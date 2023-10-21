Познакомиться с древними традициями и продегустировать натуральный напиток
На экскурсии я расскажу о тысячелетних традициях, которым мы следуем, и угощу винами нашего хозяйства.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Семейная винодельня
Мы встретимся в Кутаиси и отправимся в поместье — оно находится в 30 минутах езды от города, в селе Нахширгеле. Наша семья в течение нескольких поколений производит исключительно натуральные, природные вина из белых и красных сортов винограда. Мы используем древнюю технологию производства вина в квеври, которая была признана мировым культурным наследием. О сакральном значении этих глиняных сосудов и вина в целом мы отдельно поговорим при встрече.
Таинство грузинского вина
Я провожу вас в наше хозяйство и открою двери винодельни, где зарождается и зреет наше вино. Расскажу о культуре виноделия, которая в течение 8000 лет не изменилась. И даже сейчас, в эру технологий и прорывов, не нашлось альтернативы простым инструментам, которые веками использовались в наших марани (винохранилищах, погребах). А также поделюсь историями и легендами нашей страны, которые появились тысячи лет назад, вместе с обычаями и культурой виноделия.
Вкус имеретинских вин
Винодельню в наших краях интересно посетить потому, что Сакартвело насчитывает 20 разных климатических зон, более 500 видов винограда. И, соответственно, технологии и винные сорта существенно отличаются от региона к региону. Имеретия известна вином, которое богато фруктовыми и ягодными оттенками, с лёгкими и насыщенными ароматами природы. В поместье вы оцените вкус местного вина, продегустировав четыре типа напитка и чачу.
Кому подойдёт экскурсия
Ценителям вина, а также путешественникам, которые интересуются культурой и историей нашей страны.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер из Кутаиси и обратно, экскурсия по поместью и дегустация (4 типа вина и чача)
- Вы можете взять с собой детей, во время экскурсии они смогут погулять по территории винодельни
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.