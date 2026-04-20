Кутаиси и его окрестности раскроются вам во всех своих контрастах: античные храмы, подземный мир пещеры Прометея, заброшенные санатории Цхалтубо и живая традиция виноделия.
За один день вы увидите, как древнее прошлое, советская эпоха и грузинские обычаи складываются в цельную историю региона.
За один день вы увидите, как древнее прошлое, советская эпоха и грузинские обычаи складываются в цельную историю региона.
Описание экскурсии
Примерный тайминг маршрута:
- 9:30 — отправление из Кутаиси.
- 10:00 — пещера Прометея. Многокилометровые залы, подземные реки и фантастическая подсветка превращают посещение в сказочное путешествие в недра земли.
- 12:00 — санатории Цхалтубо. Прогулка по мраморным залам и заросшим паркам переносит во времена, когда сюда приезжала отдыхать элита советской эпохи.
- 13:30 — монастырь Гелати, бывшая резиденция грузинских царей. Здесь можно почувствовать дух Золотого века Грузии и увидеть фрески, которым более 800 лет.
- 14:30 — винодельня Николадзе. Вы попробуете натуральные вина и познакомитесь с традиционным виноделием в квеври.
- 16:00 — возвращение в Кутаиси.
В поездке я расскажу:
- Почему Кутаиси считался одним из старейших городов мира и был столицей грузинских царей.
- Как монастырь Гелати стал символом Золотого века Грузии и духовным центром древнего царства.
- Как в санаториях Цхалтубо отдыхали известные личности и правители.
- Каким образом вино создаётся в глиняных квеври по древней технологии.
- О культуре и быте Имерети — обычаях, кухне, гостеприимстве и жителях региона.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер на автомобиле седан и дегустация вина.
- Если вас больше трёх, поедем на минивэне.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гиорги — ваш гид в Кутаиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 119 туристов
Я родился и вырос в традиционной семье в городе Кутаиси. Ещё в детстве я пешком обошёл все уголки родного города, с большим любопытством читал и слушал истории и легенды нашей страны. С возрастом всё больше вникал в исторические факты и события. Со временем у меня появились желание и потребность передать накопленные за эти годы знания и эмоции гостям нашего края.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Это было просто волшебно. Как будто на "машине времени" путешествовали.
Сначала пещера Прометей, потом забытый и заброшенный санаторий в Цкалтубо, после "Моцамета" и под конец домашнее выноделие.
Низкий поклон и огромное спасибо.
Сначала пещера Прометей, потом забытый и заброшенный санаторий в Цкалтубо, после "Моцамета" и под конец домашнее выноделие.
Низкий поклон и огромное спасибо.
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Г
Экскурсия оставила замечательные впечатления. Гиорги - настоящий профессионал: высокообразованный, эрудированный, увлечённый, интересный рассказчик и приятный в общении собеседник. Отдельно хочется отметить его пунктуальность и отличную организацию. В оговорённое время нас
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