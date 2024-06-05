1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Каньоны и Водопады Кутаиси: Путешествие в Сердце Природы Грузии
Погрузитесь в мир природных чудес Грузии: величественные каньоны, живописные водопады и таинственные пещеры
Начало: У места вашего проживания в Кутаиси
«Каньон Окаце с высоты птичьего полета»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€110 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Пещера Прометея и каньоны Грузии: Путешествие по живописным местам Кутаиси
Погрузитесь в мир грузинских природных чудес и исторических сокровищ. От каньона Окаце до пещеры Прометея - каждый момент этой экскурсии незабываем
Начало: В аэропорту города либо в вашем отеле
«Мы отправимся к живописному каньону Окаце: здесь, на высоте 140 метров, оборудовали подвесной мостик для прогулок»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€110 за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Кутаиси после заката: каньон Мартвили, водопад Кинчха и дегустация вина
Погрузитесь в волшебство Кутаиси вечером: от каньона Мартвили до дегустации вина. История, природа и вкусы Грузии в одной экскурсии
Начало: Укажите ваш отель. Рассмотреть и встретить в аероп...
«Каньон Мартвили и водопад Кинчха»
Сегодня в 17:00
10 июня в 17:00
115€98 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Кутаиси - к удивительным красотам Грузии
Откроем для вас красоты Грузии: храм Баграта, пещера Прометея, монастырь Мартвили и каньон Мартвили. Погрузитесь в богатую историю и традиции
Начало: Гостиница
«А после нас ждёт каньон, рождённый в скалах из известняка»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€99 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия по не туристическим тропам Кутаиси
Погрузитесь в уникальную атмосферу Кутаиси, где каждый шаг раскрывает страницы древней истории и природные чудеса
Начало: У театра в центре города
«Живописный каньон на месте древних морей»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€240 за всё до 8 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
Из Кутаиси в удивительную Мегрелию: Монастырь, каньоны и лес
Погрузитесь в атмосферу древней Мегрелии: от мистических лесов до величественных каньонов и исторических монастырей
Начало: На площади Давида Агмашенебели
«По желанию, покатаетесь на лодочках по живописному каньону и впечатлитесь сказочным ландшафтом еще сильнее»
Сегодня в 15:00
10 июня в 10:00
115€92 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Кутаиси: каньоны, водопады и древний монастырь Чкондиди
Погрузитесь в мир грузинской природы и истории, посетив каньоны, водопады и древний монастырь в Кутаиси
Начало: По договоренности
«Живописные каньоны Нас ждёт каньон Мартвили»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$110 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППаулина5 июня 2024Были в Кутаиси впервые, вдвоем с парнем, и так случилась весёлая молодая компания. Огромная благодарность нашему гиду Роби за то,
- ММихаил30 мая 2024Карло - лучший гид!
- ММаргарита28 мая 2024Были с Еленой на длинной экскурсии по природным местам рядом с Кутаиси. Все очень понравилось. Было много полезной интересной информации об истории Грузии, традициях, особенностях. Попробовали разные виды чурчхел, вина. В общем все очень гостеприимно. Все советую!
- LLeonid23 мая 2024Мы провели не одну, а четыре тура! От встречи после приземления до отлёта всё прошло идеально! Роби очень душевный, весёлый и
- ЕЕвгения18 мая 2024Очень интересная и насыщенная экскурсия, места невероятно красивые. Экскурсовод Марко отлично знает свое дело, с ним мы почувствовали настоящий дух Грузии. У нас времени было достаточно и он показал ещё пару красивых мест, было очень интересно!
- РРоман16 мая 2024Огромное спасибо за душевную экскурсию! Увидели много замечательных мест, интересно пообщались. Очень приятный и ненавязчивый человек. Рекомендую
- ЮЮрий3 мая 2024Благодарим гида Роби, экскурсия прошла весело, на позитиве! Экскурсовод подготовленный, чувствует настроение людей!
- ААлександр29 апреля 2024Всё очень хорошо! Будем ездить ещё. Гиду спасибо за угощения домашним вином и лобиани!
- ИИлона26 апреля 2024Очень впечатляет экскурсия,все очень понравилось👍
- MMargarita1 апреля 2024Спасибо нашему гиду Давиду, он постарался, чтоб мы увидели как можно больше, интересно рассказывал про Грузию. Мы очень довольны и экскурсией, и нашим гидом.
Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «Каньоны»
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