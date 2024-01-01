Приглашаю вас на уютную экскурсию, которая позволит вам почувствовать себя местными. Мы купим утренний свежеиспечённый хлеб, выберем ингредиенты на рынке и отправимся ко мне домой за город. В окрестностях наберём трав и минеральной воды. Приготовим пару традиционных блюд: пхали и сациви или шкмерули. И пообедаем в тёплой домашней атмосфере с бокалом вина.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки вы ничего не платите

за 1-2 человека или €36 за человека, если вас больше

Описание

Что вас ожидает

Наша экскурсия начнётся, когда город ещё не до конца проснулся. Заглянем в пекарню. Рано утром там уже готов горячий хлеб. Вас научат месить тесто и лепить заготовку на глиняные стены печки торне. А какой у лаваша аромат!

Затем отправимся на кутаисский базар, где купим все необходимые ингредиенты для наших будущих блюд, и поедем за город. Посетим минеральный источник, нарвём лесных и полевых трав. И приступим к гастрономическому мастер-классу, который пройдёт у меня дома.

Я расскажу о блюдах грузинской кухни, которые обычно готовят в сельской местности из даров леса. И мы приступим к приготовлению. Делать будем пхали (блюдо из трав, овощей, орехов) и сациви с курицей или шкмерули (курица в молочно-чесночном соусе). И за бокалом красного вина вкусим наш ужин.

Организационные детали