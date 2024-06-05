1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Каньоны и Водопады Кутаиси: Путешествие в Сердце Природы Грузии
Погрузитесь в мир природных чудес Грузии: величественные каньоны, живописные водопады и таинственные пещеры
Начало: У места вашего проживания в Кутаиси
«Вы насладитесь красотой и величием дикой природы на прогулке по каньону Окаце»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€110 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Пещера Прометея и каньоны Грузии: Путешествие по живописным местам Кутаиси
Погрузитесь в мир грузинских природных чудес и исторических сокровищ. От каньона Окаце до пещеры Прометея - каждый момент этой экскурсии незабываем
Начало: В аэропорту города либо в вашем отеле
«В нескольких километрах от Окаце находится водопад Кинчха, где мы сможем полюбоваться мощью воды, обрушивающейся с высоты под сотню метров»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€110 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Кутаиси сквозь века: уникальное путешествие по древней столице
Погрузитесь в волшебный мир Кутаиси, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя красоту и традиции этого города
Начало: У туристического инфоцентра
«А еще сделаете фото с сидящим на перилах мальчиком со шляпами, полюбуетесь живописными берегами Риони и погуляете по узким улочкам, которыми бегал в школу маленький Володя Маяковский»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€50 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Лучший рафтинг Грузии из Кутаиси: Гелати, озеро Шаори и река Риони
Приглашаем вас на захватывающий рафтинг по реке Риони из Кутаиси. Откройте для себя красоту Грузии, наслаждаясь приключением и местной культурой
Начало: Кутаиси
«На рафте вы покорите красивейшую реку Риони, любуясь окружающими пейзажами со скалами и водопадами, а я обеспечу безопасность и комфорт»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Имеретии из Кутаиси: Вина, Природа и Культура
Вас ждет захватывающее путешествие по Имеретии, где вы встретите уникальные традиции, пейзажи и вкусы этого региона Грузии
Начало: ваш адрес в черте города
«Спрятанный среди отвесных скал Цкалцитела, регион славится своим гостеприимством и умиротворяющей природой»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от €140 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
6 часов
Кутаиси: История и природа Имеретии - путешествие в сердце Грузии
Познайте душу Грузии через исторические рассказы и великолепные пейзажи Кутаиси. Эта экскурсия - ваш шанс прикоснуться к истории и культуре Имеретии
11 июня в 16:00
12 июня в 10:00
€84 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
9 часов
Красоты западной Грузии: индивидуальная экскурсия из Кутаиси
Погрузитесь в уникальный мир природы западной Грузии, где каждый шаг открывает новые потрясающие виды и истории
Начало: Ваш Отель (в черте города Кутаиси)
«Здесь всегда возникает стойкое ощущение победы природы над цивилизацией: заброшенные канатные дороги к шахтерскому городу, разрушенные сооружения и первобытные виды»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €188 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Главное в Кутаиси и его окрестностях: история, природа и архитектура
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по Кутаиси, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: В вашем отеле
«Впечатляют и сами природные декорации — монастырь стоит на высоком мысе в окружении мохнатых гор и сочных лесов»
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Летняя экскурсия на озеро Шаори и в неизведанные уголки Рачи из Кутаиси
Погрузитесь в атмосферу приключений с экскурсией на озеро Шаори и в Рачу. Живописные виды, исторические рассказы и купание в озере ждут вас
Начало: У Макдоналдс в центре
«Здесь мы поднимемся на холм Укемерион, откуда открывается великолепный вид на город, реку Риони и горы вдалеке»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:30
от €260 за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Кутаиси после заката: каньон Мартвили, водопад Кинчха и дегустация вина
Погрузитесь в волшебство Кутаиси вечером: от каньона Мартвили до дегустации вина. История, природа и вкусы Грузии в одной экскурсии
Начало: Укажите ваш отель. Рассмотреть и встретить в аероп...
«Насладитесь природной красотой этих мест, а ещё оцените подсветку, окрашивающую стены каньона в разные цвета, и 3D-анимацию, рисующую разные картины»
Сегодня в 17:00
10 июня в 17:00
115€98 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Путешествие по Раче-Лечхуми: от природы до гастрономии
Погрузитесь в мир грузинской культуры и природы, следуя легендарным маршрутом из Кутаиси в Рачу и Лечхуми
«Вы познакомитесь с пейзажами, культурой, гастрономией края и поймёте, почему его называют грузинской Швейцарией»
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
€180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Покинутые села западной Грузии: экскурсия с гидом из Кутаиси
Погрузитесь в атмосферу старинных грузинских сел и откройте для себя их уникальную архитектуру и быт
Начало: В вашем отеле
«Вы познакомитесь с традиционной архитектурой и бытом грузинских сел, насладитесь потрясающими горными пейзажами и научитесь собирать лечебные травы»
Сегодня в 16:00
10 июня в 10:00
от €270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Кутаиси - к удивительным красотам Грузии
Откроем для вас красоты Грузии: храм Баграта, пещера Прометея, монастырь Мартвили и каньон Мартвили. Погрузитесь в богатую историю и традиции
Начало: Гостиница
«Мой край богат рукотворными и природными чудесами, и я с удовольствием и гордостью покажу их вам»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€99 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Минеральные воды, вино и хачапури: путешествие по родине Маяковского
Погрузитесь в атмосферу Грузии: от дома Маяковского до минеральных источников Саирме. Вкусное вино и хачапури дополнят ваше путешествие
Начало: От Вашего отеля
«Старые стены дома пропитаны духом того времени, тишиной и размеренностью жизни в окружении мохнатых гор»
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
от €180 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Путешествие по Кутаиси: от пещер Прометея до курорта Цхалтубо
Запланируйте незабываемое путешествие по Кутаиси и Цхалтубо, где вас ждут удивительные пещеры Прометея и живописные пейзажи
Начало: Ваша гостиница в пределах Цхалтубо - Кутаиси
«В огромных залах вас ждет феерическое зрелище: здесь и следы динозавров, и подземные реки с каньоном, удивительные природные образования сталактиты и сталагмиты»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от €88 за всё до 20 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по живописной Имеретии: от храма Баграта до пещеры Прометея
Погрузитесь в мир грузинской истории и природы: от древних храмов до величественных пещер и уникальных кулинарных впечатлений
Начало: Место встречи ваш отель. Можно рассмотреть встречу...
«Общение с удивительной природой продолжится в заповеднике Сатаплия, название котрого переводится как «место, где есть мед»»
Сегодня в 15:00
10 июня в 10:30
115€92 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
В краю орлов и крутых скал. За легендарным вином Усахелаури
Начните свое путешествие из Кутаиси, одного из древнейших городов мира. Вас ждут легенды горцев, живописные виды и дегустация редкого вина Усахелаури
Начало: От Вашего отеля
«Аутентичные пейзажи и быт местных жителей: все, как и сто лет назад»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия по не туристическим тропам Кутаиси
Погрузитесь в уникальную атмосферу Кутаиси, где каждый шаг раскрывает страницы древней истории и природные чудеса
Начало: У театра в центре города
«В каньоне вы научитесь переходить вброд горные реки, двигаться среди нагромождения валунов и подниматься по крутым горным склонам через лес»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€240 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
Пещера Магара в Кутаиси: Путешествие к неандертальцам и крепости 17 века
Погрузитесь в доисторический мир Пещеры Магара, где вас ждут следы жизни неандертальцев и удивительные природные красоты
Начало: Ваша гостиница в пределах Цхалтубо - Кутаиси
«Экскурсия завершится прогулкой по живописному каньону речки Шабатагеле и осмотром развалины крепости 17 века»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Готовим шкмерули в горах Рачи - мастер-класс в Кутаиси
Присоединяйтесь к кулинарному мастер-классу на Шкмерийском плато. Узнайте секреты приготовления шкмерули и насладитесь видами Кавказа
«Вы оцените, как невероятно вкусна пища на свежем воздухе, посреди первозданной природы: вокруг — бесконечные горы, над головой — чистое небо, и лишь ветер шелестит в траве и нарушает тишину высокогорья»
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
от €220 за всё до 5 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
Из Кутаиси в удивительную Мегрелию: Монастырь, каньоны и лес
Погрузитесь в атмосферу древней Мегрелии: от мистических лесов до величественных каньонов и исторических монастырей
Начало: На площади Давида Агмашенебели
«Окрестности Мартвили знамениты невероятной природной красотой — вы увидите живописное ущелье, водопады, следы динозавров и горные ручьи чистейшего изумрудного цвета»
Сегодня в 15:00
10 июня в 10:00
115€92 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Кутаиси: каньоны, водопады и древний монастырь Чкондиди
Погрузитесь в мир грузинской природы и истории, посетив каньоны, водопады и древний монастырь в Кутаиси
Начало: По договоренности
«Вас ждёт природа невероятной красоты»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$110 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Путешествие из Кутаиси в загадочную Сванетию: Ушгули, Местия и не только
Погрузитесь в атмосферу древней Сванетии, посетив Ушгули и Местию. Насладитесь неповторимыми пейзажами и узнайте уникальные традиции
Начало: В вашем отеле
«Удивительная и гордая Сванетия, затерянная в горах, — это край тысяч башен, невероятно красивой природы и древней истории»
Завтра в 14:00
10 июня в 07:00
€380 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Ничто не вечно. Застывшие канатки Чиатуры и санатории Цхалтубо
Погрузитесь в атмосферу двух уникальных городов-призраков, исследуйте их заброшенные канатные дороги и санатории, почувствуйте дух прошлого
«Здания частично поглощены природой, это популярное место для киносъёмок и фотоссесий»
13 июня в 09:30
14 июня в 09:30
от €100 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППаулина5 июня 2024Были в Кутаиси впервые, вдвоем с парнем, и так случилась весёлая молодая компания. Огромная благодарность нашему гиду Роби за то,
- ООльга31 мая 2024Для нас это оказалась поездка-сюрприз, потому что ее наполнение зависит от погоды. Но вопреки всем прогнозам нам повезло!) Вначале был
- ММихаил30 мая 2024Карло - лучший гид!
- ИИнесса29 мая 2024Это было великолепно. Мы объязательно вернёмся,но уже на другой маршрут. Спасибо вашей команде
- ММаргарита28 мая 2024Были с Еленой на длинной экскурсии по природным местам рядом с Кутаиси. Все очень понравилось. Было много полезной интересной информации об истории Грузии, традициях, особенностях. Попробовали разные виды чурчхел, вина. В общем все очень гостеприимно. Все советую!
- ЕЕлена23 мая 2024Татьяна, спасибо Вам за интересную экскурсию, эксклюзивные дополнительные материалы! С какой легкостью и любовью Вы показали нам город и позже
- LLeonid23 мая 2024Мы провели не одну, а четыре тура! От встречи после приземления до отлёта всё прошло идеально! Роби очень душевный, весёлый и
- ВВероника22 мая 2024Не знаю даже, что впечатлило меня больше - невероятная по красоте природа, величественные горы, источники с вкуснейшей чистой водой, васильковый
- ЕЕвгения18 мая 2024Очень интересная и насыщенная экскурсия, места невероятно красивые. Экскурсовод Марко отлично знает свое дело, с ним мы почувствовали настоящий дух Грузии. У нас времени было достаточно и он показал ещё пару красивых мест, было очень интересно!
- ТТатьяна18 мая 2024Все было отлично и интересно
Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «Природа и пейзажи»
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