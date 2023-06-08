Пешеходная экскурсия по Кутаиси — великолепная возможность проникнутся атмосферой города, услышать о доисторическом, античном, средневековом периоде, о достижениях и подвигах выдающихся деятелях региона Имерети.
Прогулка продлится всего два часа — она будет путеводителем по городу, создающим мнение и впечатление о колыбели цивилизации.
В моих экскурсиях есть и более расширенный вариант, но уверяю вас в эти два часа вы обязательно успеете влюбиться в Кутаиси!
Прогулка продлится всего два часа — она будет путеводителем по городу, создающим мнение и впечатление о колыбели цивилизации.
В моих экскурсиях есть и более расширенный вариант, но уверяю вас в эти два часа вы обязательно успеете влюбиться в Кутаиси!
Ближайшие даты:
8
июн
июн
9
июн
июн
10
июн
июн
11
июн
июн
12
июн
июн
13
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июн
14
июн
июн
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Колхский фонтан
- Драматический, Оперный, Кукольный, Кино театры
- Парк (бульвар)
- Исторические школы, мосты, аптека
- Памятники
- Рынок
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- 3500 лет истории за 90 минут, на одном дыхании.
- Во время экскурсии вы услышите интересные истории о хранителе грузинской сокровищницы, об ордене поэтов символистов, о сортах имеретинского винограда и всемирно известного лимонада Лагидзе.
- Узнаете какая грузинская красавица была одной из первых моделей Коко Шанель и услышите красивую ало-розовую историю о последней любови Маяковского. История, легенды, быль, сплетни — окружат вас в течении 2 часов. Ну и как без известного кутаисского рынка: специи, чурчхела, чай, разные сыры - добавят изюминки в наш тур.
- Приготовьтесь к приключению, которое оставит в ваших сердцах незабываемые воспоминания.
- До встречи в моем Кутаиси!
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
По договоренности с туристом
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы (напитки, еда, сувениры)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Площадь им Давида Строителя №1 Драматический театрЗавершение: По договоренности с туристом
- Когда и сколько длится?
- Когда: По договоренности с туристомЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Экскурсия проводится на русском языке. Собираемся в назначенном месте в заранее оговоренное время
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании