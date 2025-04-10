Приглашаем на уникальный гастрономический мастер-класс в Кутаиси. Купим свежие продукты, приготовим традиционные блюда и насладимся домашней атмосферой
На этом мастер-классе участники смогут почувствовать себя настоящими местными жителями.
Утром будет возможность купить свежеиспечённый хлеб, выбрать ингредиенты на рынке и отправиться за город. В окрестностях можно будет набрать трав и минеральной воды. В уютной домашней атмосфере приготовим традиционные блюда: пхали и сациви или шкмерули. Завершится всё обедом с бокалом вина
Лучшее время для участия в гастрономическом мастер-классе - с июня по сентябрь. В это время погода в Кутаиси тёплая и комфортная, что позволяет насладиться поездкой за город и сбором трав. С апреля по май и в октябре также приятно, но возможны дожди, которые могут немного усложнить прогулки. В остальные месяцы мероприятие проходит в помещении, поэтому даже зимой можно насладиться кулинарным процессом, но стоит учесть, что погода может быть прохладной и дождливой.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Пекарня
Кутаисский базар
Минеральный источник
Описание мастер-класса
Наша экскурсия начнётся, когда город ещё не до конца проснулся. Заглянем в пекарню. Рано утром там уже готов горячий хлеб. Вас научат месить тесто и лепить заготовку на глиняные стены печки торне. А какой у лаваша аромат!
Затем отправимся на кутаисский базар, где купим все необходимые ингредиенты для наших будущих блюд, и поедем за город. Посетим минеральный источник, нарвём лесных и полевых трав. И приступим к гастрономическому мастер-классу, который пройдёт у меня дома.
Я расскажу о блюдах грузинской кухни, которые обычно готовят в сельской местности из даров леса. И мы приступим к приготовлению. Делать будем пхали (блюдо из трав, овощей, орехов) и сациви с курицей или шкмерули (курица в молочно-чесночном соусе). И за бокалом красного вина вкусим наш ужин.
Организационные детали
Поездка проходит на минивэне Mitsubishi Delica, Mitsubishi Space Gear или Mercedes-Benz Sprinter
Дополнительные расходы: покупка продуктов и вина
Если вы хотите научиться готовить другие блюда грузинской кухни, напишите мне — обсудим!
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость мастер-класса
Тариф
Стоимость
Участник
€70
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Серго — ваш гид в Кутаиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 5 часов 10 минут
Провёл экскурсии для 1469 туристов
Жить в Грузии — счастье. Современность соседствует с древними традициями. Звучат отголоски забытых эпох. Эхо веков живёт среди высоких скал, гор и субтропических лесов. История отражается в вечных льдах Кавказского хребта. На экскурсиях я помогу вам почувствовать эту магию Грузии!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Дарья
Были на мастер классе по хачапури и хинкали. Было обалденно вкусно и очень душевно. Ребята молодцы. Обязательно к посещению.
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