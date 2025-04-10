Лучшее время для участия в гастрономическом мастер-классе - с июня по сентябрь. В это время погода в Кутаиси тёплая и комфортная, что позволяет насладиться поездкой за город и сбором трав. С апреля по май и в октябре также приятно, но возможны дожди, которые могут немного усложнить прогулки. В остальные месяцы мероприятие проходит в помещении, поэтому даже зимой можно насладиться кулинарным процессом, но стоит учесть, что погода может быть прохладной и дождливой.

На этом мастер-классе участники смогут почувствовать себя настоящими местными жителями. Утром будет возможность купить свежеиспечённый хлеб, выбрать ингредиенты на рынке и отправиться за город. В окрестностях можно будет набрать трав и минеральной воды. В уютной домашней атмосфере приготовим традиционные блюда: пхали и сациви или шкмерули. Завершится всё обедом с бокалом вина

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание мастер-класса

Наша экскурсия начнётся, когда город ещё не до конца проснулся. Заглянем в пекарню. Рано утром там уже готов горячий хлеб. Вас научат месить тесто и лепить заготовку на глиняные стены печки торне. А какой у лаваша аромат!

Затем отправимся на кутаисский базар, где купим все необходимые ингредиенты для наших будущих блюд, и поедем за город. Посетим минеральный источник, нарвём лесных и полевых трав. И приступим к гастрономическому мастер-классу, который пройдёт у меня дома.

Я расскажу о блюдах грузинской кухни, которые обычно готовят в сельской местности из даров леса. И мы приступим к приготовлению. Делать будем пхали (блюдо из трав, овощей, орехов) и сациви с курицей или шкмерули (курица в молочно-чесночном соусе). И за бокалом красного вина вкусим наш ужин.

Организационные детали