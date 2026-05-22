Секреты имеретинского вина: экскурсия по семейному поместью с виноделом
Познакомьтесь с древними традициями виноделия Грузии, насладитесь дегустацией эксклюзивных сортов вина и чачи в уютной атмосфере семейного поместья
Представьте себе уединенное поместье, где каждая лоза и каждая капля вина хранят в себе историю, передаваемую из поколения в поколение.
Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее путешествие в мир грузинского читать дальшеуменьшить
виноделия, где древние традиции сочетаются с семейными секретами производства вина.
В селе Нахширгеле, всего в 30 минутах от Кутаиси, расположено поместье, где вы не только узнаете о культуре виноделия, насчитывающей 8000 лет, но и попробуете уникальные сорта вина, созданные с любовью и мастерством.
Дегустация четырех типов вина и чачи откроет вам новые грани вкуса, а истории и легенды, рассказанные владельцем поместья, позволят глубже понять культуру и традиции Грузии.
Эта экскурсия станет незабываемым опытом для ценителей вина и всех, кто хочет прикоснуться к истории и культуре одной из самых древних винодельческих стран мира
Лучшее время для посещения экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время в Кутаиси теплая и сухая погода, что делает поездку комфортной и приятной. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода также благоприятна, но возможны дожди. Зимой, с ноября по март, посещение возможно, так как мероприятие проходит в помещении, но стоит учитывать более прохладные температуры и повышенную влажность.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Винодельня
Квеври
Марани
Описание экскурсии
Семейная винодельня
Мы встретимся в Кутаиси и отправимся в поместье — оно находится в 30 минутах езды от города, в селе Нахширгеле. Наша семья в течение нескольких поколений производит исключительно натуральные, природные вина из белых и красных сортов винограда. Мы используем древнюю технологию производства вина в квеври, которая была признана мировым культурным наследием. О сакральном значении этих глиняных сосудов и вина в целом мы отдельно поговорим при встрече.
Таинство грузинского вина
Я провожу вас в наше хозяйство и открою двери винодельни, где зарождается и зреет наше вино. Расскажу о культуре виноделия, которая в течение 8000 лет не изменилась. И даже сейчас, в эру технологий и прорывов, не нашлось альтернативы простым инструментам, которые веками использовались в наших марани (винохранилищах, погребах). А также поделюсь историями и легендами нашей страны, которые появились тысячи лет назад, вместе с обычаями и культурой виноделия.
Вкус имеретинских вин
Винодельню в наших краях интересно посетить потому, что Сакартвело насчитывает 20 разных климатических зон, более 500 видов винограда. И, соответственно, технологии и винные сорта существенно отличаются от региона к региону. Имеретия известна вином, которое богато фруктовыми и ягодными оттенками, с лёгкими и насыщенными ароматами природы. В поместье вы оцените вкус местного вина, продегустировав четыре типа напитка и чачу.
Кому подойдёт экскурсия
Ценителям вина, а также путешественникам, которые интересуются культурой и историей нашей страны.
Организационные детали
В стоимость включён трансфер из Кутаиси и обратно, экскурсия по поместью и дегустация (4 типа вина и чача)
Вы можете взять с собой детей, во время экскурсии они смогут погулять по территории винодельни
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гиорги — ваш гид в Кутаиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 137 туристов
Я родился и вырос в традиционной семье в городе Кутаиси. Ещё в детстве я пешком обошёл все уголки родного города, с большим любопытством читал и слушал истории и легенды нашей страны. С возрастом всё больше вникал в исторические факты и события. Со временем у меня появились желание и потребность передать накопленные за эти годы знания и эмоции гостям нашего края.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
–
Елена
Экскурсия очень содержательная и познавательная для тех, кто хотел бы узнать чуть больше о вине, дорога до места занимает 25 минут и на 1,5 часа вы погружается в мир виноделия с его ароматами и тостами. Гиорги - хранитель традиций семьи и очень увлеченный своим делом человек. Благодарю от души за одну из лучших экскурсий в Кутаиси!
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В
Владимир
Гиорги преданный своему делу человек и отличный рассказчик. Сама винодельня маленькая и весь процесс приготовления натуральный, но при этом весь процесс производства выстроен профессионально. Идеальная экскурсия, если хочется увидеть виноделие серьезнее, чем в «домашнем» формате, но и не в «большом промышленном». Понравившееся вино можно купить с собой
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Татьяна
Спасибо Гиорги за внимательное отношение и приятную беседу. Этот тур для тех кто хочет изучить Грузию через её традиции и местных жителей. Нам очень понравилось погружение в обстановку семейного ремесла и спасибо за это Гиорги.
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Д
Дарья
Очень понравилась поездка. Гиорги с душой рассказал о традициях виноделия и застолий в Грузии, а вино из квеври просто шикарное!
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Н
Наумов
Гиорги очень увлеченный и интересный человек. Любит и знает свое дело. Вино прекрасное. Желаем ему удачи и благополучия!
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С
Сергей
Очень хорошая, интересная и познавательная экскурсия. Гиорги не только хорошо знает сам предмет, будучи сам виноделом, но и вообще образованный человек и хороший рассказчик. И в дополнение - очень вежливый и приятный собеседник, предупредительный и гостеприимный. Мне очень понравилось! Будет интересно образованным людям среднего возраста, интересующимся виноделием, любящим историю и Грузию!
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