Релакс на озёрах и традиционное застолье (из Кутаиси)
Лечхуми — это тишина гор, зеркальная гладь озёр и дорога, где за каждым поворотом открываются чарующие виды.
Вы проведёте день вдали от туристической суеты, попробуете местную кухню, познакомитесь с традициями виноделия и поймёте, какой бывает настоящая Грузия.
Описание экскурсии
9:00 — встреча и выезд из Кутаиси. По пути — панорамы гор и небольшие водопады, которые будут сопровождать нас до самого озера
10:30 — прибытие к озеру. Вы полюбуетесь видами, а я расскажу, как оно появилось
11:00 — активный отдых у воды. Катание на лодке, прогулка верхом на лошадях или самостоятельная рыбалка — каждый найдёт занятие по душе. При желании — подъём на верхнее озеро
13:00 — обед. Вы сможете попробовать речную форель. А при желании — приготовить сами
14:30 — переезд к фермеру-виноделу. Поднимемся в село, где растёт уникальный виноград для вина
15:00 — экскурсия и дегустация. Вы узнаете, как делали вино в старину, и попробуете лучшие образцы
17:30 — выезд обратно. Возвращение в Кутаиси — около 19:00
Тайминг ориентировочный и может меняться.
Вы узнаете:
как живут в горах Грузии вдали от туристических троп
почему озёра Кулбаки называют «двумя сёстрами» и как они появились
в чём секрет местной форели, которая пахнет травами и речной свежестью
и главное — правду о самом дорогом и загадочном вине Грузии
Организационные детали
Поедем на BMW X5 или Toyota Avalon
Отдельно по желанию оплачивается: дегустация — €15–20, обед — по желанию
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
€45
Семейный
€165
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мамука — ваш гид в Кутаиси
Я живу в Кутаиси. Обожаю свою родину и знаю, что такое настоящее грузинское гостеприимство. Люблю им делиться, поэтому буду рад показать вам Грузию так, как показываю её старым друзьям.
