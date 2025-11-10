Встречаемся и едем в посёлок Багдати, где родился Владимир Маяковский. Затем направимся в сторону курорта Саирме, останавливаясь в живописных местах. Полюбуемся величественными скалами, сделаем паузу на берегу горной реки и попробуем минеральную воду из природных источников. На обед заедем в уютное кафе или пекарню, где можно будет выпить кофе с местной выпечкой.

После начнём несложный подъём в горы. По дороге насладимся видами лугов, где растут душистые травы и яркие цветы. Покормим лошадей, если они встретятся на нашем пути. Побываем у водопада, а затем поднимемся на перевал Зекари. Здесь мы заварим чай, устроим небольшой пикник с сыром, овощами и зеленью в окружении потрясающих панорам Кавказского хребта, а, возможно, окажемся среди облаков и тумана, окутывающих вершины.

Далее спустимся в курортный посёлок Абастумани. Посетим термальные источники и заглянем в храм, построенный по приказу великого князя Георгия Романова, брата императора Николая II. Здесь сохранились уникальные фрески кисти Михаила Нестерова — одного из основателей русского модерна.

Кульминацией дня станет экскурсия по Грузинской национальной астрофизической обсерватории. В музее при обсерватории вы узнаете о развитии астрономии и астрофизики в Грузии, рассмотрите ночное небо в телескоп. В зависимости от времени года можно будет увидеть звёздные скопления, туманности и созвездия, доступные для наблюдения в этот период. После отправимся в Ахалцихе, где заселимся в отель и отдохнём.