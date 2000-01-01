Шато Мухрани располагается в 25 минутах езды от Тбилиси
Шато Мухрани располагается в 25 минутах езды от Тбилиси.
Усадьба с парком и винодельческим хозяйством, по планировке весьма напоминающей настоящее «шато», была построена Иванэ Багратион-Мухранским в 1885 году. С первого же сбора урожая, в 1882, выдающееся качество вин Шато Мухрани.
Усадьба с парком и винодельческим хозяйством, по планировке весьма напоминающей настоящее «шато», была построена Иванэ Багратион-Мухранским в 1885 году. С первого же сбора урожая, в 1882, выдающееся качество вин Шато Мухрани.
Что вас ожидает:
- С первого же сбора урожая, в 1882, выдающееся качество вин Шато Мухрани было высоко оценено, завоевав множество наград. Компания «Шато-Мухрани» была основана в 2006 году. В 2011 была отремонтирована усадьба Иванэ. На территории усадьбы можно погулять по парку, в рамках экскурсии посетить виноградники, конюшню, винзавод.
Эксклюзивные вина Шато Мухрани:
- Сухое Белое vinomuhrani
- Горули Мцване, Ркацители, Совиньон Блан, Шардоне
- Полусухое Белое
- Совиньон Блан позднего урожая
- Сухое Розовое
- Тавквери, Каберне Савиньон
- Сухое Красное
- Саперави, Саперави Каберне, Шавкапитоvinomuhrani1
- Полусладкое Красное
- Хванчкара
Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Цены на экскурсионный тур
Ответы на вопросы
- Что входит
- обслуживание комфортабельным автобусом турагентства
- обслуживание опытного гида
- Что не входит
- Обед — 35 лари за 1 персону
- Ужин — 45 лари за 1 персону
- Специальные предложения:
- Выпечка хлеба — от 40 лари
- Приготовление чурчхелы — от 70 лари
- Приготовление чачи — 200 лари
- Верховая езда — 80 лари/час, 60 лари/30 минут
- Певцы — 500 лари
- Место начала и завершения
- По согласованию с туристом
- Когда и сколько длится?
- Когда: По договоренностиЭкскурсия длится около 7 часов
- Кто ещё будет на экскурсии?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
- А если я передумаю?
- Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
- Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
- У меня есть вопрос
- Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос
Начало экскурсии обговаривается с вами
Travel I.
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