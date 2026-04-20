Мои заказы

Кутаиси во всех оттенках: история, природа, вино

Один день - четыре эпохи
Кутаиси и его окрестности раскроются вам во всех своих контрастах: античные храмы, подземный мир пещеры Прометея, заброшенные санатории Цхалтубо и живая традиция виноделия.

За один день вы увидите, как древнее прошлое, советская эпоха и грузинские обычаи складываются в цельную историю региона.
5
2 отзыва
Кутаиси во всех оттенках: история, природа, вино
Кутаиси во всех оттенках: история, природа, вино
Кутаиси во всех оттенках: история, природа, вино

Описание экскурсии

Примерный тайминг маршрута:

  • 9:30 — отправление из Кутаиси.
  • 10:00 — пещера Прометея. Многокилометровые залы, подземные реки и фантастическая подсветка превращают посещение в сказочное путешествие в недра земли.
  • 12:00 — санатории Цхалтубо. Прогулка по мраморным залам и заросшим паркам переносит во времена, когда сюда приезжала отдыхать элита советской эпохи.
  • 13:30 — монастырь Гелати, бывшая резиденция грузинских царей. Здесь можно почувствовать дух Золотого века Грузии и увидеть фрески, которым более 800 лет.
  • 14:30 — винодельня Николадзе. Вы попробуете натуральные вина и познакомитесь с традиционным виноделием в квеври.
  • 16:00 — возвращение в Кутаиси.

В поездке я расскажу:

  • Почему Кутаиси считался одним из старейших городов мира и был столицей грузинских царей.
  • Как монастырь Гелати стал символом Золотого века Грузии и духовным центром древнего царства.
  • Как в санаториях Цхалтубо отдыхали известные личности и правители.
  • Каким образом вино создаётся в глиняных квеври по древней технологии.
  • О культуре и быте Имерети — обычаях, кухне, гостеприимстве и жителях региона.

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер на автомобиле седан и дегустация вина.
  • Если вас больше трёх, поедем на минивэне.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гиорги
Гиорги — ваш гид в Кутаиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 119 туристов
Я родился и вырос в традиционной семье в городе Кутаиси. Ещё в детстве я пешком обошёл все уголки родного города, с большим любопытством читал и слушал истории и легенды нашей страны. С возрастом всё больше вникал в исторические факты и события. Со временем у меня появились желание и потребность передать накопленные за эти годы знания и эмоции гостям нашего края.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Нино
Это было просто волшебно. Как будто на "машине времени" путешествовали.
Сначала пещера Прометей, потом забытый и заброшенный санаторий в Цкалтубо, после "Моцамета" и под конец домашнее выноделие.
Низкий поклон и огромное спасибо.
Это было просто волшебно. Как будто на "машине времени" путешествовали.
Это было просто волшебно. Как будто на "машине времени" путешествовали.
Это было просто волшебно. Как будто на "машине времени" путешествовали.
Это было просто волшебно. Как будто на "машине времени" путешествовали.
Это было просто волшебно. Как будто на "машине времени" путешествовали.
Это было просто волшебно. Как будто на "машине времени" путешествовали.
Это было просто волшебно. Как будто на "машине времени" путешествовали.
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Экскурсия оставила замечательные впечатления. Гиорги - настоящий профессионал: высокообразованный, эрудированный, увлечённый, интересный рассказчик и приятный в общении собеседник. Отдельно хочется отметить его пунктуальность и отличную организацию. В оговорённое время нас
читать дальшеуменьшить

встретили у гостиницы и после экскурсии комфортно вернули обратно. Маршрут экскурсии отлично продуман и составлен.
Заключительная часть экскурсии с посещением и дегустацией в семейной винодельне, где сохраняются древние имеретинские традиции виноделия-это погружение в грузинское застолье и яркие вкусы настоящего вина.
Вся информация во время путешествия была насыщенной, но подана настолько интересно и легко, что время пролетело незаметно. Благодарим Вас!

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Кутаиси

Похожие экскурсии на «Кутаиси во всех оттенках: история, природа, вино»

О Кутаиси с юмором и любовью
Пешая
4 часа
163 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
О Кутаиси с юмором и любовью
Познакомьтесь с Кутаиси через его достопримечательности, легенды и кухню. Веселые истории и душевные моменты гарантированы
Начало: Центральная площадь, Колхидский фонтан, Макдональд...
Сегодня в 09:00
5 июл в 12:00
€70 за всё до 4 чел.
Кутаиси - сердце древней Колхиды и жемчужина Имеретии
На машине
6 часов
68 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Кутаиси - сердце древней Колхиды и жемчужина Имеретии
Познакомиться с историей города от колхидских мифов до наших дней
2 июл в 10:00
3 июл в 10:00
€87 за всё до 7 чел.
Неизвестный Кутаиси
На машине
6 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Неизвестный Кутаиси
Подружитесь с влажными субтропиками Имеретии, обойдите стороной туристические тропы и узнайте Кутаиси, о котором не пишут в путеводителях
Начало: У Колхидского фонтана
Завтра в 09:30
28 июн в 09:30
€90 за всё до 4 чел.
Минеральные воды, вино и хачапури на родине Маяковского
На машине
5 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Минеральные воды, вино и хачапури на родине Маяковского
Путешествие по следам Маяковского: от его дома-музея до целебных источников Саирме. Вкусное вино и хачапури добавят колорита
Начало: От Вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €85 за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Кутаиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Кутаиси
от €50 за человека