Вы увидите знаменитые каньоны Мартвили, Окаце и Балда, сможете спуститься на лодках к водопадам, искупаться в них, прогуляться над пропастью по подвесной тропинке, встретиться с 900-летним ясенем в парке князей Дадиани и осмотреть старинный монастырь VII века Чкондиди — усыпальницу князей. Вас ждёт природа невероятной красоты. В заключении вас ждет ужин на берегу горной реки со свежеприготовленной форелью.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: «День святого духа» Мы отправимся в город Мартвили и увидим там древний монастырь Чкондиди, один из самых известных монастырей Грузии, усыпальницу князей Дадиани. Он построен на месте священного дуба. Вы узнаете почему он играет такую роль и как связан со святым Андреем. Затем наш путь будет лежать через живописное ущелье, где мы познакомимся с ещё несколькими водопадами, ручьями, сопровождающими нас по всему маршруту. Каждый из которых имеет свою прелесть и красоту, при желании в них можно охладиться в жаркий день. Вода там изумрудного цвета, а так же можно увидеть следы, когда- то обитавших там динозавров. Живописные каньоны Нас ждёт каньон Мартвили. Главная изюминка которого заключается в спуске на лодках к водопадам. После тихого сплава по живописному каньону идет группа водопадов, где вода создает оглушающий шум. Влажный субтропический климат благодаря которому все покрыто мхами, папоротником со свисающими лианами- создали это сказочное место, захватывающее дух. Каньон Окаце встретит вас живописной тропой по сказочному лесу, который был заложен как парк князьями Дадиани в XVIII в., где они обустроили свою летнюю резиденцию. Можно увидеть то, что осталось от него. Уникальность его в том, что здесь можно смотреть на каньон сверху вниз, а не снизу вверх, как это обычно бывает. Самое интересное здесь — подвесная тропинка над пропастью. Нетронутая достопримечательность страны Также вы увидите водопад Кинчха — один из самых мощных в Грузии, падающий с высоты 100 метров и представляющий собой каскад. В заключении нас ждёт необыкновенно интересная вещь — мастер-класс по приготовлению чурчхелы и пастилы. Вы узнаете как правильно нанизывать орехи, как делать сироп и какая часть самая вкусная в чурчхеле! Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ежедневно в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каньоны Окаце
- Мартви
- Водопад Кинчха
- Монастырь Чкондиди
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Вода
Что не входит в цену
- Входные билеты в Мартвили - 40 лари взрослым, 40 лари детям от 6 до 18, до 6 лет бесплатно
- Прогулка на лодке - 20 лари
- Посещение Окаце - 30 лари
- Посещение водопада Кинчха - 30 лари
- Обед
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Великолепная экскурсия!!! Давид, спасибо!!!
Изначально выбрали именно этот вариант экскурсии, т. к. он показался наиболее интересным.
К каньонам Окаце и Мартвили, поразившими своей красотой и масштабом, в дополнение шёл монастырь Мартвили и водопад Кагху, не растиражированный среди туристов и очень красивый.
В дороге получили массу полезной информации о стране, народе, традициях.
Пять заезд сложились из увиденной красоты, комфорта и безопасности перемещений и полученной информации.
Изначально выбрали именно этот вариант экскурсии, т. к. он показался наиболее интересным.
К каньонам Окаце и Мартвили, поразившими своей красотой и масштабом, в дополнение шёл монастырь Мартвили и водопад Кагху, не растиражированный среди туристов и очень красивый.
В дороге получили массу полезной информации о стране, народе, традициях.
Пять заезд сложились из увиденной красоты, комфорта и безопасности перемещений и полученной информации.
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S
Давид прекрасный экскурсовод. Всю дорогу рассказывал историю, обычаи, менталитет и ценности Сакартвело. Путешествовали по красивым местам в комфортабельном автомобиле. Давид объяснял все тонкости и возможные варианты развлечений, чтобы мы могли выбрать оптимальный маршрут
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J
Давити замечательный гид и собеседник, знает о Грузии всё и даже больше Провели вместе 2 дня, увидели красоты природы и достопримечательности Когда приедем в Грузию снова обязательно позвоним Давити снова 👍
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Ю
Давити замечательный гид и собеседник, знает о Грузии всё и даже больше Провели вместе 2 дня, увидели красоты природы и достопримечательности Когда приедем в Грузию снова обязательно позвоним Давити снова 👍
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M
Спасибо нашему гиду Давиду, он постарался, чтоб мы увидели как можно больше, интересно рассказывал про Грузию. Мы очень довольны и экскурсией, и нашим гидом.
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М
Спасибо нашему гиду Давиду, он постарался, чтоб мы увидели как можно больше, интересно рассказывал про Грузию. Мы очень довольны и экскурсией, и нашим гидом.
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