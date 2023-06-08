Пешая прогулка по Кутаиси

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Пешеходная экскурсия по Кутаиси — великолепная возможность проникнутся атмосферой города, услышать о доисторическом, античном, средневековом периоде, о достижениях и подвигах выдающихся деятелях региона Имерети.

Прогулка продлится всего два часа — она будет путеводителем по городу, создающим мнение и впечатление о колыбели цивилизации.

В моих экскурсиях есть и более расширенный вариант, но уверяю вас в эти два часа вы обязательно успеете влюбиться в Кутаиси!
Пешая прогулка по Кутаиси
Пешая прогулка по Кутаиси
Пешая прогулка по Кутаиси
Пешая прогулка по Кутаиси
Пешая прогулка по Кутаиси
Пешая прогулка по Кутаиси
Ближайшие даты:
8
июн
9
июн
10
июн
11
июн
12
июн
13
июн
14
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даты

Что вас ожидает:

  • Колхский фонтан
  • Драматический, Оперный, Кукольный, Кино театры
  • Парк (бульвар)
  • Исторические школы, мосты, аптека
  • Памятники
  • Рынок
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • 3500 лет истории за 90 минут, на одном дыхании.
  • Во время экскурсии вы услышите интересные истории о хранителе грузинской сокровищницы, об ордене поэтов символистов, о сортах имеретинского винограда и всемирно известного лимонада Лагидзе.
  • Узнаете какая грузинская красавица была одной из первых моделей Коко Шанель и услышите красивую ало-розовую историю о последней любови Маяковского. История, легенды, быль, сплетни — окружат вас в течении 2 часов. Ну и как без известного кутаисского рынка: специи, чурчхела, чай, разные сыры - добавят изюминки в наш тур.
  • Приготовьтесь к приключению, которое оставит в ваших сердцах незабываемые воспоминания.
  • До встречи в моем Кутаиси!

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

По договоренности с туристом

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, еда, сувениры)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь им Давида Строителя №1 Драматический театр
Завершение: По договоренности с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с туристом
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Экскурсия проводится на русском языке. Собираемся в назначенном месте в заранее оговоренное время
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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