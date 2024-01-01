Закупить продукты на кутаисском базаре и приготовить блюда грузинской кухни за городом
Мы купим утренний свежеиспечённый хлеб, выберем ингредиенты на рынке и отправимся ко мне домой за город. В окрестностях наберём трав и минеральной воды. Приготовим пару традиционных блюд: пхали и сациви или шкмерули. И пообедаем в тёплой домашней атмосфере с бокалом вина.
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Описание
Что вас ожидает
Наша экскурсия начнётся, когда город ещё не до конца проснулся. Заглянем в пекарню. Рано утром там уже готов горячий хлеб. Вас научат месить тесто и лепить заготовку на глиняные стены печки торне. А какой у лаваша аромат!
Затем отправимся на кутаисский базар, где купим все необходимые ингредиенты для наших будущих блюд, и поедем за город. Посетим минеральный источник, нарвём лесных и полевых трав. И приступим к гастрономическому мастер-классу, который пройдёт у меня дома.
Я расскажу о блюдах грузинской кухни, которые обычно готовят в сельской местности из даров леса. И мы приступим к приготовлению. Делать будем пхали (блюдо из трав, овощей, орехов) и сациви с курицей или шкмерули (курица в молочно-чесночном соусе). И за бокалом красного вина вкусим наш ужин.
Организационные детали
- Поездка проходит на минивэне Mitsubishi Delica, Mitsubishi Space Gear или Mercedes-Benz Sprinter
- Дополнительные расходы: покупка продуктов и вина
- Если вы хотите научиться готовить другие блюда грузинской кухни, напишите мне — обсудим!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.