Край горных каньонов, рек, озёр и водопадов. Древний монастырь Мартвили

Вы увидите знаменитые каньоны Мартвили, Окаце и Балда, сможете спуститься на лодках к водопадам,...

Вы увидите знаменитые каньоны Мартвили, Окаце и Балда, сможете спуститься на лодках к водопадам, искупаться в них, прогуляться над пропастью по подвесной тропинке, увидеть уникальное озеро Ломине, встретиться с 900-летним ясенем в парке князей Дадиани, и осмотреть старинный монастырь VII века Чкондиди — усыпальницу князей.

Вас ждёт природа невероятной красоты.

В заключении вас ждет ужин на берегу горной реки со свежеприготовленной форелью.
Край горных каньонов, рек, озёр и водопадов. Древний монастырь Мартвили
Край горных каньонов, рек, озёр и водопадов. Древний монастырь Мартвили
Край горных каньонов, рек, озёр и водопадов. Древний монастырь Мартвили
Край горных каньонов, рек, озёр и водопадов. Древний монастырь Мартвили
Край горных каньонов, рек, озёр и водопадов. Древний монастырь Мартвили
Край горных каньонов, рек, озёр и водопадов. Древний монастырь Мартвили

Что вы увидите 🤩

  • Каньоны Окаце
  • Мартвили
  • Балда
  • водопад Кинчха
  • монастырь Чкондиди
  • озеро Ломина

Что вас ожидает:

    «День святого духа»
    Мы отправимся в город Мартвили и увидим там древний монастырь Чкондиди, один из самых известных монастырей Грузии, усыпальницу князей Дадиани. Он построен на месте священного дуба. Вы узнаете почему он играет такую роль и как связан со святым Андреем. Затем наш путь будет лежать через живописное ущелье, где мы познакомимся с ещё несколькими водопадами, ручьями, сопровождающими нас по всему маршруту. Каждый из которых имеет свою прелесть и красоту, при желании в них можно охладиться в жаркий день. Вода там изумрудного цвета, а так же можно увидеть следы, когда- то обитавших там динозавров.
    Живописные каньоны
    Нас ждёт каньон Мартвили. Главная изюминка которого заключается в спуске на лодках к водопадам. После тихого сплава по живописному каньону идет группа водопадов, где вода создает оглушающий шум. Влажный субтропический климат благодаря которому все покрыто мхами, папоротником со свисающими лианами- создали это сказочное место, захватывающее дух. Каньон Окаце встретит вас живописной тропой по сказочному лесу, который был заложен как парк князьями Дадиани в XVIII в., где они обустроили свою летнюю резиденцию. Можно увидеть то, что осталось от него. Уникальность его в том, что здесь можно смотреть на каньон сверху вниз, а не снизу вверх, как это обычно бывает. Самое интересное здесь — подвесная тропинка над пропастью.
    Нетронутая достопримечательность страны
    Также вы увидите водопад Кинчха — один из самых мощных в Грузии, падающий с высоты 100 метров и представляющий собой каскад. В заключении нас ждёт необыкновенно интересная вещь — мастер-класс по приготовлению чурчхелы и пастилы. Вы узнаете как правильно нанизывать орехи, как делать сироп и какая часть самая вкусная в чурчхеле!

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-6 человек
    Стандартное предложение
    $35

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Трансфер
    • Услуги гида
    • Вода
    Что не входит
    • Входные билеты:
    • Мартвили — 17, 25 лари взрослым, 5, 5 лари детям
    • прогулка на лодке — 15 лари
    • Окаце — 17, 25 лари
    • водопад Кинчха — 17, 25 лари.
    • Обед.
    Место начала и завершения
    По договоренности
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно в 10:00
    Экскурсия длится около 10 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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    Ежедневно в 10:00

    Давид Л.
    Давид Л.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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    Отзывы от посетивших эту экскурсию

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