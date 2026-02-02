И Илья Домашние хинкали, хачапури и вино: мастер-класс в Кутаиси Гиорги прекрасный гид, нам всё очень понравилось, дети были в восторге.

Рассказ о традициях производства вина в Грузии был интересен, дегустация также понравилась, Гиорги отличный специалист.

Рекомендую.

Н Наумов Секреты имеретинского вина: экскурсия по семейному поместью с виноделом Гиорги очень увлеченный и интересный человек. Любит и знает свое дело. Вино прекрасное. Желаем ему удачи и благополучия!

С Сергей Секреты имеретинского вина: экскурсия по семейному поместью с виноделом читать дальше человек и хороший рассказчик. И в дополнение - очень вежливый и приятный собеседник, предупредительный и гостеприимный. Мне очень понравилось! Будет интересно образованным людям среднего возраста, интересующимся виноделием, любящим историю и Грузию! Очень хорошая, интересная и познавательная экскурсия. Гиорги не только хорошо знает сам предмет, будучи сам виноделом, но и вообще образованный

Н Надежда Секреты имеретинского вина: экскурсия по семейному поместью с виноделом читать дальше виноградник, побеседовать с хозяином в его чудесном марани за дегустацией вкусных сортов вина! Видно, что Гиорги очень увлечен своим делом и относится к нему со всей душой. Большое спасибо еще раз! Большое спасибо Гиорги за детальный рассказ о виноделии в их семье! Было очень интересно прогуляться с Гиорги по поместью, осмотреть

В Владимир Секреты имеретинского вина: экскурсия по семейному поместью с виноделом читать дальше процесс производства выстроен профессионально.

Идеальная экскурсия, если хочется увидеть виноделие серьезнее, чем в «домашнем» формате, но и не в «большом промышленном».

Понравившееся вино можно купить с собой Гиорги преданный своему делу человек и отличный рассказчик. Сама винодельня маленькая и весь процесс приготовления натуральный, но при этом весь

Д Дарья Секреты имеретинского вина: экскурсия по семейному поместью с виноделом Очень понравилась поездка.

Гиорги с душой рассказал о традициях виноделия и застолий в Грузии, а вино из квеври просто шикарное!

Д Давид Секреты имеретинского вина: экскурсия по семейному поместью с виноделом Очень аутентично и лирично, поэма грузина-винодела, открытый и глубокий разговор о прошлом и будущем органического виноделия Грузии на примере одного марани. Гиорги гостеприимный хозяин, попробовали все что есть, уехали с покупками и подарками.

А Анна Секреты имеретинского вина: экскурсия по семейному поместью с виноделом читать дальше виноделии, но и немного истории данных мест. В Грузии самые старинные традиции виноделия: производство вин в глиняных сосудах (квеври) под землей. Все это можно увидеть и, конечно, попробовать на экскурсии.

Однозначно, рекомендую. Очень понравилась экскурсия. Гиорги в назначенное время забрал меня от отеля, все хорошо организованно. По дороге рассказал не только о