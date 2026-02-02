Экскурсии на винодельни и виноградники в Кутаиси

Найдено 3 экскурсии в категории «Винодельни» в Кутаиси, цены от €45. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Секреты имеретинского вина: экскурсия по семейному поместью с виноделом
На машине
2.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Познакомьтесь с древними традициями виноделия Грузии, насладитесь дегустацией эксклюзивных сортов вина и чачи в уютной атмосфере семейного поместья
«Я провожу вас в наше хозяйство и открою двери винодельни, где зарождается и зреет наше вино»
30 мар в 10:00
31 мар в 10:00
от €45 за человека
Домашние хинкали, хачапури и вино: мастер-класс в Кутаиси
1.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Готовим, пробуем, общаемся (всё включено)
Начало: У Белого Моста
«Мастер-класс проходит в винном магазине нашей семейной винодельни»
29 мар в 18:00
30 мар в 14:00
от €50 за всё до 5 чел.
Кутаиси во всех оттенках: история, природа, вино
На машине
6.5 часов
Индивидуальная
Один день - четыре эпохи
Завтра в 09:00
30 мар в 09:00
от €50 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Илья
    2 февраля 2026
    Домашние хинкали, хачапури и вино: мастер-класс в Кутаиси
    Гиорги прекрасный гид, нам всё очень понравилось, дети были в восторге.
    Рассказ о традициях производства вина в Грузии был интересен, дегустация также понравилась, Гиорги отличный специалист.
    Рекомендую.
  • Н
    Наумов
    28 октября 2025
    Секреты имеретинского вина: экскурсия по семейному поместью с виноделом
    Гиорги очень увлеченный и интересный человек. Любит и знает свое дело. Вино прекрасное. Желаем ему удачи и благополучия!
  • С
    Сергей
    16 мая 2025
    Секреты имеретинского вина: экскурсия по семейному поместью с виноделом
    Очень хорошая, интересная и познавательная экскурсия. Гиорги не только хорошо знает сам предмет, будучи сам виноделом, но и вообще образованный
    человек и хороший рассказчик. И в дополнение - очень вежливый и приятный собеседник, предупредительный и гостеприимный. Мне очень понравилось! Будет интересно образованным людям среднего возраста, интересующимся виноделием, любящим историю и Грузию!

  • Н
    Надежда
    2 ноября 2024
    Секреты имеретинского вина: экскурсия по семейному поместью с виноделом
    Большое спасибо Гиорги за детальный рассказ о виноделии в их семье! Было очень интересно прогуляться с Гиорги по поместью, осмотреть
    виноградник, побеседовать с хозяином в его чудесном марани за дегустацией вкусных сортов вина! Видно, что Гиорги очень увлечен своим делом и относится к нему со всей душой. Большое спасибо еще раз!

  • В
    Владимир
    13 августа 2024
    Секреты имеретинского вина: экскурсия по семейному поместью с виноделом
    Гиорги преданный своему делу человек и отличный рассказчик. Сама винодельня маленькая и весь процесс приготовления натуральный, но при этом весь
    процесс производства выстроен профессионально.
    Идеальная экскурсия, если хочется увидеть виноделие серьезнее, чем в «домашнем» формате, но и не в «большом промышленном».
    Понравившееся вино можно купить с собой

  • Д
    Дарья
    24 июня 2024
    Секреты имеретинского вина: экскурсия по семейному поместью с виноделом
    Очень понравилась поездка.
    Гиорги с душой рассказал о традициях виноделия и застолий в Грузии, а вино из квеври просто шикарное!
  • Д
    Давид
    15 апреля 2024
    Секреты имеретинского вина: экскурсия по семейному поместью с виноделом
    Очень аутентично и лирично, поэма грузина-винодела, открытый и глубокий разговор о прошлом и будущем органического виноделия Грузии на примере одного марани. Гиорги гостеприимный хозяин, попробовали все что есть, уехали с покупками и подарками.
  • А
    Анна
    15 марта 2024
    Секреты имеретинского вина: экскурсия по семейному поместью с виноделом
    Очень понравилась экскурсия. Гиорги в назначенное время забрал меня от отеля, все хорошо организованно. По дороге рассказал не только о
    виноделии, но и немного истории данных мест. В Грузии самые старинные традиции виноделия: производство вин в глиняных сосудах (квеври) под землей. Все это можно увидеть и, конечно, попробовать на экскурсии.
    Однозначно, рекомендую.

  • Т
    Татьяна
    15 января 2024
    Секреты имеретинского вина: экскурсия по семейному поместью с виноделом
    Спасибо Гиорги за внимательное отношение и приятную беседу. Этот тур для тех кто хочет изучить Грузию через её традиции и местных жителей. Нам очень понравилось погружение в обстановку семейного ремесла и спасибо за это Гиорги.
Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «Винодельни»

Какие места ещё посмотреть в Кутаиси
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное;
  2. Пещера Прометея;
  3. Мартвильский каньон;
  4. Каньон Окаце;
  5. Гелатский монастырь;
  6. Еврейский квартал;
  7. Сатаплия;
  8. Центральная площадь;
  9. Цхалтубо.
Сколько стоит экскурсия по Кутаиси в марте 2026
Сейчас в Кутаиси в категории "Винодельни" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 50. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
