кулинарных впечатлений
Начало: Место встречи ваш отель. Можно рассмотреть встречу...
Завтра в 10:00
8 июля в 10:30
11598 за всё до 6 чел.
Кутаиси: древний город и каньон после заката
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Кутаиси после заката: каньон Мартвили, водопад Кинчха и дегустация вина
Погрузитесь в волшебство Кутаиси вечером: от каньона Мартвили до дегустации вина. История, природа и вкусы Грузии в одной экскурсии
Начало: Укажите ваш отель. Рассмотреть и встретить в аероп...
Завтра в 17:30
8 июля в 17:00
11598 за всё до 6 чел.
Из Кутаиси - в удивительную Мегрелию
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
14 отзывов
Из Кутаиси в удивительную Мегрелию: Монастырь, каньоны и лес
Погрузитесь в атмосферу древней Мегрелии: от мистических лесов до величественных каньонов и исторических монастырей
Начало: На площади Давида Агмашенебели
Завтра в 10:30
8 июля в 10:00
11598 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    28 января 2024
    Из Кутаиси - в удивительную Мегрелию
    Экскурсия поравилась. Каньон очень рекомендуем - и природная красота, и продуман сервис, безопасность.
  • Г
    Григорий
    30 октября 2023
    Из Кутаиси - в удивительную Мегрелию
    Интересная экскурсия, Давид хороший рассказчик, хорошо знающий свой край. Рекомендую)
  • D
    Dmytro
    18 октября 2023
    Путешествие по живописной Имеретии
    Хотел бы поделиться мнением по поводу качества работы Давида. Давид сам по себе очень приятный в общении и явно много
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    знающий о истории своей страны Сакартвело. Имеет ряд качеств, которые делают экскурсию интересной и качественной, а именно харизматичность и умение задать Гостям настроение слушать, вникать и воспринимать историческую информацию и умение донести эту информацию до туристов, рассказывая не только сухие языком исторические факты, но и живые интересные моменты. А самое главное - активно вести экскурсию. Так как мы были только два дня, и за два дня хотелось очень многое увидеть Давид предложил дополнительно поехать на гору девяти крестов, что бы еще больше получили удовольствия от экскурсии а также посоветовал очень хороший ресторан, что бы поесть настоящей национальной еды. Благодарю за отлично проведенные экскурсии и незабываемые воспоминания! Кутаиси и его окрестности останутся в наших сердцах.

  • С
    Сергей
    31 августа 2023
    Кутаиси: древний город и каньон после заката
    Интересная экскурсия, новые впечатления. Нас забрали сразу из аэропорта и ночью привезли в гостиницу - это очень удобно и вечер по прилёту не пропал))). Всем удачи!!
  • Т
    Тогжан
    25 августа 2023
    Кутаиси: древний город и каньон после заката
    очень красивые места, все понравилось
  • S
    Sergey
    30 июля 2023
    Путешествие по живописной Имеретии
    Давид, очень приятный человек и интересный собеседник.
  • M
    Malushko
    7 апреля 2023
    Открыть красоту природы западной Грузии
    Отличная экскурсия! Благодарим Сергея за интересный рассказ о красотах Грузии. Жаль,что без пикника:(
    Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!
  • В
    Валерий
    18 января 2023
    Открыть красоту природы западной Грузии
    Великолепная экскурсия по великолепным местам. Отлично подойдет для тех, кто устал от "классического" набора достопримечательностей. Настоятельно рекомендую в любом возрасте
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    - мы поднимались с 2 детьми (5 лет и 9 месяцев), все прошло удачно. Гид и водитель - выше всяких похвал! Спасибо, Сергей и Дима!

  • Н
    Нина
    27 августа 2022
    Открыть красоту природы западной Грузии
    Для эстетов) без шума и туристического балагана Сергей с прекрасным водителем на хорошей машине провезли нас по чудесным местам и
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    вскарабкались на гору. Даже непонятно, как это описать, но послевкусие осталось чудесное и, что главное, совершенно не было ощущения, что тебя вывезли на экскурсию. Просто как будто ты с друзьями проехался по необыкновенным местам, и они поделились с тобой чем-то личным. Однозначно рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «Со скидкой»

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  4. Из Кутаиси - в удивительную Мегрелию
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  2. Собор Баграта
Сколько стоит экскурсия по Кутаиси в июле 2024
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