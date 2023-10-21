Секреты имеретинского вина: экскурсия по семейному поместью с виноделом

Познакомиться с древними традициями и продегустировать натуральный напиток

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Винная история нашей семьи началась с прадедушки, который под тенью орехового дерева зарыл первую виноградную косточку. С раннего детства я с дедушкой часами чистил огромные квеври, ухаживал за вином. С трепетом наблюдал за тем, как зреет священный напиток грузин. А перешагнув за 30, понял, что пора вернуться к истокам, и посадил свой первый виноградник.

На экскурсии я расскажу о тысячелетних традициях, которым мы следуем, и угощу винами нашего хозяйства.
Секреты имеретинского вина: экскурсия по семейному поместью с виноделом
Секреты имеретинского вина: экскурсия по семейному поместью с виноделом
Секреты имеретинского вина: экскурсия по семейному поместью с виноделом
Секреты имеретинского вина: экскурсия по семейному поместью с виноделом
Секреты имеретинского вина: экскурсия по семейному поместью с виноделом
Секреты имеретинского вина: экскурсия по семейному поместью с виноделом
Секреты имеретинского вина: экскурсия по семейному поместью с виноделом
Секреты имеретинского вина: экскурсия по семейному поместью с виноделом
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Описание

Что вас ожидает

Семейная винодельня

Мы встретимся в Кутаиси и отправимся в поместье — оно находится в 30 минутах езды от города, в селе Нахширгеле. Наша семья в течение нескольких поколений производит исключительно натуральные, природные вина из белых и красных сортов винограда. Мы используем древнюю технологию производства вина в квеври, которая была признана мировым культурным наследием. О сакральном значении этих глиняных сосудов и вина в целом мы отдельно поговорим при встрече.

Таинство грузинского вина

Я провожу вас в наше хозяйство и открою двери винодельни, где зарождается и зреет наше вино. Расскажу о культуре виноделия, которая в течение 8000 лет не изменилась. И даже сейчас, в эру технологий и прорывов, не нашлось альтернативы простым инструментам, которые веками использовались в наших марани (винохранилищах, погребах). А также поделюсь историями и легендами нашей страны, которые появились тысячи лет назад, вместе с обычаями и культурой виноделия.

Вкус имеретинских вин

Винодельню в наших краях интересно посетить потому, что Сакартвело насчитывает 20 разных климатических зон, более 500 видов винограда. И, соответственно, технологии и винные сорта существенно отличаются от региона к региону. Имеретия известна вином, которое богато фруктовыми и ягодными оттенками, с лёгкими и насыщенными ароматами природы. В поместье вы оцените вкус местного вина, продегустировав четыре типа напитка и чачу.

Кому подойдёт экскурсия

Ценителям вина, а также путешественникам, которые интересуются культурой и историей нашей страны.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер из Кутаиси и обратно, экскурсия по поместью и дегустация (4 типа вина и чача)
  • Вы можете взять с собой детей, во время экскурсии они смогут погулять по территории винодельни

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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