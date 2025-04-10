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Гастрономический мастер-класс по-домашнему

Приглашаем на уникальный гастрономический мастер-класс в Кутаиси. Купим свежие продукты, приготовим традиционные блюда и насладимся домашней атмосферой
На этом мастер-классе участники смогут почувствовать себя настоящими местными жителями.

Утром будет возможность купить свежеиспечённый хлеб, выбрать ингредиенты на рынке и отправиться за город. В окрестностях можно будет набрать трав и минеральной воды. В уютной домашней атмосфере приготовим традиционные блюда: пхали и сациви или шкмерули. Завершится всё обедом с бокалом вина
5
1 отзыв

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🍞 Утренний поход в пекарню за свежим хлебом
  • 🛒 Покупка ингредиентов на кутаисском базаре
  • 🌿 Сбор трав и минеральной воды в окрестностях
  • 🍽 Приготовление традиционных грузинских блюд
  • 🍷 Обед в домашней атмосфере с бокалом вина

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для участия в гастрономическом мастер-классе - с июня по сентябрь. В это время погода в Кутаиси тёплая и комфортная, что позволяет насладиться поездкой за город и сбором трав. С апреля по май и в октябре также приятно, но возможны дожди, которые могут немного усложнить прогулки. В остальные месяцы мероприятие проходит в помещении, поэтому даже зимой можно насладиться кулинарным процессом, но стоит учесть, что погода может быть прохладной и дождливой.
Сейчас август — это идеальное время.
Гастрономический мастер-класс по-домашнему
Гастрономический мастер-класс по-домашнему
Гастрономический мастер-класс по-домашнему

Что можно увидеть

  • Пекарня
  • Кутаисский базар
  • Минеральный источник

Описание мастер-класса

Наша экскурсия начнётся, когда город ещё не до конца проснулся. Заглянем в пекарню. Рано утром там уже готов горячий хлеб. Вас научат месить тесто и лепить заготовку на глиняные стены печки торне. А какой у лаваша аромат!

Затем отправимся на кутаисский базар, где купим все необходимые ингредиенты для наших будущих блюд, и поедем за город. Посетим минеральный источник, нарвём лесных и полевых трав. И приступим к гастрономическому мастер-классу, который пройдёт у меня дома.

Я расскажу о блюдах грузинской кухни, которые обычно готовят в сельской местности из даров леса. И мы приступим к приготовлению. Делать будем пхали (блюдо из трав, овощей, орехов) и сациви с курицей или шкмерули (курица в молочно-чесночном соусе). И за бокалом красного вина вкусим наш ужин.

Организационные детали

  • Поездка проходит на минивэне Mitsubishi Delica, Mitsubishi Space Gear или Mercedes-Benz Sprinter
  • Дополнительные расходы: покупка продуктов и вина
  • Если вы хотите научиться готовить другие блюда грузинской кухни, напишите мне — обсудим!

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость мастер-класса

ТарифСтоимость
Участник€70
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Серго
Серго — ваш гид в Кутаиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 5 часов 10 минут
Провёл экскурсии для 1469 туристов
Жить в Грузии — счастье. Современность соседствует с древними традициями. Звучат отголоски забытых эпох. Эхо веков живёт среди высоких скал, гор и субтропических лесов. История отражается в вечных льдах Кавказского хребта. На экскурсиях я помогу вам почувствовать эту магию Грузии!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Дарья
Были на мастер классе по хачапури и хинкали. Было обалденно вкусно и очень душевно. Ребята молодцы. Обязательно к посещению.
Были на мастер классе по хачапури и хинкали. Было обалденно вкусно и очень душевно. Ребята молодцы. Обязательно к посещению.
Были на мастер классе по хачапури и хинкали. Было обалденно вкусно и очень душевно. Ребята молодцы. Обязательно к посещению.
Были на мастер классе по хачапури и хинкали. Было обалденно вкусно и очень душевно. Ребята молодцы. Обязательно к посещению.
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