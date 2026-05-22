Лучшее время для посещения экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время в Кутаиси теплая и сухая погода, что делает поездку комфортной и приятной. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода также благоприятна, но возможны дожди. Зимой, с ноября по март, посещение возможно, так как мероприятие проходит в помещении, но стоит учитывать более прохладные температуры и повышенную влажность.

Представьте себе уединенное поместье, где каждая лоза и каждая капля вина хранят в себе историю, передаваемую из поколения в поколение.Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее путешествие в мир грузинского

виноделия, где древние традиции сочетаются с семейными секретами производства вина. В селе Нахширгеле, всего в 30 минутах от Кутаиси, расположено поместье, где вы не только узнаете о культуре виноделия, насчитывающей 8000 лет, но и попробуете уникальные сорта вина, созданные с любовью и мастерством. Дегустация четырех типов вина и чачи откроет вам новые грани вкуса, а истории и легенды, рассказанные владельцем поместья, позволят глубже понять культуру и традиции Грузии. Эта экскурсия станет незабываемым опытом для ценителей вина и всех, кто хочет прикоснуться к истории и культуре одной из самых древних винодельческих стран мира

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Семейная винодельня

Мы встретимся в Кутаиси и отправимся в поместье — оно находится в 30 минутах езды от города, в селе Нахширгеле. Наша семья в течение нескольких поколений производит исключительно натуральные, природные вина из белых и красных сортов винограда. Мы используем древнюю технологию производства вина в квеври, которая была признана мировым культурным наследием. О сакральном значении этих глиняных сосудов и вина в целом мы отдельно поговорим при встрече.

Таинство грузинского вина

Я провожу вас в наше хозяйство и открою двери винодельни, где зарождается и зреет наше вино. Расскажу о культуре виноделия, которая в течение 8000 лет не изменилась. И даже сейчас, в эру технологий и прорывов, не нашлось альтернативы простым инструментам, которые веками использовались в наших марани (винохранилищах, погребах). А также поделюсь историями и легендами нашей страны, которые появились тысячи лет назад, вместе с обычаями и культурой виноделия.

Вкус имеретинских вин

Винодельню в наших краях интересно посетить потому, что Сакартвело насчитывает 20 разных климатических зон, более 500 видов винограда. И, соответственно, технологии и винные сорта существенно отличаются от региона к региону. Имеретия известна вином, которое богато фруктовыми и ягодными оттенками, с лёгкими и насыщенными ароматами природы. В поместье вы оцените вкус местного вина, продегустировав четыре типа напитка и чачу.

Кому подойдёт экскурсия

Ценителям вина, а также путешественникам, которые интересуются культурой и историей нашей страны.

Организационные детали