Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Вы увидите знаменитые каньоны Мартвили, Окаце и Балда, сможете спуститься на лодках к водопадам, искупаться в них, прогуляться над пропастью по подвесной тропинке, встретиться с 900-летним ясенем в парке князей Дадиани и осмотреть старинный монастырь VII века Чкондиди — усыпальницу князей. Вас ждёт природа невероятной красоты. В заключении вас ждет ужин на берегу горной реки со свежеприготовленной форелью. 4.2 15 отзывов

Давид Ваш гид в Кутаиси Задать вопрос Индивидуальная экскурсия $120 за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.2 15 отзывов 🇷🇺 русский 7 часов 1-6 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вас ожидает: «День святого духа» Мы отправимся в город Мартвили и увидим там древний монастырь Чкондиди, один из самых известных монастырей Грузии, усыпальницу князей Дадиани. Он построен на месте священного дуба. Вы узнаете почему он играет такую роль и как связан со святым Андреем. Затем наш путь будет лежать через живописное ущелье, где мы познакомимся с ещё несколькими водопадами, ручьями, сопровождающими нас по всему маршруту. Каждый из которых имеет свою прелесть и красоту, при желании в них можно охладиться в жаркий день. Вода там изумрудного цвета, а так же можно увидеть следы, когда- то обитавших там динозавров. Живописные каньоны Нас ждёт каньон Мартвили. Главная изюминка которого заключается в спуске на лодках к водопадам. После тихого сплава по живописному каньону идет группа водопадов, где вода создает оглушающий шум. Влажный субтропический климат благодаря которому все покрыто мхами, папоротником со свисающими лианами- создали это сказочное место, захватывающее дух. Каньон Окаце встретит вас живописной тропой по сказочному лесу, который был заложен как парк князьями Дадиани в XVIII в., где они обустроили свою летнюю резиденцию. Можно увидеть то, что осталось от него. Уникальность его в том, что здесь можно смотреть на каньон сверху вниз, а не снизу вверх, как это обычно бывает. Самое интересное здесь — подвесная тропинка над пропастью. Нетронутая достопримечательность страны Также вы увидите водопад Кинчха — один из самых мощных в Грузии, падающий с высоты 100 метров и представляющий собой каскад. В заключении нас ждёт необыкновенно интересная вещь — мастер-класс по приготовлению чурчхелы и пастилы. Вы узнаете как правильно нанизывать орехи, как делать сироп и какая часть самая вкусная в чурчхеле! Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ежедневно в 10:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Каньоны Окаце

Мартви

Водопад Кинчха

Монастырь Чкондиди Что включено Трансфер

Услуги гида

Вода Что не входит в цену Входные билеты в Мартвили - 40 лари взрослым, 40 лари детям от 6 до 18, до 6 лет бесплатно

Прогулка на лодке - 20 лари

Посещение Окаце - 30 лари

Посещение водопада Кинчха - 30 лари

Обед Место начала и завершения? По договоренности Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в 10:00 Экскурсия длится около 7 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел. Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.