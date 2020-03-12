275 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Знакомство с захватывающими дух природными красотами Грузии на автомобильной экскурсии

Nestor
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Nestor – ваш гид
Вы познакомитесь с удивительными природными памятниками, о которых знает не каждый путешественник.

Мы пройдем по подвесному мосту над величественным каньоном Окаце, насладимся видами водопада Кинчха, обследуем таинственные пещеры Прометея и загадочный Мартвильский каньон на лодочной прогулке.

Вы получите уникальный опыт и вернетесь из путешествия с багажом новых впечатлений и отличных фотографий.

А также узнаете о важных исторических эпохах и памятниках древнего Кутаиси и о культуре и менталитете коренных жителей.
75 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча у места вашего проживания в Кутаиси
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У этой экскурсии275 отзывов
4.91
Каньоны и водопады — тайные сокровища западной Грузии
Каньоны и водопады — тайные сокровища западной Грузии

Что вас ожидает

Каньон Окаце с высоты птичьего полета
Вы насладитесь красотой и величием дикой природы на прогулке по каньону Окаце. Его изюминкой является подвесной мост протяжностью больше километра и высотой 140 метров, откуда вам откроются поистине захватывающие виды на горные склоны! После мы посетим белокаменный Водопад Кинчха, который находится в нескольких километрах от Окаце и достигает стометровой высоты. Я расскажу вам историю водопада, который когда-то был купальней бывших князей и является самой красивой частью каньона.

Лодочная прогулка по каньону Мартвили
Вы посетите загадочный Каньон Мартвили, который состоит в списке 10 приоритетных местностей Грузии. На лодках вы сможете заплыть достаточно глубоко в каньон и своими глазами увидеть удивительную красоту здешней природы. Вы рассмотрите Царскую купальню с прозрачной бирюзовой водой, которая никогда не нагревается. Коренные жители называют это место «царская купальня семьи Дадиани». Каньон Мартвили интересен не только великолепными видами, но и находками археологов: в каньоне и его окрестностях были найдены окаменевшие кости древних животных, отпечатки лап динозавров и следы обиталища первобытного пещерного человека. Мартвильский каньон можно осмотреть, взяв на прокат лодку, или с деревянного моста, откуда открывается вид на каньон сверху.

Захватывающий подземный мир
В качестве бонуса от меня вас ждёт пещера Прометея — настоящее царство сталактитов и сталагмитов, подсвеченных яркими цветами. Вы сможете прогуляться по пещере пешком (1,5 км) или проплыть под её сводами на лодке.

Культура древнего Кутаиси
На экскурсии вы узнаете о важных исторических эпохах и памятниках древнего Кутаиси, о культуре и менталитете коренных жителей, об особенностях и многообразии природы Западной Грузии. Я с радостью отвечу на любые ваши вопросы и помогу лучше понять красоту и дух этого края!

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Наша прогулка начнется в 9 часов утра, чтобы по дневному свету мы смогли посмотреть всю красоту этих мест
  • По понедельникам в каньонах выходной день

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость входит: трансфер, услуги гида, питьевая вода, по желанию домашнее грузинское вино
  • В стоимость не включено: питание, лодка на каньоне Мартвили (32 лари 25 копеек с человека, студентам и детям скидки), Окаце каньон (17 лари 25 копеек, скидки детям и студентам), билеты в пещеру Прометея (23 лари или 35 лари за прогулку на лодке, для детей от 6 до 18 лет — 5 лари 50 копеек при наличии документа), водопад Кинчха (17 лари 25 копеек).
Каньоны и водопады — тайные сокровища западной Грузии
Каньоны и водопады — тайные сокровища западной Грузии
Каньоны и водопады — тайные сокровища западной Грузии
Каньоны и водопады — тайные сокровища западной Грузии
Каньоны и водопады — тайные сокровища западной Грузии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у места вашего проживания в Кутаиси.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Nestor
Nestor
Всем привет. Меня зовут Нестор, я живу в Грузии и мне 48 лет. Я занимаюсь экскурсиями и трансфером по всей Грузии. Я знаток-любитель. Занимаюсь этим уже 3-й год. Мой способ работы таков, что вместе предоставления информации, которую каждый может прочитать в Интернете, я расскажу вам о жизни Грузии изнутри.
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275 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

12 марта 2020
Огромное спасибо Нестору за великолепную экскурсию! Нет слов, чтобы выразить эмоции от природы Грузии! Посетили Мартвильский каньон с водопадами и лазурной водой, прошлись по подвесному мосту каньона Окаце, заехали на водопад Кинчха и прогулялись по пещере Прометея. Все это под прекрасные рассказы Нестора об истории и природе Грузии и белое домашнее вино. Экскурсия бала 8 марта, и мне было очень приятно получить от Нестора букет нарциссов! Когда будем в Кутаиси, обязательно съездим на эту экскурсию с Нестором еще раз.
28 февраля 2020
С удовольствием познакомились с природой и достопримечательностями западной Грузии
21 февраля 2020
Огромное спасибо Нестеру за замечательный день, познавательную и веселую экскурсию! Отдельное спасибо Елене( жене Нестера) за гостеприимство и очень вкусный ужин. В первый день приезда у нас было не очень удачное посещение ресторана в Кутаиси( по отзывам лучший в городе) но Елена приготовила для нас вкусные блюда и даже учла отдельные пожелания в отношении блюд для ребёнка.
4 февраля 2020
Это моё первое путешествие в Грузию Нестор провёл автомобильную экскурсию: "Каньоны и водопады-тайные сокровища западной Грузии".
Необыкновенное дружелюбие и желание показать гостям колорит и очарование Грузии сделало экскурсию Нестора похожей на тёплую встречу со старым знакомым. Нестор заботливо угощал в дороге хачапури, домашним вином и чачей. Очень интересная и удобно составленная программа, душевное общение и всё великолепие природы Имеретии. Если вам нужен надёжный проводник по Грузии, то это Нестор.
Людмила, Эстония, Январь 2020
29 января 2020
Все прошло отлично! Гид очень интересный рассказчик и отлично владеет знаниями! Экскурсия понравилась, особенно сплав на надувных лодках по каньону. Жаль, что не успели посмотреть все, что планировали-не хватило времени. Поэтому советую планировать экскурсию на 8 утра. Все объекты закрываются в 17!
7 января 2020
Несмотря на то, что за день до экскурсии стало известно о том, что пещеры и каньоны 7 января не работают, Нестор предложил другой интересный маршрут с водопадами, водохранилищами и ущельями, которые оставили очень хорошие впечатления. Нестор, спасибо, мы вернемся в гостеприимную Грузию еще раз и обязательно с вашей помощью посмотрим интересные места
5 января 2020
Хочу сердечно поблагодарить, Нестора, за отличное время проведенное в его компании. Все душевно и познавательно. Со всеми был найден общий язык. А ещё оказалась, что он проживал в свое время на моей родине. Удачи тебе, Дорогой. От Вадима и Ани. Украинцев из Польши.
4 января 2020
4 января мы побывали на экскурсии Каньоны и водопады. Экскурсия очень понравилась, огромное спасибо нашему супер гиду Нестору. Нестор не просто гид, но и супер хозяин. Всем рекомендую остановится у этого гостепреимного человека, что бы почувствовать весь колорит этой прекрасной страны. Огромное спасибо хозяйну.
16 декабря 2019
Спасибо Нестору за теплый прием. Мы остались под большим впечатлением от увиденного. Несмотря на то, что Окацэ каньйон был закрыт, нашу экскурсию скрасил магазин и производство грузинских сладостей. Советую, посетить экскурсию не только тем кто желает увидеть каньйоны (фотографии не передают всю красоту) но и узнать о самой Грузии, Нестор ответит на любые вопросы.
4 ноября 2019
Именно после таких встреч понимаешь, что в эту страну ты обязательно вернешься! Потому что теперь у тебя там есть друг )
Нестор настолько душевный человек, что время проведенное на его экскурсиях пролетело незаметно, а все знания, который мы получили, останутся в памяти надолго.

Мы путешествовали семьей, с двумя детьми - 10 и 4 года.
Нестор встретил нас на своей машине, очень комфортной, чистой. Наш маршрут был подобран грамотно, мы все успели увидеть и не устать при этом, а это Ох как важно с двумя детьми )))
Нестор везде нас сопровождал, подсказывал, где купить билеты, как быстрее пройти и что посмотреть.
Пещера Прометея, Мартвильский каньон, каньон Окаце, все это и даже больше. Было время на обед, купание в горной реке, приятные угощения от нашего гида. Заехали на фабрику по изготовлению чурчхелы и купили самые вкусные гостинцы домой.
От всего сердца, Нестор, Благодарим, мы обязательно вернемся!
Ещё 265 отзывов

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