Винная история нашей семьи началась с прадедушки, который под тенью орехового дерева зарыл первую виноградную косточку. С раннего детства я с дедушкой часами чистил огромные квеври, ухаживал за вином. С трепетом наблюдал за тем, как зреет священный напиток грузин. А перешагнув за 30, понял, что пора вернуться к истокам, и посадил свой первый виноградник. На экскурсии я расскажу о тысячелетних традициях, которым мы следуем, и угощу винами нашего хозяйства.

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Описание

Что вас ожидает

Семейная винодельня

Мы встретимся в Кутаиси и отправимся в поместье — оно находится в 30 минутах езды от города, в селе Нахширгеле. Наша семья в течение нескольких поколений производит исключительно натуральные, природные вина из белых и красных сортов винограда. Мы используем древнюю технологию производства вина в квеври, которая была признана мировым культурным наследием. О сакральном значении этих глиняных сосудов и вина в целом мы отдельно поговорим при встрече.

Таинство грузинского вина

Я провожу вас в наше хозяйство и открою двери винодельни, где зарождается и зреет наше вино. Расскажу о культуре виноделия, которая в течение 8000 лет не изменилась. И даже сейчас, в эру технологий и прорывов, не нашлось альтернативы простым инструментам, которые веками использовались в наших марани (винохранилищах, погребах). А также поделюсь историями и легендами нашей страны, которые появились тысячи лет назад, вместе с обычаями и культурой виноделия.

Вкус имеретинских вин

Винодельню в наших краях интересно посетить потому, что Сакартвело насчитывает 20 разных климатических зон, более 500 видов винограда. И, соответственно, технологии и винные сорта существенно отличаются от региона к региону. Имеретия известна вином, которое богато фруктовыми и ягодными оттенками, с лёгкими и насыщенными ароматами природы. В поместье вы оцените вкус местного вина, продегустировав четыре типа напитка и чачу.

Кому подойдёт экскурсия

Ценителям вина, а также путешественникам, которые интересуются культурой и историей нашей страны.

Организационные детали