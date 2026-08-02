275 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы насладитесь красотой и величием дикой природы на прогулке по каньону Окаце. Его изюминкой является подвесной мост протяжностью больше километра и высотой 140 метров, откуда вам откроются поистине захватывающие виды на горные склоны! После мы посетим белокаменный Водопад Кинчха, который находится в нескольких километрах от Окаце и достигает стометровой высоты. Я расскажу вам историю водопада, который когда-то был купальней бывших князей и является самой красивой частью каньона.
Лодочная прогулка по каньону Мартвили
Вы посетите загадочный Каньон Мартвили, который состоит в списке 10 приоритетных местностей Грузии. На лодках вы сможете заплыть достаточно глубоко в каньон и своими глазами увидеть удивительную красоту здешней природы. Вы рассмотрите Царскую купальню с прозрачной бирюзовой водой, которая никогда не нагревается. Коренные жители называют это место «царская купальня семьи Дадиани». Каньон Мартвили интересен не только великолепными видами, но и находками археологов: в каньоне и его окрестностях были найдены окаменевшие кости древних животных, отпечатки лап динозавров и следы обиталища первобытного пещерного человека. Мартвильский каньон можно осмотреть, взяв на прокат лодку, или с деревянного моста, откуда открывается вид на каньон сверху.
Захватывающий подземный мир
В качестве бонуса от меня вас ждёт пещера Прометея — настоящее царство сталактитов и сталагмитов, подсвеченных яркими цветами. Вы сможете прогуляться по пещере пешком (1,5 км) или проплыть под её сводами на лодке.
Культура древнего Кутаиси
На экскурсии вы узнаете о важных исторических эпохах и памятниках древнего Кутаиси, о культуре и менталитете коренных жителей, об особенностях и многообразии природы Западной Грузии. Я с радостью отвечу на любые ваши вопросы и помогу лучше понять красоту и дух этого края!
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Наша прогулка начнётся в 9:30 утра, чтобы по дневному свету мы смогли посмотреть всю красоту этих мест.
Что входит в стоимость, а что — нет
В стоимость входит: трансфер, услуги гида, питьевая вода, по желанию домашнее грузинское вино
Оплачиваются дополнительно: питание, лодка в каньоне Мартвили (40 лари за чел.), посещение каньона Окаце (30 лари за чел.) и билеты в пещеру Прометея (40 лари за чел.)
С вами будет гид нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания в Кутаиси
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Кутаиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3471 туриста
Приветствуем вас из солнечной Грузии. Расскажем немного о себе. Мы супруги Нестор (56 лет) и Елена (53 года). Уже более 8 лет занимаемся приёмом туристов. Нестор профессиональный гид с 8 читать дальшеуменьшить
летнем стажем, а Елена знаток-любитель. Мы всегда любили принимать гостей, поэтому нашли себе работу по душе. Так же, в нашей команде есть профессиональный гид Карло. Всегда стараемся, чтобы гости остались в хороших впечатлениях от наших экскурсий. Показываем, какая Грузия изнутри и рассказываем истории, которые вы не найдёте на просторах интернета.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 518 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
Аружан
всё прошло прекрасно, интересно и весело. отдельное спасибо за воду и домашнее вино, угостили им родных.
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О
Олег
Отличная экскурсия и замечательный гид!
Карло — очень душевный и внимательный человек, который относится к гостям как к друзьям. Все рекомендации дает искренне, как для себя, поэтому к его советам стоит читать дальшеуменьшить
прислушиваться (конечно, исходя из своих финансовых возможностей). Кто, как не местный житель, лучше знает самые интересные места и локации?
Карло забирает прямо от дома и после экскурсии привозит обратно, что делает поездку максимально комфортной. По пути он не просто показывает достопримечательности, а подробно рассказывает об их истории и особенностях. Общение проходит в формате живой беседы и дискуссии, а не скучного монолога, что делает экскурсию еще интереснее.
Отдельное спасибо за гостеприимство — в конце экскурсии Карло угостил нас своим домашним вином, которое оказалось невероятно вкусным.
Спасибо, Карло, за прекрасный день, интересные рассказы и теплую атмосферу! Искренне рекомендую.
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A
Alex
Прошлым летом, в 2025 году, мы втроём — три брата — отправились в тур по Кутаисси «Каньоны и водопады — тайные сокровища западной Грузии». И хотя прошёл уже почти год, читать дальшеуменьшить
впечатления до сих пор остаются яркими и тёплыми.
С самого начала всё сложилось прекрасно: после предварительной договорённости с организатором Еленой (отдельное спасибо за это!) гид Карло в назначенное время встретил нас на вокзале и с первых минут создал лёгкую, дружелюбную атмосферу. Весь день прошёл как увлекательное путешествие с хорошим другом — без спешки, с интересными рассказами, вниманием к деталям и заботой. Мы увидели потрясающие места и смогли по-настоящему прочувствовать красоту Грузии. Карло добавил несколько дополнительных остановок, что ещё более насытило/ облегчило/ украсило поездку (разумеется с дополнительной оплатой по месту, но подчеркну, абсолютно непринуждённо!). На протяжении всего времени чувствовалось, что Карло откровенно хотел, чтобы для нас этот день прошёл незабываемо. И ему это безусловно удалось! Браво!
Это был тот самый день, который запоминается навсегдо. Спасибо за эмоции, за атмосферу и за любовь к своему делу!
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Наталья
получилась замечательная экскурсия, Елена прекрасный рассказчик, поведала нам исторические события, современные традиции и особенности, угостила домашним вином, на всем маршруте были обеспечены водой. очень рекомендуем рафтинг предложенный вне рамок основной экскурсии!!!!
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М
Марат
На экскурсию ездили семьёй, с детьми. Комфортный автомобиль, продуманный маршрут, интересная информация. Ответили на все наши вопросы. Было понятно, что у организаторов все маршруты проверены, поскольку звучали актуальные рекомендации, что и как лучше посмотреть. Нам очень понравилось. При следующем посещении Грузии планируем обращаться за экскусиями именно сюда. Спасибо большое! Рекомендуем!
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Анастасия
Прекрасная экскурсия! Погода подвела, но Карло показал и рассказал много интересного. Очень красивые места ❤️
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Входит в следующие категории Кутаиси
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