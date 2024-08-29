3 дня
Сванетия: история в окружении гор
Сванетия - труднодоступный регион Грузии. За три дня вы увидите сванские башни, дворец Дадиани, высокогорную общину Ушгули, ледник и многое другое
Начало: Кутаиси, 9:00
«Горы, озёра и особая атмосфера покорят ваше сердце»
6 мар в 08:00
10 мар в 08:00
20 000₽ за человека
2 дня
Звёздная Грузия: индивидуальный тур с посещением обсерватории и курортного Боржоми
Насладиться пикником к горах, рассмотреть созвездия в телескоп и попробовать минералку-легенду
Начало: Кутаиси, точные место и время по договорённости
«После начнём несложный подъём в горы»
8 мар в 10:00
15 мар в 10:00
€300 за всё до 4 чел.
3 дня
Из Кутаиси в сказочную Сванетию: путешествие к горам и башням
Вас ждет незабываемое путешествие по Сванетии, где каждый шаг открывает новые чудеса природы и истории. Готовы к приключениям?
Начало: По договоренности
«Это самое высокогорное селение находится у истоков реки Ингури и подножья горы Шхара — ледяной красавицы страны высотой 5201 метр»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
3 мар в 09:00
от $440 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на туры
- ААндрей29 августа 2024Спасибо большое, Давид! Отличная поездка! Сванетия уникальна!
- ЕЕкатерина15 мая 2024Большое спасибо Давиду за проведенную экскурсию! Сванетия - это неописуемая красота (а еще красивее она в хорошую погоду😉). Экскурсия проходила по
- ССергей19 октября 2023Всё понравилось. Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «Горы»
Самые популярные туры этой рубрики в Кутаиси
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Кутаиси в марте 2025
Сейчас в Кутаиси в категории "Горы" можно забронировать 3 тура от 300 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Кутаиси на 2025 год по теме «Горы», 4 ⭐ отзыва, цены от 300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май