Что вас ожидает:

«День святого духа»

Мы отправимся в город Мартвили и увидим там древний монастырь Чкондиди, один из самых известных монастырей Грузии, усыпальницу князей Дадиани. Он построен на месте священного дуба. Вы узнаете почему он играет такую роль и как связан со святым Андреем. Затем наш путь будет лежать через живописное ущелье, где мы познакомимся с ещё несколькими водопадами, ручьями, сопровождающими нас по всему маршруту. Каждый из которых имеет свою прелесть и красоту, при желании в них можно охладиться в жаркий день. Вода там изумрудного цвета, а так же можно увидеть следы, когда- то обитавших там динозавров.

Живописные каньоны

Нас ждёт каньон Мартвили. Главная изюминка которого заключается в спуске на лодках к водопадам. После тихого сплава по живописному каньону идет группа водопадов, где вода создает оглушающий шум. Влажный субтропический климат благодаря которому все покрыто мхами, папоротником со свисающими лианами- создали это сказочное место, захватывающее дух. Каньон Окаце встретит вас живописной тропой по сказочному лесу, который был заложен как парк князьями Дадиани в XVIII в., где они обустроили свою летнюю резиденцию. Можно увидеть то, что осталось от него. Уникальность его в том, что здесь можно смотреть на каньон сверху вниз, а не снизу вверх, как это обычно бывает. Самое интересное здесь — подвесная тропинка над пропастью.

Нетронутая достопримечательность страны

Также вы увидите водопад Кинчха — один из самых мощных в Грузии, падающий с высоты 100 метров и представляющий собой каскад. В заключении нас ждёт необыкновенно интересная вещь — мастер-класс по приготовлению чурчхелы и пастилы. Вы узнаете как правильно нанизывать орехи, как делать сироп и какая часть самая вкусная в чурчхеле!

Важная информация: