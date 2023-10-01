Открыть красивые аутентичные регионы, не избалованные туристическим вниманием
Вы познакомитесь с пейзажами, культурой, гастрономией края и поймёте, почему его называют грузинской Швейцарией.
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Описание
Что вас ожидает
Рача
Начнём мы тоже с города Кутаиси и в первую очередь посетим регион Рача. В нашей программе: перевал Накерала, озеро Шаори, церковь Никорцминда, водопад Любви. И конечно, гастрономическая часть! В одном из проверенных заведений вы отведаете такие местные блюда, как чкмерули (курица в молочно-чесночном соусе), лобиани (лепёшка с фасолью и ветчиной), рачинскую ветчину лори. И насладитесь бокалом-другим легендарной Хванчкары.
Лечхуми
Продолжаем наше путешествие. «Ух-ты какое озеро! А смотри — гора! Стеклянный мост над водопадом — вот это да! И скалы в лесу! Ой, какое поле с цветами — давайте на нём кофе выпьем?». Примерно такие слова я слышу от своих путешественников, когда мы проезжаем по Лечхуми. Красота здесь и правда невероятная. А ещё в этом регионе производят самое дорогое и вкусное вино в Грузии — Усахелаури.
В путешествии я познакомлю вас с прошлым исторических регионов и расскажу об их визитных карточках.
Организационные детали
- В стоимость входит: комфортабельный автомобиль, сопровождение гида, кофе, чай, вода
- В стоимость не входит: питание, дегустация вина
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.