Погрузитесь в волшебство Кутаиси вечером: от каньона Мартвили до дегустации вина. История, природа и вкусы Грузии в одной экскурсии

Начало: Укажите ваш отель. Рассмотреть и встретить в аероп...

«Насладитесь природной красотой этих мест, а ещё оцените подсветку, окрашивающую стены каньона в разные цвета, и 3D-анимацию, рисующую разные картины»