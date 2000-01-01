Шато Мухрани располагается в 25 минутах езды от Тбилиси.



Усадьба с парком и винодельческим хозяйством, по планировке весьма напоминающей настоящее «шато», была построена Иванэ Багратион-Мухранским в 1885 году. С первого же сбора урожая, в 1882, выдающееся качество вин Шато Мухрани.