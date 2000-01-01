Винный тур Chateau Mukhrani - автобусный однодневный

Шато Мухрани располагается в 25 минутах езды от Тбилиси

Шато Мухрани располагается в 25 минутах езды от Тбилиси.

Усадьба с парком и винодельческим хозяйством, по планировке весьма напоминающей настоящее «шато», была построена Иванэ Багратион-Мухранским в 1885 году. С первого же сбора урожая, в 1882, выдающееся качество вин Шато Мухрани.
Винный тур Chateau Mukhrani - автобусный однодневный
Винный тур Chateau Mukhrani - автобусный однодневный
Винный тур Chateau Mukhrani - автобусный однодневный
Винный тур Chateau Mukhrani - автобусный однодневный
Винный тур Chateau Mukhrani - автобусный однодневный
Винный тур Chateau Mukhrani - автобусный однодневный

Что вас ожидает:

  • С первого же сбора урожая, в 1882, выдающееся качество вин Шато Мухрани было высоко оценено, завоевав множество наград. Компания «Шато-Мухрани» была основана в 2006 году. В 2011 была отремонтирована усадьба Иванэ. На территории усадьбы можно погулять по парку, в рамках экскурсии посетить виноградники, конюшню, винзавод.

Эксклюзивные вина Шато Мухрани:

  • Сухое Белое vinomuhrani
  • Горули Мцване, Ркацители, Совиньон Блан, Шардоне
  • Полусухое Белое
  • Совиньон Блан позднего урожая
  • Сухое Розовое
  • Тавквери, Каберне Савиньон
  • Сухое Красное
  • Саперави, Саперави Каберне, Шавкапитоvinomuhrani1
  • Полусладкое Красное
  • Хванчкара

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Цены на экскурсионный тур

Для группы 1-20 человек
Стандартное предложение
$50

Ответы на вопросы

Что входит
  • обслуживание комфортабельным автобусом турагентства
  • обслуживание опытного гида
Что не входит
  • Обед — 35 лари за 1 персону
  • Ужин — 45 лари за 1 персону
  • Специальные предложения:
  • Выпечка хлеба — от 40 лари
  • Приготовление чурчхелы — от 70 лари
  • Приготовление чачи — 200 лари
  • Верховая езда — 80 лари/час, 60 лари/30 минут
  • Певцы — 500 лари
Место начала и завершения
По согласованию с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Начало экскурсии обговаривается с вами

Travel I.
Travel I.
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