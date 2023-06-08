Пешеходная экскурсия по Кутаиси — великолепная возможность проникнутся атмосферой города, услышать о доисторическом, античном, средневековом периоде, о достижениях и подвигах выдающихся деятелях региона Имерети.



Прогулка продлится всего два часа — она будет путеводителем по городу, создающим мнение и впечатление о колыбели цивилизации.



В моих экскурсиях есть и более расширенный вариант, но уверяю вас в эти два часа вы обязательно успеете влюбиться в Кутаиси!