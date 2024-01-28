1 чел.
По популярности
скидка
30%
Индивидуальная
9 часов
Красоты западной Грузии: индивидуальная экскурсия из Кутаиси
Погрузитесь в уникальный мир природы западной Грузии, где каждый шаг открывает новые потрясающие виды и истории
Начало: Ваш Отель (в черте города Кутаиси)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 188€132 за всё до 10 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по живописной Имеретии: от храма Баграта до пещеры Прометея
Погрузитесь в мир грузинской истории и природы: от древних храмов до величественных пещер и уникальных кулинарных впечатлений
Начало: Место встречи ваш отель. Можно рассмотреть встречу...
Завтра в 10:00
8 июля в 10:30
115€98 за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Кутаиси после заката: каньон Мартвили, водопад Кинчха и дегустация вина
Погрузитесь в волшебство Кутаиси вечером: от каньона Мартвили до дегустации вина. История, природа и вкусы Грузии в одной экскурсии
Начало: Укажите ваш отель. Рассмотреть и встретить в аероп...
Завтра в 17:30
8 июля в 17:00
115€98 за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Из Кутаиси в удивительную Мегрелию: Монастырь, каньоны и лес
Погрузитесь в атмосферу древней Мегрелии: от мистических лесов до величественных каньонов и исторических монастырей
Начало: На площади Давида Агмашенебели
Завтра в 10:30
8 июля в 10:00
115€98 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия28 января 2024Экскурсия поравилась. Каньон очень рекомендуем - и природная красота, и продуман сервис, безопасность.
- ГГригорий30 октября 2023Интересная экскурсия, Давид хороший рассказчик, хорошо знающий свой край. Рекомендую)
- DDmytro18 октября 2023Хотел бы поделиться мнением по поводу качества работы Давида. Давид сам по себе очень приятный в общении и явно много
- ССергей31 августа 2023Интересная экскурсия, новые впечатления. Нас забрали сразу из аэропорта и ночью привезли в гостиницу - это очень удобно и вечер по прилёту не пропал))). Всем удачи!!
- ТТогжан25 августа 2023очень красивые места, все понравилось
- SSergey30 июля 2023Давид, очень приятный человек и интересный собеседник.
- MMalushko7 апреля 2023Отличная экскурсия! Благодарим Сергея за интересный рассказ о красотах Грузии. Жаль,что без пикника:(
- ВВалерий18 января 2023Великолепная экскурсия по великолепным местам. Отлично подойдет для тех, кто устал от "классического" набора достопримечательностей. Настоятельно рекомендую в любом возрасте
- ННина27 августа 2022Для эстетов) без шума и туристического балагана Сергей с прекрасным водителем на хорошей машине провезли нас по чудесным местам и
Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «Со скидкой»
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