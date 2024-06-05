Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Кутаиси

Найдено 5 экскурсий в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Кутаиси, цены от €92, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Главное в Кутаиси и его окрестностях за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Главное в Кутаиси и его окрестностях: история, природа и архитектура
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по Кутаиси, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: В вашем отеле
«Одно из них — этот древний храм, основанный царём Давидом IV в 1006 году»
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
100 за всё до 5 чел.
Из Кутаиси - к удивительным красотам Грузии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Из Кутаиси - к удивительным красотам Грузии
Откроем для вас красоты Грузии: храм Баграта, пещера Прометея, монастырь Мартвили и каньон Мартвили. Погрузитесь в богатую историю и традиции
Начало: Гостиница
«Во дворе храма увидите восьмиметровый древний колодец»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
99 за всё до 4 чел.
Из Кутаиси - в удивительную Мегрелию
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
14 отзывов
Из Кутаиси в удивительную Мегрелию: Монастырь, каньоны и лес
Погрузитесь в атмосферу древней Мегрелии: от мистических лесов до величественных каньонов и исторических монастырей
Начало: На площади Давида Агмашенебели
«Я расскажу самые интересные факты об этом святом месте: от какого мегрельского слова происходит название монастыря, когда и кем он был основан, что было здесь раньше и как храм связан со святым Андреем»
Сегодня в 15:00
10 июня в 10:00
11592 за всё до 6 чел.
Край горных каньонов, рек, озёр и водопадов. Древний монастырь Мартвили
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Кутаиси: каньоны, водопады и древний монастырь Чкондиди
Погрузитесь в мир грузинской природы и истории, посетив каньоны, водопады и древний монастырь в Кутаиси
Начало: По договоренности
«Что вас ожидает: «День святого духа» Мы отправимся в город Мартвили и увидим там древний монастырь Чкондиди, один из самых известных монастырей Грузии, усыпальницу князей Дадиани»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$110 за всё до 3 чел.
Из Кутаиси в прекрасную Сванетию
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Путешествие из Кутаиси в загадочную Сванетию: Ушгули, Местия и не только
Погрузитесь в атмосферу древней Сванетии, посетив Ушгули и Местию. Насладитесь неповторимыми пейзажами и узнайте уникальные традиции
Начало: В вашем отеле
«Здесь сохранились церкви, дома, улочки, мосты и башни времён правления царицы Тамары»
Завтра в 14:00
10 июня в 07:00
380 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Паулина
    5 июня 2024
    Из Кутаиси - к удивительным красотам Грузии
    Были в Кутаиси впервые, вдвоем с парнем, и так случилась весёлая молодая компания. Огромная благодарность нашему гиду Роби за то,
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    что сделал наш день и экскурсию по местным достопримечательностям таким запоминающимся и весёлым. Места поражали своей красотой и атмосфера путешествия вызывала восторг и восхищение. Однозначно рекомендуем провести ваш день в компании Роби, в радости и в поисках новых ярких впечатлений.

    Были в Кутаиси впервые, вдвоем с парнем, и так случилась весёлая молодая компания. Огромная благодарность нашему
  • L
    Leonid
    23 мая 2024
    Из Кутаиси - к удивительным красотам Грузии
    Мы провели не одну, а четыре тура! От встречи после приземления до отлёта всё прошло идеально! Роби очень душевный, весёлый и
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    пунктуальный молодой человек с прекрасным русским. Роби учтёт Ваши пожелания при планировании туров, покажет хорошие рестораны и сэкономит Ваши деньги блогодаря своим советам. Без него наша поездка не была бы такой успешной! Очень спокойно, когда в чужой стране есть кто то на кого можешь положится. После использования местного такси, мы особенно стали ценить его удобную, не прокуренную и не пахнущую всевозможными благовониями машину.;)

  • Ю
    Юрий
    3 мая 2024
    Из Кутаиси - к удивительным красотам Грузии
    Благодарим гида Роби, экскурсия прошла весело, на позитиве! Экскурсовод подготовленный, чувствует настроение людей!
  • А
    Анна
    15 апреля 2024
    Главное в Кутаиси и его окрестностях за 1 день
    Искренняя благодарность Татьяне и Джемалу за экскурсии «Кутаиси сквозь века» и «Главное в Кутаиси и его окрестностях за 1 день»,
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    а также за такие приятные первые впечатления о Кутаиси и Грузии. Наши гиды – невероятно позитивные и влюбленные в свой город и страну люди, которые с радостью делятся с туристами поистине энциклопедическими знаниями и благодаря которым наше пребывание в Грузии было не только интересным и познавательным, но и душевно теплым и очень комфортным.

  • M
    Margarita
    1 апреля 2024
    Край горных каньонов, рек, озёр и водопадов. Древний монастырь Мартвили
    Спасибо нашему гиду Давиду, он постарался, чтоб мы увидели как можно больше, интересно рассказывал про Грузию. Мы очень довольны и экскурсией, и нашим гидом.
  • J
    Julia
    15 марта 2024
    Край горных каньонов, рек, озёр и водопадов. Древний монастырь Мартвили
    Давити замечательный гид и собеседник, знает о Грузии всё и даже больше Провели вместе 2 дня, увидели красоты природы и достопримечательности Когда приедем в Грузию снова обязательно позвоним Давити снова 👍
  • Ю
    Юлия
    28 января 2024
    Из Кутаиси - в удивительную Мегрелию
    Экскурсия поравилась. Каньон очень рекомендуем - и природная красота, и продуман сервис, безопасность.
  • Д
    Дмитрий
    24 января 2024
    Главное в Кутаиси и его окрестностях за 1 день
    Прекрасная экскурсия в рамках которой учились все мои пожелания по трансферу из/в аэропорт, посещению местного ресторана, прогулки и получению максимума впечатлений от города за несколько доступных для этого часов! Спасибо!
  • И
    Иван
    21 января 2024
    Главное в Кутаиси и его окрестностях за 1 день
    Самые прекрасные 2 дня в Кутаиси, с замечательным гидом Татьяной помогли узнать город лучше некоторых его местных жителей.
  • Г
    Григорий
    30 октября 2023
    Из Кутаиси - в удивительную Мегрелию
    Интересная экскурсия, Давид хороший рассказчик, хорошо знающий свой край. Рекомендую)

Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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Какие места ещё посмотреть в Кутаиси
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
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Сколько стоит экскурсия по Кутаиси в июне 2024
Сейчас в Кутаиси в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 92 до 380 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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