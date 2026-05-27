Лечхуми — это тишина гор, зеркальная гладь озёр и дорога, где за каждым поворотом открываются чарующие виды. Вы проведёте день вдали от туристической суеты, попробуете местную кухню, познакомитесь с традициями виноделия и поймёте, какой бывает настоящая Грузия.

9:00 — встреча и выезд из Кутаиси. По пути — панорамы гор и небольшие водопады, которые будут сопровождать нас до самого озера

10:30 — прибытие к озеру. Вы полюбуетесь видами, а я расскажу, как оно появилось

11:00 — активный отдых у воды. Катание на лодке, прогулка верхом на лошадях или самостоятельная рыбалка — каждый найдёт занятие по душе. При желании — подъём на верхнее озеро

13:00 — обед. Вы сможете попробовать речную форель. А при желании — приготовить сами

14:30 — переезд к фермеру-виноделу. Поднимемся в село, где растёт уникальный виноград для вина

15:00 — экскурсия и дегустация. Вы узнаете, как делали вино в старину, и попробуете лучшие образцы

17:30 — выезд обратно. Возвращение в Кутаиси — около 19:00

Тайминг ориентировочный и может меняться.

Вы узнаете:

как живут в горах Грузии вдали от туристических троп

почему озёра Кулбаки называют «двумя сёстрами» и как они появились

в чём секрет местной форели, которая пахнет травами и речной свежестью

и главное — правду о самом дорогом и загадочном вине Грузии

