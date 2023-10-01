Рача-Лечхуми: природа и кухня Западной Грузии

Открыть красивые аутентичные регионы, не избалованные туристическим вниманием

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1 отзыв
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Путешествие в Рача-Лечхуми известный грузинский поэт Акакий Церетели начал с Кутаиси, и для этого ему понадобилось десять дней. Его вояж сняли — и это был первый грузинский документальный фильм. Мы проедем по тому же легендарному маршруту, но уже всего за один день.

Вы познакомитесь с пейзажами, культурой, гастрономией края и поймёте, почему его называют грузинской Швейцарией.
Рача-Лечхуми: природа и кухня Западной Грузии
Рача-Лечхуми: природа и кухня Западной Грузии
Рача-Лечхуми: природа и кухня Западной Грузии
Рача-Лечхуми: природа и кухня Западной Грузии
Рача-Лечхуми: природа и кухня Западной Грузии
Рача-Лечхуми: природа и кухня Западной Грузии
Рача-Лечхуми: природа и кухня Западной Грузии
Рача-Лечхуми: природа и кухня Западной Грузии
Рача-Лечхуми: природа и кухня Западной Грузии
Рача-Лечхуми: природа и кухня Западной Грузии
Рача-Лечхуми: природа и кухня Западной Грузии
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Рача

Начнём мы тоже с города Кутаиси и в первую очередь посетим регион Рача. В нашей программе: перевал Накерала, озеро Шаори, церковь Никорцминда, водопад Любви. И конечно, гастрономическая часть! В одном из проверенных заведений вы отведаете такие местные блюда, как чкмерули (курица в молочно-чесночном соусе), лобиани (лепёшка с фасолью и ветчиной), рачинскую ветчину лори. И насладитесь бокалом-другим легендарной Хванчкары.

Лечхуми

Продолжаем наше путешествие. «Ух-ты какое озеро! А смотри — гора! Стеклянный мост над водопадом — вот это да! И скалы в лесу! Ой, какое поле с цветами — давайте на нём кофе выпьем?». Примерно такие слова я слышу от своих путешественников, когда мы проезжаем по Лечхуми. Красота здесь и правда невероятная. А ещё в этом регионе производят самое дорогое и вкусное вино в Грузии — Усахелаури.

В путешествии я познакомлю вас с прошлым исторических регионов и расскажу об их визитных карточках.

Организационные детали

  • В стоимость входит: комфортабельный автомобиль, сопровождение гида, кофе, чай, вода
  • В стоимость не входит: питание, дегустация вина

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1 окт 2023
Поездка нам с Тамар понравилась, съездили с удовольствием!

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