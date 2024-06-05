Экскурсии по каньонам

Найдено 7 экскурсий в категории «Каньоны» в Кутаиси, цены от €92, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
441 отзыв
Каньоны и Водопады Кутаиси: Путешествие в Сердце Природы Грузии
Погрузитесь в мир природных чудес Грузии: величественные каньоны, живописные водопады и таинственные пещеры
Начало: У места вашего проживания в Кутаиси
«Каньон Окаце с высоты птичьего полета»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
110 за всё до 6 чел.
Пещера Прометея и каньоны Грузии
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
93 отзыва
Пещера Прометея и каньоны Грузии: Путешествие по живописным местам Кутаиси
Погрузитесь в мир грузинских природных чудес и исторических сокровищ. От каньона Окаце до пещеры Прометея - каждый момент этой экскурсии незабываем
Начало: В аэропорту города либо в вашем отеле
«Мы отправимся к живописному каньону Окаце: здесь, на высоте 140 метров, оборудовали подвесной мостик для прогулок»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
110 за всё до 6 чел.
Кутаиси: древний город и каньон после заката
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Кутаиси после заката: каньон Мартвили, водопад Кинчха и дегустация вина
Погрузитесь в волшебство Кутаиси вечером: от каньона Мартвили до дегустации вина. История, природа и вкусы Грузии в одной экскурсии
Начало: Укажите ваш отель. Рассмотреть и встретить в аероп...
«Каньон Мартвили и водопад Кинчха»
Сегодня в 17:00
10 июня в 17:00
11598 за всё до 6 чел.
Из Кутаиси - к удивительным красотам Грузии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Из Кутаиси - к удивительным красотам Грузии
Откроем для вас красоты Грузии: храм Баграта, пещера Прометея, монастырь Мартвили и каньон Мартвили. Погрузитесь в богатую историю и традиции
Начало: Гостиница
«А после нас ждёт каньон, рождённый в скалах из известняка»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
99 за всё до 4 чел.
Неизвестный Кутаиси
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Индивидуальная экскурсия по не туристическим тропам Кутаиси
Погрузитесь в уникальную атмосферу Кутаиси, где каждый шаг раскрывает страницы древней истории и природные чудеса
Начало: У театра в центре города
«Живописный каньон на месте древних морей»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
240 за всё до 8 чел.
Из Кутаиси - в удивительную Мегрелию
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
14 отзывов
Из Кутаиси в удивительную Мегрелию: Монастырь, каньоны и лес
Погрузитесь в атмосферу древней Мегрелии: от мистических лесов до величественных каньонов и исторических монастырей
Начало: На площади Давида Агмашенебели
«По желанию, покатаетесь на лодочках по живописному каньону и впечатлитесь сказочным ландшафтом еще сильнее»
Сегодня в 15:00
10 июня в 10:00
11592 за всё до 6 чел.
Край горных каньонов, рек, озёр и водопадов. Древний монастырь Мартвили
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Кутаиси: каньоны, водопады и древний монастырь Чкондиди
Погрузитесь в мир грузинской природы и истории, посетив каньоны, водопады и древний монастырь в Кутаиси
Начало: По договоренности
«Живописные каньоны Нас ждёт каньон Мартвили»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$110 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Паулина
    5 июня 2024
    Из Кутаиси - к удивительным красотам Грузии
    Были в Кутаиси впервые, вдвоем с парнем, и так случилась весёлая молодая компания. Огромная благодарность нашему гиду Роби за то,
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    что сделал наш день и экскурсию по местным достопримечательностям таким запоминающимся и весёлым. Места поражали своей красотой и атмосфера путешествия вызывала восторг и восхищение. Однозначно рекомендуем провести ваш день в компании Роби, в радости и в поисках новых ярких впечатлений.

    Были в Кутаиси впервые, вдвоем с парнем, и так случилась весёлая молодая компания. Огромная благодарность нашему
  • М
    Михаил
    30 мая 2024
    Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии
    Карло - лучший гид!
  • М
    Маргарита
    28 мая 2024
    Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии
    Были с Еленой на длинной экскурсии по природным местам рядом с Кутаиси. Все очень понравилось. Было много полезной интересной информации об истории Грузии, традициях, особенностях. Попробовали разные виды чурчхел, вина. В общем все очень гостеприимно. Все советую!
    Были с Еленой на длинной экскурсии по природным местам рядом с Кутаиси. Все очень понравилось. БылоБыли с Еленой на длинной экскурсии по природным местам рядом с Кутаиси. Все очень понравилось. БылоБыли с Еленой на длинной экскурсии по природным местам рядом с Кутаиси. Все очень понравилось. Было
  • L
    Leonid
    23 мая 2024
    Из Кутаиси - к удивительным красотам Грузии
    Мы провели не одну, а четыре тура! От встречи после приземления до отлёта всё прошло идеально! Роби очень душевный, весёлый и
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    пунктуальный молодой человек с прекрасным русским. Роби учтёт Ваши пожелания при планировании туров, покажет хорошие рестораны и сэкономит Ваши деньги блогодаря своим советам. Без него наша поездка не была бы такой успешной! Очень спокойно, когда в чужой стране есть кто то на кого можешь положится. После использования местного такси, мы особенно стали ценить его удобную, не прокуренную и не пахнущую всевозможными благовониями машину.;)

  • Е
    Евгения
    18 мая 2024
    Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии
    Очень интересная и насыщенная экскурсия, места невероятно красивые. Экскурсовод Марко отлично знает свое дело, с ним мы почувствовали настоящий дух Грузии. У нас времени было достаточно и он показал ещё пару красивых мест, было очень интересно!
    Очень интересная и насыщенная экскурсия, места невероятно красивые. Экскурсовод Марко отлично знает свое дело, с нимОчень интересная и насыщенная экскурсия, места невероятно красивые. Экскурсовод Марко отлично знает свое дело, с нимОчень интересная и насыщенная экскурсия, места невероятно красивые. Экскурсовод Марко отлично знает свое дело, с ним
  • Р
    Роман
    16 мая 2024
    Пещера Прометея и каньоны Грузии
    Огромное спасибо за душевную экскурсию! Увидели много замечательных мест, интересно пообщались. Очень приятный и ненавязчивый человек. Рекомендую
    Огромное спасибо за душевную экскурсию! Увидели много замечательных мест, интересно пообщались. Очень приятный и ненавязчивый человек. РекомендуюОгромное спасибо за душевную экскурсию! Увидели много замечательных мест, интересно пообщались. Очень приятный и ненавязчивый человек. РекомендуюОгромное спасибо за душевную экскурсию! Увидели много замечательных мест, интересно пообщались. Очень приятный и ненавязчивый человек. РекомендуюОгромное спасибо за душевную экскурсию! Увидели много замечательных мест, интересно пообщались. Очень приятный и ненавязчивый человек. РекомендуюОгромное спасибо за душевную экскурсию! Увидели много замечательных мест, интересно пообщались. Очень приятный и ненавязчивый человек. Рекомендую
  • Ю
    Юрий
    3 мая 2024
    Из Кутаиси - к удивительным красотам Грузии
    Благодарим гида Роби, экскурсия прошла весело, на позитиве! Экскурсовод подготовленный, чувствует настроение людей!
  • А
    Александр
    29 апреля 2024
    Пещера Прометея и каньоны Грузии
    Всё очень хорошо! Будем ездить ещё. Гиду спасибо за угощения домашним вином и лобиани!
  • И
    Илона
    26 апреля 2024
    Пещера Прометея и каньоны Грузии
    Очень впечатляет экскурсия,все очень понравилось👍
  • M
    Margarita
    1 апреля 2024
    Край горных каньонов, рек, озёр и водопадов. Древний монастырь Мартвили
    Спасибо нашему гиду Давиду, он постарался, чтоб мы увидели как можно больше, интересно рассказывал про Грузию. Мы очень довольны и экскурсией, и нашим гидом.

Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «Каньоны»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии
  2. Пещера Прометея и каньоны Грузии
  3. Кутаиси: древний город и каньон после заката
  4. Из Кутаиси - к удивительным красотам Грузии
  5. Неизвестный Кутаиси
Какие места ещё посмотреть в Кутаиси
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Собор Баграта
Сколько стоит экскурсия по Кутаиси в июне 2024
Сейчас в Кутаиси в категории "Каньоны" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 92 до 240 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 572 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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