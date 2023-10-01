Путешествие в Рача-Лечхуми известный грузинский поэт Акакий Церетели начал с Кутаиси, и для этого ему понадобилось десять дней. Его вояж сняли — и это был первый грузинский документальный фильм. Мы проедем по тому же легендарному маршруту, но уже всего за один день. Вы познакомитесь с пейзажами, культурой, гастрономией края и поймёте, почему его называют грузинской Швейцарией.

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Описание

Что вас ожидает

Рача

Начнём мы тоже с города Кутаиси и в первую очередь посетим регион Рача. В нашей программе: перевал Накерала, озеро Шаори, церковь Никорцминда, водопад Любви. И конечно, гастрономическая часть! В одном из проверенных заведений вы отведаете такие местные блюда, как чкмерули (курица в молочно-чесночном соусе), лобиани (лепёшка с фасолью и ветчиной), рачинскую ветчину лори. И насладитесь бокалом-другим легендарной Хванчкары.

Лечхуми

Продолжаем наше путешествие. «Ух-ты какое озеро! А смотри — гора! Стеклянный мост над водопадом — вот это да! И скалы в лесу! Ой, какое поле с цветами — давайте на нём кофе выпьем?». Примерно такие слова я слышу от своих путешественников, когда мы проезжаем по Лечхуми. Красота здесь и правда невероятная. А ещё в этом регионе производят самое дорогое и вкусное вино в Грузии — Усахелаури.

В путешествии я познакомлю вас с прошлым исторических регионов и расскажу об их визитных карточках.

Организационные детали