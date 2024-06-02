1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
О Кутаиси с юмором и любовью: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Кутаиси через его достопримечательности, легенды и кухню. Веселые истории и душевные моменты гарантированы
Начало: Центральная площадь, Колхидский фонтан, Макдональд...
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€50 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Кутаиси сквозь века: уникальное путешествие по древней столице
Погрузитесь в волшебный мир Кутаиси, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя красоту и традиции этого города
Начало: У туристического инфоцентра
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€50 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Кутаиси: История и природа Имеретии - путешествие в сердце Грузии
Познайте душу Грузии через исторические рассказы и великолепные пейзажи Кутаиси. Эта экскурсия - ваш шанс прикоснуться к истории и культуре Имеретии
11 июня в 16:00
12 июня в 10:00
€84 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Главное в Кутаиси и его окрестностях: история, природа и архитектура
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по Кутаиси, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: В вашем отеле
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
€100 за всё до 5 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Кутаиси после заката: каньон Мартвили, водопад Кинчха и дегустация вина
Погрузитесь в волшебство Кутаиси вечером: от каньона Мартвили до дегустации вина. История, природа и вкусы Грузии в одной экскурсии
Начало: Укажите ваш отель. Рассмотреть и встретить в аероп...
Сегодня в 17:00
10 июня в 17:00
115€98 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Обзорная экскурсия по Кутаиси: от храма Баграта до Гелатского монастыря
Погрузитесь в историю Кутаиси, посетив его знаковые святыни и музеи. Насладитесь красотой и духом Грузии в уютной компании гида
Начало: От центральной площади Кутаиси
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €120 за всё до 20 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по живописной Имеретии: от храма Баграта до пещеры Прометея
Погрузитесь в мир грузинской истории и природы: от древних храмов до величественных пещер и уникальных кулинарных впечатлений
Начало: Место встречи ваш отель. Можно рассмотреть встречу...
Сегодня в 15:00
10 июня в 10:30
115€92 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВадим2 июня 2024Всё было хорошо
- ЕЕлена23 мая 2024Татьяна, спасибо Вам за интересную экскурсию, эксклюзивные дополнительные материалы! С какой легкостью и любовью Вы показали нам город и позже
- ИИя19 мая 2024Спасибо Тамар за экскурсию и гибкость, которую она проявила со временем начала нашей встречи. Познавательно, вкусно и дружелюбно. Рекомендую.
- ТТатьяна18 мая 2024Все было отлично и интересно
- ММария17 мая 2024Очень приятная экскурсия. Всё понравилось
- ДДаяна8 мая 2024Ходили на экскурсию с гидом Анной. Очень понравилось! Анна - отличный рассказчик, интересно и увлекательно поведала нам о городе, о его истории и интересных фактах. Было весело и непринужденно, 4 часа пролетели незаметно и легко!
- NNeringa25 апреля 2024Нам очень понравилась экскурсия, Зураб интересно рассказывает, чувствуется, что он много знает и любит свой город
- ААнна15 апреля 2024Искренняя благодарность Татьяне и Джемалу за экскурсии «Кутаиси сквозь века» и «Главное в Кутаиси и его окрестностях за 1 день»,
- ТТатьяна14 апреля 2024Профессионал высочайшего уровня - знающий, умный, деликатный - из разряда "что ни слово, то золото". Даже не замечаешь как из Гида
- ААртур9 марта 2024Экскурсия с Зурабом и его сыном нашей группе из 10 человек очень понравилась. Мы очень благодарны за полученные эмоции и информацию.
Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «Самое главное»
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