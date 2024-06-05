1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Главное в Кутаиси и его окрестностях: история, природа и архитектура
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по Кутаиси, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: В вашем отеле
«Одно из них — этот древний храм, основанный царём Давидом IV в 1006 году»
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Кутаиси - к удивительным красотам Грузии
Откроем для вас красоты Грузии: храм Баграта, пещера Прометея, монастырь Мартвили и каньон Мартвили. Погрузитесь в богатую историю и традиции
Начало: Гостиница
«Во дворе храма увидите восьмиметровый древний колодец»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€99 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
Из Кутаиси в удивительную Мегрелию: Монастырь, каньоны и лес
Погрузитесь в атмосферу древней Мегрелии: от мистических лесов до величественных каньонов и исторических монастырей
Начало: На площади Давида Агмашенебели
«Я расскажу самые интересные факты об этом святом месте: от какого мегрельского слова происходит название монастыря, когда и кем он был основан, что было здесь раньше и как храм связан со святым Андреем»
Сегодня в 15:00
10 июня в 10:00
115€92 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Кутаиси: каньоны, водопады и древний монастырь Чкондиди
Погрузитесь в мир грузинской природы и истории, посетив каньоны, водопады и древний монастырь в Кутаиси
Начало: По договоренности
«Что вас ожидает: «День святого духа» Мы отправимся в город Мартвили и увидим там древний монастырь Чкондиди, один из самых известных монастырей Грузии, усыпальницу князей Дадиани»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$110 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Путешествие из Кутаиси в загадочную Сванетию: Ушгули, Местия и не только
Погрузитесь в атмосферу древней Сванетии, посетив Ушгули и Местию. Насладитесь неповторимыми пейзажами и узнайте уникальные традиции
Начало: В вашем отеле
«Здесь сохранились церкви, дома, улочки, мосты и башни времён правления царицы Тамары»
Завтра в 14:00
10 июня в 07:00
€380 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППаулина5 июня 2024Были в Кутаиси впервые, вдвоем с парнем, и так случилась весёлая молодая компания. Огромная благодарность нашему гиду Роби за то,
- LLeonid23 мая 2024Мы провели не одну, а четыре тура! От встречи после приземления до отлёта всё прошло идеально! Роби очень душевный, весёлый и
- ЮЮрий3 мая 2024Благодарим гида Роби, экскурсия прошла весело, на позитиве! Экскурсовод подготовленный, чувствует настроение людей!
- ААнна15 апреля 2024Искренняя благодарность Татьяне и Джемалу за экскурсии «Кутаиси сквозь века» и «Главное в Кутаиси и его окрестностях за 1 день»,
- MMargarita1 апреля 2024Спасибо нашему гиду Давиду, он постарался, чтоб мы увидели как можно больше, интересно рассказывал про Грузию. Мы очень довольны и экскурсией, и нашим гидом.
- JJulia15 марта 2024Давити замечательный гид и собеседник, знает о Грузии всё и даже больше Провели вместе 2 дня, увидели красоты природы и достопримечательности Когда приедем в Грузию снова обязательно позвоним Давити снова 👍
- ЮЮлия28 января 2024Экскурсия поравилась. Каньон очень рекомендуем - и природная красота, и продуман сервис, безопасность.
- ДДмитрий24 января 2024Прекрасная экскурсия в рамках которой учились все мои пожелания по трансферу из/в аэропорт, посещению местного ресторана, прогулки и получению максимума впечатлений от города за несколько доступных для этого часов! Спасибо!
- ИИван21 января 2024Самые прекрасные 2 дня в Кутаиси, с замечательным гидом Татьяной помогли узнать город лучше некоторых его местных жителей.
- ГГригорий30 октября 2023Интересная экскурсия, Давид хороший рассказчик, хорошо знающий свой край. Рекомендую)
Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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