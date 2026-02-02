Индивидуальная
до 5 чел.
Секреты имеретинского вина: экскурсия по семейному поместью с виноделом
Познакомьтесь с древними традициями виноделия Грузии, насладитесь дегустацией эксклюзивных сортов вина и чачи в уютной атмосфере семейного поместья
«Я провожу вас в наше хозяйство и открою двери винодельни, где зарождается и зреет наше вино»
30 мар в 10:00
31 мар в 10:00
от €45 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Домашние хинкали, хачапури и вино: мастер-класс в Кутаиси
Готовим, пробуем, общаемся (всё включено)
Начало: У Белого Моста
«Мастер-класс проходит в винном магазине нашей семейной винодельни»
29 мар в 18:00
30 мар в 14:00
от €50 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Кутаиси во всех оттенках: история, природа, вино
Один день - четыре эпохи
Завтра в 09:00
30 мар в 09:00
от €50 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИлья2 февраля 2026Гиорги прекрасный гид, нам всё очень понравилось, дети были в восторге.
Рассказ о традициях производства вина в Грузии был интересен, дегустация также понравилась, Гиорги отличный специалист.
Рекомендую.
- ННаумов28 октября 2025Гиорги очень увлеченный и интересный человек. Любит и знает свое дело. Вино прекрасное. Желаем ему удачи и благополучия!
- ССергей16 мая 2025Очень хорошая, интересная и познавательная экскурсия. Гиорги не только хорошо знает сам предмет, будучи сам виноделом, но и вообще образованный
- ННадежда2 ноября 2024Большое спасибо Гиорги за детальный рассказ о виноделии в их семье! Было очень интересно прогуляться с Гиорги по поместью, осмотреть
- ВВладимир13 августа 2024Гиорги преданный своему делу человек и отличный рассказчик. Сама винодельня маленькая и весь процесс приготовления натуральный, но при этом весь
- ДДарья24 июня 2024Очень понравилась поездка.
Гиорги с душой рассказал о традициях виноделия и застолий в Грузии, а вино из квеври просто шикарное!
- ДДавид15 апреля 2024Очень аутентично и лирично, поэма грузина-винодела, открытый и глубокий разговор о прошлом и будущем органического виноделия Грузии на примере одного марани. Гиорги гостеприимный хозяин, попробовали все что есть, уехали с покупками и подарками.
- ААнна15 марта 2024Очень понравилась экскурсия. Гиорги в назначенное время забрал меня от отеля, все хорошо организованно. По дороге рассказал не только о
- ТТатьяна15 января 2024Спасибо Гиорги за внимательное отношение и приятную беседу. Этот тур для тех кто хочет изучить Грузию через её традиции и местных жителей. Нам очень понравилось погружение в обстановку семейного ремесла и спасибо за это Гиорги.
Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «Винодельни»
