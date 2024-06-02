Увидеть самое главное в Кутаиси

Найдено 7 экскурсий в категории «Самое главное» в Кутаиси, цены от €50, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
О Кутаиси с юмором и любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
82 отзыва
О Кутаиси с юмором и любовью: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Кутаиси через его достопримечательности, легенды и кухню. Веселые истории и душевные моменты гарантированы
Начало: Центральная площадь, Колхидский фонтан, Макдональд...
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
50 за всё до 4 чел.
Кутаиси сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
78 отзывов
Кутаиси сквозь века: уникальное путешествие по древней столице
Погрузитесь в волшебный мир Кутаиси, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя красоту и традиции этого города
Начало: У туристического инфоцентра
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
50 за всё до 5 чел.
Кутаиси. История и природа Имеретии
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
55 отзывов
Кутаиси: История и природа Имеретии - путешествие в сердце Грузии
Познайте душу Грузии через исторические рассказы и великолепные пейзажи Кутаиси. Эта экскурсия - ваш шанс прикоснуться к истории и культуре Имеретии
11 июня в 16:00
12 июня в 10:00
84 за всё до 7 чел.
Главное в Кутаиси и его окрестностях за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Главное в Кутаиси и его окрестностях: история, природа и архитектура
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по Кутаиси, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: В вашем отеле
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
100 за всё до 5 чел.
Кутаиси: древний город и каньон после заката
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Кутаиси после заката: каньон Мартвили, водопад Кинчха и дегустация вина
Погрузитесь в волшебство Кутаиси вечером: от каньона Мартвили до дегустации вина. История, природа и вкусы Грузии в одной экскурсии
Начало: Укажите ваш отель. Рассмотреть и встретить в аероп...
Сегодня в 17:00
10 июня в 17:00
11598 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Кутаиси и окрестностям
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
10 отзывов
Обзорная экскурсия по Кутаиси: от храма Баграта до Гелатского монастыря
Погрузитесь в историю Кутаиси, посетив его знаковые святыни и музеи. Насладитесь красотой и духом Грузии в уютной компании гида
Начало: От центральной площади Кутаиси
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 120 за всё до 20 чел.
Путешествие по живописной Имеретии
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
17 отзывов
Путешествие по живописной Имеретии: от храма Баграта до пещеры Прометея
Погрузитесь в мир грузинской истории и природы: от древних храмов до величественных пещер и уникальных кулинарных впечатлений
Начало: Место встречи ваш отель. Можно рассмотреть встречу...
Сегодня в 15:00
10 июня в 10:30
11592 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вадим
    2 июня 2024
    О Кутаиси с юмором и любовью
    Всё было хорошо
  • Е
    Елена
    23 мая 2024
    Кутаиси сквозь века
    Татьяна, спасибо Вам за интересную экскурсию, эксклюзивные дополнительные материалы! С какой легкостью и любовью Вы показали нам город и позже
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    отвечали на наши возникающие вопросы! вино, которое мы выпили в уютном кафе и колечко, которое я купила в милом сувенирном магазинчике, радуют мое сердце. Спасибо Вам!

    Татьяна, спасибо Вам за интересную экскурсию, эксклюзивные дополнительные материалы! С какой легкостью и любовью Вы показалиТатьяна, спасибо Вам за интересную экскурсию, эксклюзивные дополнительные материалы! С какой легкостью и любовью Вы показали
  • И
    Ия
    19 мая 2024
    О Кутаиси с юмором и любовью
    Спасибо Тамар за экскурсию и гибкость, которую она проявила со временем начала нашей встречи. Познавательно, вкусно и дружелюбно. Рекомендую.
  • Т
    Татьяна
    18 мая 2024
    Кутаиси сквозь века
    Все было отлично и интересно
  • М
    Мария
    17 мая 2024
    Кутаиси сквозь века
    Очень приятная экскурсия. Всё понравилось
  • Д
    Даяна
    8 мая 2024
    О Кутаиси с юмором и любовью
    Ходили на экскурсию с гидом Анной. Очень понравилось! Анна - отличный рассказчик, интересно и увлекательно поведала нам о городе, о его истории и интересных фактах. Было весело и непринужденно, 4 часа пролетели незаметно и легко!
  • N
    Neringa
    25 апреля 2024
    Кутаиси. История и природа Имеретии
    Нам очень понравилась экскурсия, Зураб интересно рассказывает, чувствуется, что он много знает и любит свой город
  • А
    Анна
    15 апреля 2024
    Главное в Кутаиси и его окрестностях за 1 день
    Искренняя благодарность Татьяне и Джемалу за экскурсии «Кутаиси сквозь века» и «Главное в Кутаиси и его окрестностях за 1 день»,
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    а также за такие приятные первые впечатления о Кутаиси и Грузии. Наши гиды – невероятно позитивные и влюбленные в свой город и страну люди, которые с радостью делятся с туристами поистине энциклопедическими знаниями и благодаря которым наше пребывание в Грузии было не только интересным и познавательным, но и душевно теплым и очень комфортным.

  • Т
    Татьяна
    14 апреля 2024
    Кутаиси. История и природа Имеретии
    Профессионал высочайшего уровня - знающий, умный, деликатный - из разряда "что ни слово, то золото". Даже не замечаешь как из Гида
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    (именно с большой буквы) Зураб превращается в доброго Друга. Юмор, такт, эрудиция - всё это сопровождает экскурсию от начала до конца. Пожелания по маршруту и интересам оговариваются сразу и если есть варианты, возникающие в процессе, можно запросто поменять направление движения без ненужных вопросов и недовольства. Кстати о движении - Зураб просто потрясающе водит машину, а это в условиях горного серпантина немаловажный навык. Хочу выразить искреннюю благодарность за невероятно насыщенный день (хотя по мнению Зураба …."мы почти ничего не увидели")), советы, истории и заботу даже в мелочах. Если повезёт найти в графике Зураба свободное время, настоятельно рекомендую его занять - это знакомство абсолютно точно будет и полезным, и приятным, и незабываемым👍

  • А
    Артур
    9 марта 2024
    Кутаиси. История и природа Имеретии
    Экскурсия с Зурабом и его сыном нашей группе из 10 человек очень понравилась. Мы очень благодарны за полученные эмоции и информацию.

Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «Самое главное»

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  1. О Кутаиси с юмором и любовью
  2. Кутаиси сквозь века
  3. Кутаиси. История и природа Имеретии
  4. Главное в Кутаиси и его окрестностях за 1 день
  5. Кутаиси: древний город и каньон после заката
Какие места ещё посмотреть в Кутаиси
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Собор Баграта
Сколько стоит экскурсия по Кутаиси в июне 2024
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