В горы Лечхуми - за природой и вином

Релакс на озёрах и традиционное застолье (из Кутаиси)
Лечхуми — это тишина гор, зеркальная гладь озёр и дорога, где за каждым поворотом открываются чарующие виды.

Вы проведёте день вдали от туристической суеты, попробуете местную кухню, познакомитесь с традициями виноделия и поймёте, какой бывает настоящая Грузия.
Описание экскурсии

9:00 — встреча и выезд из Кутаиси. По пути — панорамы гор и небольшие водопады, которые будут сопровождать нас до самого озера

10:30 — прибытие к озеру. Вы полюбуетесь видами, а я расскажу, как оно появилось

11:00 — активный отдых у воды. Катание на лодке, прогулка верхом на лошадях или самостоятельная рыбалка — каждый найдёт занятие по душе. При желании — подъём на верхнее озеро

13:00 — обед. Вы сможете попробовать речную форель. А при желании — приготовить сами

14:30 — переезд к фермеру-виноделу. Поднимемся в село, где растёт уникальный виноград для вина

15:00 — экскурсия и дегустация. Вы узнаете, как делали вино в старину, и попробуете лучшие образцы

17:30 — выезд обратно. Возвращение в Кутаиси — около 19:00

Тайминг ориентировочный и может меняться.

Вы узнаете:

  • как живут в горах Грузии вдали от туристических троп
  • почему озёра Кулбаки называют «двумя сёстрами» и как они появились
  • в чём секрет местной форели, которая пахнет травами и речной свежестью
  • и главное — правду о самом дорогом и загадочном вине Грузии

Организационные детали

  • Поедем на BMW X5 или Toyota Avalon
  • Отдельно по желанию оплачивается: дегустация — €15–20, обед — по желанию

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€45
Семейный€165
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мамука
Мамука — ваш гид в Кутаиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я живу в Кутаиси. Обожаю свою родину и знаю, что такое настоящее грузинское гостеприимство. Люблю им делиться, поэтому буду рад показать вам Грузию так, как показываю её старым друзьям.

