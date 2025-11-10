Звёздная Грузия: индивидуальный тур с посещением обсерватории и курортного Боржоми
Насладиться пикником к горах, рассмотреть созвездия в телескоп и попробовать минералку-легенду
Мы побываем в посёлке, где родился Владимир Маяковский, и в курортном Саирме. Поднимемся на перевал Зекари, окружённый цветущими лугами. Вы подышите чистым горным воздухом и насладитесь панорамой Кавказского хребта.
В Абастумани читать дальше
вас ждут целебные термальные источники и храм с уникальными фресками Михаила Нестерова, а вечером — погружение в астрономию и мир звёздных скоплений, туманностей и созвездий, которые можно наблюдать в телескоп.
На следующий день мы исследуем древнюю крепость Рабат, прогуляемся по Боржоми и попробуем знаменитую минеральную воду. А в финале остановимся в селе Убиси и осмотрим тысячелетние церковь и башню.
Обязательно возьмите тёплую ветровку и бутылки для минеральной воды.
Программа тура по дням
1 день
Багдати, Саирме, пикник на перевале Зекари, Абастумани и посещение обсерватории
Встречаемся и едем в посёлок Багдати, где родился Владимир Маяковский. Затем направимся в сторону курорта Саирме, останавливаясь в живописных местах. Полюбуемся величественными скалами, сделаем паузу на берегу горной реки и попробуем минеральную воду из природных источников. На обед заедем в уютное кафе или пекарню, где можно будет выпить кофе с местной выпечкой.
После начнём несложный подъём в горы. По дороге насладимся видами лугов, где растут душистые травы и яркие цветы. Покормим лошадей, если они встретятся на нашем пути. Побываем у водопада, а затем поднимемся на перевал Зекари. Здесь мы заварим чай, устроим небольшой пикник с сыром, овощами и зеленью в окружении потрясающих панорам Кавказского хребта, а, возможно, окажемся среди облаков и тумана, окутывающих вершины.
Далее спустимся в курортный посёлок Абастумани. Посетим термальные источники и заглянем в храм, построенный по приказу великого князя Георгия Романова, брата императора Николая II. Здесь сохранились уникальные фрески кисти Михаила Нестерова — одного из основателей русского модерна.
Кульминацией дня станет экскурсия по Грузинской национальной астрофизической обсерватории. В музее при обсерватории вы узнаете о развитии астрономии и астрофизики в Грузии, рассмотрите ночное небо в телескоп. В зависимости от времени года можно будет увидеть звёздные скопления, туманности и созвездия, доступные для наблюдения в этот период. После отправимся в Ахалцихе, где заселимся в отель и отдохнём.
2 день
Крепость Рабат, прогулки по Боржоми, село Убиси, возвращение в Кутаиси
Рано утром отправимся исследовать крепость Рабат, которая с древних времён служила форпостом региона. Затем поедем в Боржоми — знаменитый курорт, известный своими целебными источниками. Вы попробуете легендарную минеральную воду, а желающие смогут прокатиться по канатной дороге и с высоты полюбоваться панорамой парка.
Далее прогуляемся по живописной лесной тропе к термальному бассейну под открытым небом, будет возможность посетить заповедник, в котором обитают олени. Также, если будет желание, заглянем к одному из старинных советских санаториев, чтобы осмотреть сохранившуюся мозаику на его фасаде.
На обратном пути сделаем остановку в селе Убиси, где сохранились древняя церковь и каменная башня, построенные ещё в 10 веке. К вечеру прибудем в Кутаиси и завершим наше путешествие.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Что включено
Пикник и чай у перевала
Трансферы по программе
Посещение обсерватории
Что не входит в цену
Проезд из вашего города до Кутаиси и обратно
Проживание
Питание
Билет в парк Боржоми - 5 лари
Проезд по канатной дороге - около 5 лари
Вход в крепость Рабат - около €10
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кутаиси, точные место и время по договорённости
Завершение: Кутаиси, вторая половина дня, точное время - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Серго — ваш гид в Кутаиси
Провёл экскурсии для 1341 туриста
Жить в Грузии — счастье. Современность соседствует с древними традициями. Звучат отголоски забытых эпох. Эхо веков живёт среди высоких скал, гор и субтропических лесов. История отражается в вечных льдах Кавказского хребта. На экскурсиях я помогу вам почувствовать эту магию Грузии!