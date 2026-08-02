275 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы познакомитесь с удивительными природными памятниками, о которых знает не каждый путешественник.Мы пройдем по подвесному мосту над величественным каньоном Окаце, насладимся видами водопада Кинчха, обследуем таинственные пещеры Прометея и загадочный

Мартвильский каньон на лодочной прогулке. Вы получите уникальный опыт и вернетесь из путешествия с багажом новых впечатлений и отличных фотографий. А также узнаете о важных исторических эпохах и памятниках древнего Кутаиси и о культуре и менталитете коренных жителей.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Каньон Окаце с высоты птичьего полета

Вы насладитесь красотой и величием дикой природы на прогулке по каньону Окаце. Его изюминкой является подвесной мост протяжностью больше километра и высотой 140 метров, откуда вам откроются поистине захватывающие виды на горные склоны! После мы посетим белокаменный Водопад Кинчха, который находится в нескольких километрах от Окаце и достигает стометровой высоты. Я расскажу вам историю водопада, который когда-то был купальней бывших князей и является самой красивой частью каньона.

Лодочная прогулка по каньону Мартвили

Вы посетите загадочный Каньон Мартвили, который состоит в списке 10 приоритетных местностей Грузии. На лодках вы сможете заплыть достаточно глубоко в каньон и своими глазами увидеть удивительную красоту здешней природы. Вы рассмотрите Царскую купальню с прозрачной бирюзовой водой, которая никогда не нагревается. Коренные жители называют это место «царская купальня семьи Дадиани». Каньон Мартвили интересен не только великолепными видами, но и находками археологов: в каньоне и его окрестностях были найдены окаменевшие кости древних животных, отпечатки лап динозавров и следы обиталища первобытного пещерного человека. Мартвильский каньон можно осмотреть, взяв на прокат лодку, или с деревянного моста, откуда открывается вид на каньон сверху.

Захватывающий подземный мир

В качестве бонуса от меня вас ждёт пещера Прометея — настоящее царство сталактитов и сталагмитов, подсвеченных яркими цветами. Вы сможете прогуляться по пещере пешком (1,5 км) или проплыть под её сводами на лодке.

Культура древнего Кутаиси

На экскурсии вы узнаете о важных исторических эпохах и памятниках древнего Кутаиси, о культуре и менталитете коренных жителей, об особенностях и многообразии природы Западной Грузии. Я с радостью отвечу на любые ваши вопросы и помогу лучше понять красоту и дух этого края!

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Наша прогулка начнётся в 9:30 утра, чтобы по дневному свету мы смогли посмотреть всю красоту этих мест.

Что входит в стоимость, а что — нет

В стоимость входит: трансфер, услуги гида, питьевая вода, по желанию домашнее грузинское вино

Оплачиваются дополнительно: питание, лодка в каньоне Мартвили (40 лари за чел.), посещение каньона Окаце (30 лари за чел.) и билеты в пещеру Прометея (40 лари за чел.)

С вами будет гид нашей команды.